Presidenta de la junta de vecinos La Unión Diego Portales: “Esto es una olla que luego se va a destapar porque hay mucha gente que quedo sin trabajo y está sufriendo”.

Vecinos del sector como la población Baltazar Castro indican que no han recibido ayuda y que las necesidades básicas y el desempleo ya son evidentes entre la comunidad.

Fernando Ávila F.

Durante la noche del martes y parte de la madrugada de este miércoles, se produjeron protestas en la comuna de comuna de Rancagua, donde se encendieron barricadas. Las manifestaciones dejaron a dos personas detenidas por incidentes, procedimiento adoptado por personal de Carabineros de la Subcomisaría Diego Portales.

El término de las manifestaciones fue a eso de las 00:20 de la noche, en Avenida El Sol, población Baltazar Castro, donde además se informó que un carabinero resultó lesionado leve, luego que fuera mordido en su mano izquierda, específicamente en uno de sus dedos producto de una detención.

Además se informó de una ronda extraordinaria en la comuna de Graneros, donde se produjo la detención de 10 personas por infringir el toque de queda, 64 controles de identidad, 15 controles vehiculares, 3 infracciones a la ley 20.000, y 10 infracciones al artículo 25 de la ley de alcoholes.

Por su parte, el coronel del Ejército, Patricio Amengual, sostuvo que recibieron la información que en Avenida El Sol cerca de 20 personas estaban provocando barricadas, por lo que se procedió a llegar al lugar junto con Carabineros, donde se detuvo a dos personas que pasaron a control de identidad.

El Gobernador de la Provincia de Cachapoal, Felipe Uribe, aseguró que respecto a la barricadas en Avenida El Sol, indicado que se están haciendo cargo de la situación por la que reclama la comunidad, y que acudirán en ayuda de personas que lo necesitan, trabajando en ello, pero desconociendo si la ayuda en alimentos se comenzará a implementar a partir de este viernes.

VECINOS APOYAN A VECINOS

Conversamos con algunas dirigentes vecinales de la ciudad de Rancagua respecto a la realidad que viven sus sectores. Una de ellas fue María Cruz, presidenta de la junta de vecinos Costa del Sol 1, quien indicó que hasta el momento su sector no ha presentado protestas, pero han debido ir manejando la situación, apoyando a vecinos que aprecian que están en situaciones complicadas, sin trabajo, sumado a que han recibido ayuda municipal y apoyo del gobierno con los subsidios familiares.

Agregó que se han organizado con los delegados y van viendo las situaciones donde se apoya, dentro de lo que se puede como juntas de vecinos. Destacó la ayuda de un grupo de amigos de Caletones quienes llegaron con canastas que fueron derivadas a las personas que más lo necesitaban.

También conversamos con la presidenta de la junta de vecinos de la población Diego Portales II, Julia Jiménez, quien informó que hasta el momento en su sector no ha habido protestas, no detectando aún problemas tan nefastos como el hambre, ya que debe reconocer que han recibido bastante ayuda en mercadería a personas que viven solos, especialmente a ancianos, y postrados. “Cuando la gente tiene problemas lo primero que hace es acudir a mí, y no ha vendido nadie por algún problema. Siempre estoy pendiente de la salud de cada uno, ya que es gente de la tercera edad que vive con pensión asistencial”.

Por su parte, la presidenta de la junta de vecinos de La Unión Diego Portales de Rancagua, Isolina Jerez Tamayo, aseguró que en general su sector está tranquilo, salvo algunos hechos aislados como el ocurrido hace unos días cuando desmantelaron un vehículo en un pasaje. La dirigente vecinal añadió que lamentablemente en su sector no ha llegado ayuda, y eso refleja en que la gente llega a ella preguntarle, sin poder dar mayor información. “Esto es una olla que luego se va a destapar porque hay mucha gente que quedó sin trabajo y está sufriendo. Si no hay una solución pronto, va a estallar algo acá”, dijo.

Isolina Jerez aduce que hay gente que está desesperada, muchas de ellas despedidas de su trabajo, que viven al día, feriantes, y recicladores, por lo que pide que las autoridades se acerquen, debido a que ellos no pueden responder las preguntas que llega a hacer la comunidad. “Ojalá que la ayuda sea rápida, la gente está pasando hambre, hay bastantes haitianos que viven acá, trabajan con su carrito vendiendo cosas al día y también esas gente tendría que ser considerada”

MOLESTIA EN LA POBLACIÓN BALTAZAR CASTRO

Donde la situación es compleja es en la población Baltazar Castro, situación que confirma la presidenta de la junta de vecinos, Myriam Fuenzalida. Indicó que en el sector hubo incidentes la noche del martes. Confirmó que fueron los vecinos quienes se manifestaron, ya que necesitan alimentación y alimentos, considerando los vecinos que a la población no se la toma en cuenta.

Los vecinos indicaron que se trató de una manifestación para hacer ver la situación que viven, reconociendo que si a veces llegan otras personas que se infiltran y provocan desmanes, sin embargo, también indicaron que los vecinos de las poblaciones Baltazar Castro y Algarrobo encendieron barricadas debido a que hay familias con muchas necesidades, especialmente adultos mayores, donde no hay trabajo, pese a que han pedido ayuda y no han tenido respuestas, enfatizando que no han recibido ayuda de nadie.

Es por ello que piden que las autoridades se hagan presentes, teniendo en cuenta que además tienen problemas relacionados con personas que trabajan en el centro de Rancagua y en ferias, donde venden sus productos, pero ahora no tienen dinero. Esto ha hecho que no les queda otra opción de vender ropa en ferias, donde muchas veces se las quitan y deben pagar altas multas.

Otro punto que piden solución es el relacionado con los servicios básicos, ya que no hay dinero para pagar electricidad y agua potable, problema no menor, teniendo en cuenta que, por ejemplo, los escolares deben estudiar de forma online.