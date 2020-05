Comandante de Carabineros, Julio Marabolí, con miras al jueves feriado: “Quiero ser enfático, el llamado es a quedarse en las casa y a la prevención”.

Adujo que los controles se mantendrán en conjunto con el Ejército y la autoridad sanitaria correspondiente, no descartando que para este fin de semana los controles de tránsito o preventivos puedan aumentar para así garantizar el orden público.

Este jueves 21 de mayo es feriado en el territorio nacional, por lo que hace suponer que muchas personas que se encuentran trabajando no lo harán el día viernes, teniendo la intención de salir el fin de semana hacia otras ciudades o segundas residencias. Es por ello que el llamado sigue siendo el mismo con el fin de evitar contagios de coronavirus y no salir de los domicilios si es que no es estrictamente necesario.

El jefe de la Defensa Nacional en la Región de O’Higgins, General, Jorge Jacque, aseguró que afortunadamente los puntos de control que se instalaron para fin de semana santa y para el feriado del 1 de mayo han dado buenos resultados con evitar una masiva llegada de turistas a segundas viviendas o de un desplazamiento hacia otras comunas.

El general agregó que desde que comenzó la pandemia, por ejemplo, se han realizado más de 118 mil controles de identidad y más de 94 mil controles vehiculares, por lo que el plan de mantener los punto de control en la red caminera desde antes de la semana santa, los considera exitosos, con casi 2 mil 500 vehículos devueltos, puntos de control que se mantendrán en los próximos días.

La invitación que hace el general es a que cada persona se mantenga en sus domicilios, ya que el cuidado debe ser de cada uno de manera responsable, haciendo el esfuerzo de no salir, mantener distancia, evitar las aglomeraciones, y tomar medidas tan simples como lavarse las manos, ya que por ejemplo, aún no están dados los requisitos para decretar una cuarentena en la comuna de Rancagua.

Mismo llamado hizo la seremi de Salud, Daniela Zavando, quien dio a conocer que algunas recomendaciones para la comunidad para este feriado y el fin de semana que se aproxima es evitar las aglomeraciones en instancias como una vista a la feria, donde lo ideal es no ir acompañado de más de una persona, con el fin de que niños y adultos mayores no asistan a lugares que no son necesarios. Es por ello que hizo un llamado a las juntas vecinales a que intervengan, debido a que se les necesita como fuerza, ser solidarios, organizar vecinos, identificar aquellos que necesitan más apoyo, todo con el fin de que una familia completa no tenga que salir.

Por su parte el subprefecto de los Servicios de la Prefectura de Carabineros de la Provincia de Cachapoal, Comandante, Julio Marabolí, indicó que los controles se vienen realizando desde que se declaró la pandemia, por lo que estos se mantendrán en las principales vías de la región.

Sobre los puntos de control, aseguró que estos se mantienen, pero pueden intensificarse, entendiendo que se está consiente que hay personas que se trasladan a segundos domicilios. “Quiero ser enfático, el llamado es a quedarse en las casa y a la prevención, ya que estamos preocupados de este tema. No es una tarea solo del Gobierno o de una institución de turno, es un trabajo que debemos realizar todos en conjunto para poder combatir esta lamentable pandemia que nos está afectando a nivel nacional”, dijo el Comandante.

En relación a episodios donde en comunas turísticas vecinos se han organizado para evitar la llegada de personas a segundas viviendas, el Comandante dijo que siempre se está conversando con vecinos, pero recalcó que las fiscalizaciones deben hacerlas quienes están a cargo de ello, para así evitar conflictos entre la ciudadanía.