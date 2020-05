Alcalde de Graneros: “Necesitamos cierre de la comuna o cordón sanitario efectivo, porque estamos al medio de las mayores fuentes de contagios”.

Las malas noticias para Graneros, en medio de la pandemia del COVID1-19, continúan y siguen siendo alarmantes. Las autoridades regionales, encabezadas por el Gobernador de la Provincia de Cachapoal, Felipe Uribe, señalaron que los contagiados hasta el jueves 14 de mayo, alcanza la nefasta cifra de 22 personas, transformándose así, en la tercera comuna con mayor infectados en la Región de O’Higgins.

Existe preocupación en la comunidad y principalmente en el alcalde Claudio Segovia y su equipo municipal, que, a pesar de todo el trabajo no han logrado detener la contaminación entre los vecinos.

“Hemos apreciado el relajo de la ciudadanía, que abandonó el autocuidado de los primeros días y eso nos tiene muy intranquilos. Este aumento progresivo se debe a que muchos creyeron que estaba contralado. Ahora los que no usen mascarilla en los espacios públicos, tendrán que entregar sus excusas ante un juez. Y no descarto solicitar el cierre comunal al Jefe de Zona y las autoridades sanitarias si es necesario, porque la verdad, si no tenemos mano dura la chacota en las calles continúa. No puede ser que tengamos que salir con garrota para detener fiestas privadas o a personas que andan en bicicleta con sus hijos”, dice el edil de la “Nueva Ciudad”.

FÉRREO CONTROL DEL TOQUE DE QUEDA

Junto a lo anterior, el alcalde de Graneros pactó una reunión con el Jefe de la Defensa Nacional en O’Higgins, Jorge Jacque, con quien compartió inquietudes y posibles medidas para detener la masividad de los contaminantes.

“Fue una cita muy provechosa y coincidimos en muchos puntos. En Graneros existe una ola de delitos, asociados a la emergencia, que ya se los hicimos saber. Durante esta semana hicimos visitas en terreno en los puntos más sensibles y conflictivos, a fin de resolverlos en la medida de lo posible”, declaró Segovia.

Por último, el General de Ejército, enfatizó que, “la primera responsabilidad es de los vecinos. No sacamos nada estar aquí con el alcalde entregando recomendaciones, si la comunidad no se comporta acorde a una catástrofe. Seremos inflexibles en el cumplimiento del toque de queda”.

CORDÓN SANITARIO EN EL ACCESO SUR Y NORTE

Pero el alcalde Claudio Segovia, no se detiene en las solicitudes. “Necesitamos un control sanitario enérgico en los accesos a nuestro pueblo y me baso fundamentalmente en que estamos ubicados geográficamente, justo en el medio de dos grandes polos de contaminación. Estamos a 74 kilómetros de Santiago, que representa el 70% de los infectados en Chile y a solo 10 kilómetros de Rancagua, que hoy es el 40% de los contagiados en la Región de O’Higgins. Yo me debo a mi gente y tengo que buscar todas las alternativas para resguardar su salud, que hoy está en peligro, aseguró.