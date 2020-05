Simce de este año tendrá un carácter de diagnóstico

– La prueba no tendría consecuencias para las escuelas asegura el Mineduc.

Gisella Abarca

Desde el Ministerio de Educación informaron que la prueba Simce que se realiza anualmente en los establecimientos educacionales para evaluar la calidad de la educación se efectuará igualmente este año de pandemia, sin embargo sus resultados no tendrían consecuencias para las escuelas.

“Esta es una herramienta muy importante para conocer la realidad de los establecimientos sobre todo en un período que ha sido altamente complejo para el sistema educativo. La información que arroja la prueba es valiosa y necesaria para el país, porque nos permite ir en ayuda de las escuelas que más requieren apoyo”, afirmó el ministro de Educación, Raúl Figueroa.

“Estamos viviendo un año excepcional y las escuelas deberán adecuarse a un currículum priorizado, razón por la cual los resultados tendrán un carácter de diagnóstico y no tendrán consecuencias para las escuelas”, agregó el secretario de Estado.

La evaluación será recalendarizada para fines del año escolar, de acuerdo a cómo evolucione la pandemia, en tanto, la fecha será comunicada por la Agencia de Calidad de la Educación con debida anticipación. Mientras que los aprendizajes evaluados, serán ajustados al currículum priorizado que está trabajando el Ministerio de Educación.

La Agencia de Calidad está trabajando además en un Diagnóstico Integral de Aprendizajes para el retorno a clases que permitirá a los docentes, mediante un diagnóstico socioemocional y una evaluación de reporte inmediato, trabajar el impacto que la crisis tuvo en los estudiantes.

El presidente de la Federación de Instituciones de Educación Particular O’Higgins, Humberto Palma:

“ES PROBABLE QUE SE RESTE MUCHA GENTE”

Consultados por la decisión, el presidente de la Federación de Instituciones de Educación Particular (Fide) O’Higgins, Humberto Palma expuso “tuvimos reunión con el Secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, Daniel Rodríguez y nos explicó que el Simce va a ser tomado a menos que en el último minuto se suspendiera en el caso que el Ministerio lo decida. Se va a tomar respetando las medidas sanitarias incluso en tiempos diferidos; es decir, si un colegio no puede en un día, se tomará en otro. Es un Simce aplicado distinto a otros años, no va establecer parámetros comparativos, pues el objetivo que tiene es diagnosticar el nivel de logro que tienen los estudiantes una vez que se regrese a clases presenciales”, argumentó.

Palma agregó “Se valora la intención; sin embargo, no deja de estar la inquietud de por qué la insistencia de tomar esta prueba al menos con este nombre que tiene tantas aprehensiones, por qué no cambiar el nombre a una prueba diagnóstico para que no haya tanta resistencia, porque tal como se plantea un ‘Simce’ es probable que se reste mucha gente o haya una protesta fuerte en contra esta prueba”.

No obstante, detalló “El resultado de la prueba no va a repercutir en los resultados del colegio, será igual que el anterior tomado en el tiempo del estallido social que no va a repercutir en los beneficios que recibe el colegio, en la categorización de colegio, por eso es un Simce censal”, finalizó.

– Representante de la Agrupación de Colegios Particulares Subvencionados de O’Higgins, Rodrigo Jaña:

“PODRÍA SERVIR PARA VER QUÉ TAN EFECTIVAS FUERON LAS CLASES ONLINE”

En tanto, el representante de la Agrupación de Colegios Particulares Subvencionados de la Región de O’Higgins, Rodrigo Jaña, expuso “que tenga un carácter de diagnóstico el Simce está bien. De una forma u otra el Ministerio necesita saber a fin de año qué es lo que se ha aprendido durante este año. Si lo hacen como diagnóstico no nos afecta en los resultados finales, tampoco tiene efectos en los colegios que están con Excelencia Académica”.

Jaña agregó “Es una medida que no afecta mayormente, ya que no tendría efectos en la excelencia académica, ni ningún otro beneficio que pudiéramos obtener por el Simce y en la práctica podría servir para ver qué tan efectivas fueron las clases on line que tuvimos durante el año y lo que podemos haber rescatado durante el segundo semestre”, argumentó.