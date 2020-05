Patricio Graff, DT de O’Higgins: “Si yo consigo la idea de juego por la que vinimos y nos contrataron, lo otro seguramente vendrá por si solo”.

El estratega habló de varios temas con El Rancagüino a casi dos meses del último partido que disputó en el torneo. Dijo que la para cree que benefició a su equipo y que se necesita al menos un mes y medio de preparación para volver a competir. Además, tuvo palabras para el momento que vive la ANFP.

Teletrabajando, Patricio Graff, controla cada uno de los movimientos que su plantel realiza jornada a jornada. Entrenando cada uno en sus casas, el DT de O’Higgins espera el retorno para continuar con su proyecto y buscar alcanzar una copa internacional con los celestes.

En la capital regional, Graff habló de varios temas con El Rancagüino. El momento de la escuadra, las proyecciones para el retorno del fútbol, la hinchada, la cantera, la crisis en la ANFP, Guardiola o Bielsa. Reflexiones donde también destaca la labor que vienen realizando dos de los canteranos que están en el primer equipo: Antonio Díaz y Matías Meneses .

A dos meses de la paralización de la actividad, el entrenador del “Capo de Provincia” cree que esta detención les vino bien, porque le permitirá trabajar aspectos importantes para corregir los déficit que mostró en la primera parte del año, pero también para reforzar lo bueno que exhibió de manera intermitente en este inicio de temporada, todo con el fin de poder llevar a O’Higgins de vuelta al concierto internacional.

Patricio, cuando se paró el fútbol O’Higgins iba de menos a más. ¿Le perjudicó que el torneo se haya detenido por la pandemia?

“Yo creo que nos benefició. Porque más allá del crecimiento futbolístico que fuimos viendo en las últimas tres fechas, el parón nos sirve para analizar qué es lo que se hizo bien, qué cuestiones logramos, qué no, dónde apuntamos y lógicamente hacer una autocrítica, porque en el lugar de la tabla en que estamos, hay cosas que se hicieron mal. Entonces, nos dio tiempo para poder analizar, ver los partidos no sé cuantas veces, hacer cortes y proyectar el regreso aprovechando este tiempo que tenemos de para”.

Pero, lamentablemente, el fútbol aún no tiene una fecha de retorno.

“No hay fecha, es verdad. No hay una fecha estipulada, sí una creencia de parte nuestra que posiblemente a principios de junio se pueda trabajar en grupos y (con todos) en julio trabajar con los cuidados que habrá que tener de ahora en adelante y por un largo tiempo, a menos que se consiga una vacuna y estemos todos vacunados. Y por qué no el torneo, ojalá dios quiera en agosto para pegar un buen acelerón y terminar en diciembre de 2020”.

Para la vuelta, se ha distribuido entre los clubes un protocolo, que por ejemplo dice que usted como entrenador tendrá que estar alejado más de la cuenta de sus jugadores.

“Bueno, desgraciadamente es así. Creo que hay cuestiones naturales de la vida que no podemos estar cerca, ni dar un palmetazo en la espalda para dar ánimo, o juntarnos para hablar cerca y motivar. Va a ser mucho más frío de lo habitual y tendremos que adaptarnos, no queda otra”.

Patricio, son más de dos meses sin fútbol, trabajando en casa. ¿Se pierde mucho desde lo físico y futbolístico para cuando se pueda regresar?

“Se pierde muchísimo, en todo sentido. Desde lo físico, desde lo técnico, desde lo táctico y lo psicológico. Esta enfermedad va a traer muchos inconvenientes psicológicos, porque cuando volvamos, no sé, el primero que estornude, que tenga fiebre… vamos a estar todos pendientes, pero si yo estuve con él ayer… Es una cuestión psicológica que vamos a tener que saber manejar”.

Algunos técnicos proponen unas tres semanas para adaptar a sus planteles nuevamente para la competencia. ¿Coincide con eso?

“No, yo creo que es insuficiente. Creo que necesitamos un mes y medio como mínimo. Usted imagine que Chile lleva un parón en octubre muy grande y ahora nuevamente por este virus vuelve a parar por mucho tiempo. Si usted analiza, en casi un año no hubo una competencia activa constante. Entonces, lo normal sería volver, hacer trabajos de prevención para que no haya lesionados, que es lo que estamos haciendo hoy por video llamada, pero no es lo mismo que estando con todos en el campo haciendo trabajos de menos a más. Ojalá fuera un mes y medio, sería lo óptimo, pero con un mes y una semana sería hasta muy bueno”.

Patricio, al momento de la paralización la hinchada estaba muy molesta para con usted, con el equipo. ¿Le llamó la atención?

“Sinceramente no, es una cuestión normal. Los resultados no nos acompañaban, la idea de juego que habíamos demostrado en Coquimbo no se veía reflejada. Entonces, entiendo a la gente con su enojo, con su frustración, igual que la nuestra. Nosotros también estábamos ofuscados y enojados porque las cosas no salían. Lo más importante de que hay un grupo de jugadores que creyó en nosotros, nosotros creemos en ellos, hemos ido de menos a más y eso me deja tranquilo”.

En esta temporada ¿Hay algún jugador de su plantel que le haya llamado la atención por su crecimiento futbolístico?

“Antonio Díaz. Yo le había visto un solo partido, no lo conocía de las divisiones menores ni de la selección, no le había prestado atención. La verdad es que es un chico con una proyección como lateral izquierdo que no hay en el fútbol mundial. Es un chico que con poco tiempo en Primera División mostró que tiene grandes aptitudes y si él sigue con el crecimiento que ha tenido hasta ahora, creo que va a llegar muy alto. Después Matías Meneses también. Venía de estar a préstamo, mostró estar a la altura de la situación, jugó su primer partido contra Universidad Católica y no le pesó para nada jugar en San Carlos de Apoquindo. Siguió y luchó. Son jóvenes que vienen con hambre, con ganas y eso es fundamental para triunfar”.

En ese sentido, O’Higgins se caracteriza por tener una cantera que provee mucho al primer equipo.

“Sí, hay muchos. Hoy está Matías Sepúlveda, Diego González, Brian Torrealba que ha había jugado y fue a préstamo, volvió y se lesionó el ligamento cruzado, y muchos chicos que vienen desde abajo como Esteban Moreira, Matías Belmar, el mismo Francisco Arancibia que más allá de que es un jugador que fue y volvió, es de la casa. Luis Ureta que está esperando su oportunidad y que seguramente la va a tener. El mismo Moisés González, hermano de Diego. Están ahí y seguramente en un futuro no muy lejano van a demostrar que están para jugar en la primera de O’Higgins de Rancagua”.

Pero también estos jóvenes necesitan de jugadores con experiencia como pilares.

“La columna vertebral de los equipos siempre tiene que estar armada con jugadores con experiencia. Y ahí vamos incrustando a los jugadores jóvenes. Si es una estructura que ya ha dado resultados y donde se ve una idea clara de juego, se hace todo más fácil. Nosotros llegamos, intentamos proponer una estructura o un proyecto nuevo de fútbol, metiendo más jóvenes que gente adulta. Fue una traba, pero creo que con el tiempo y el trabajo las cosas se va a dar”.

Volviendo al campeonato Patricio, ¿La meta sigue siendo la misma, clasificar a un torneo internacional?

“La meta, sin lugar a dudas, no cambia. Con este tiempo que hemos frenado, y si tendría que analizar, prefiero generar la idea de juego antes que conseguir el objetivo que es una copa internacional. Si yo consigo la idea de juego por la que vinimos y nos contrataron, lo otro seguramente vendrá por si solo”.

Finalmente Patricio, usted lleva varios años en Chile (desde 2013) y es uno de los actores en el fútbol chileno. ¿Qué opinión le merece lo que se está viviendo en la ANFP?

“Si usted analiza las asociaciones, en todos lados ha pasado lo mismo, en la AFA, en la Federación Española. Es todo desgraciadamente política. Y en la política sabe bien, no todos tiran para el mismo lado, a veces hay cosas llamativas, raras. No soy la persona más indicada para hablar del tema. Ojalá se solucione lo antes posible para nosotros empezar a competir, más allá de que hoy el tema es el COVID, si no se soluciona el tema en la ANFP ¿Quién va a tomar decisiones?”.