Denuncian hostigamiento hacia personal de salud sospechosos de haberse contagiado por Covid 19.

Hoy los equipos clínicos de nuestra red hospitalaria están expuestos en forma permanente al combatir esta pandemia que está causando estragos sociales, económicos y culturales en todo el mundo, pero no por ello están menos comprometidos con la salud de la comunidad estando siempre en la primera línea, parte una declaración pública enviada por el Servicio de Salud de O´Higgins.

Es que señalan que el virus COVI-19 está provocando radicales cambios en nuestro comportamiento, “pero no debemos dejarnos llevar por la desesperación, la angustia y la desesperanza, porque no tan sólo nuestro hospital de Pichilemu está entregando más de un 100% en su capacidad de recurso humano, sino que en esta lucha cada ciudadano tiene que asumir su responsabilidad para terminar con la contingencia sanitaria. Por eso les pido a los pichileminos: no discriminar, no maltratar física y psicológicamente a nuestros usuarios y funcionarios con test positivo, porque todos estamos expuestos, y más aún aquellos que trabajan en el área salud”, enfatizó el director del Hospital de Pichilemu, doctor Francisco Roa.

Durante pesquisa preventiva, un funcionario del recinto hospitalario arrojó positivo, y por esta razón se determinó colocar al equipo de trabajo (un total de 18) al proceso de cuarentena preventiva y estudio con PCR, tal como lo determinan los protocolos vigentes.

«Todos nuestros funcionarios con cuarentena preventiva se encuentran en sus domicilios, sin síntomas de enfermedad y en buen estado», aseguró.

El doctor Roa hizo un llamado a la ciudadanía a respetar a cada personas, “de esta enfermedad no se libra nadie, y estamos doblemente expuestos quienes trabajamos en salud, ya que aunque se tomen todas las medidas siempre puede existir una posibilidad, pero no por ello los vamos a estigmatizar, al contrario, cada uno de nosotros como sociedad debemos remar en el mismo sentido, manejar la misma información válida, y no perder el centro de esta lucha sanitaria”, puntualizó.