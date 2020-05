Especialista broncopulmonar, Dr. Fernando Soto: Va haber problemas para encontrar camas UCI.

– El médico de Clínica Isamédica, ex director del Servicio de Salud y ex director del Hospital Regional expuso que “El efecto más duro de esto, tiene que ver con el hecho que dada la alta ocupación de camas UCI de Santiago, se han debido derivar pacientes a Rancagua. Clínica Isamédica en este momento, no tiene ninguna cama de Unidad de Cuidados Intensivos disponible y 4 de las 6 de la UCI, están ocupadas por pacientes de Santiago”.

Gisella Abarca

Fotos Héctor Vargas

Poseedor de una vasta trayectoria en el mundo de salud pública y privada del país, el doctor Fernando Soto Pinto se dio un tiempo en su apretada agenda de atención de consultas de especialidad en Clínica Isamédica para abordar la emergencia sanitaria del Covid-19, con su escenario próximo y la gestión del gobierno para enfrentar la crisis sanitaria.

El médico de la Universidad de Chile con más de 30 años de experiencia en patologías respiratorias resalta que uno de los temas que le preocupa de sobremanera es la alta ocupación de camas críticas en la región dando cuenta que el centro asistencial privado que trabaja está al cien por ciento de su capacidad en esta materia.

“Eso significa que aunque no tenemos un brote interno en la región importante en número de casos, tenemos una situación de riesgo, porque cualquier persona que tenga una situación grave que requiera UCI, se va a encontrar con la problemática que le va a costar, a estas alturas, tener cama” argumenta el doctor que ha desarrollado gran parte de su carrera en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de establecimientos de salud públicos y privados del país.

El ex director del Servicio de Salud O’Higgins y también ex director del Hospital Regional Rancagua, explica que respecto a las consultas de enfermedades respiratorias a nivel de urgencia hay una baja, las que “representan menos del 10%. Todavía son pocas, porque no han comenzado las enfermedades invernales ni la influenza”.

Por lo mismo, las conclusiones del especialista broncopulmonar no son muy alentadoras respecto del panorama para el futuro inmediato, resaltando que “Eso debiera empezar en las siguientes dos semanas y ahí debieran comenzar a mezclarse las enfermedades y en el global aumentar; por lo tanto, las consultas y los enfermos”, sostiene.

El facultativo agregó “Nuestras urgencias están todavía con poca consulta y baja proporción de consultas respiratorias, por eso, que lo que temo es que este retraso que tenemos, se manifieste en las próximas semanas, y ahí efectivamente, si no hacemos esta cuarentena personal voluntaria, tengamos un aumento importante de casos de contagio”.

Doctor, cada día suben los casos, ¿ya estamos en el peack de la pandemia en la región o aún queda para eso?

R.- En mi opinión, no. Todavía estamos en una etapa previa, a pesar de que ha habido un aumento en el número de casos, no constituye un explosivo como el que se está viviendo hace semanas en Santiago y en otras grandes ciudades. Algunas características nos diferencian de Santiago, pero seguimos estando en una situación de riesgo que en cualquier momento se dé un número importante y mayor de casos.

En mi opinión, eso no ha ocurrido, porque si uno mira los números progresivos, son pequeños. La mayor parte, sobre el 95% de la población no se ha afectado, entonces es una masa muy grande de gente.

Y ahora que vienen los meses crudos de invierno en que se acrecienten los números de casos de pandemia y de enfermedades respiratorias. ¿Cuál es el escenario más próximo?

R.- Sin duda será así. Por ahora el efecto más duro de esto, tiene que ver con el hecho que dada la alta ocupación de camas UCI de Santiago, se han debido derivar pacientes a Rancagua, y en situaciones, por ejemplo la Clínica Isamédica en este momento, no tiene ninguna cama de Unidad de Cuidados Intensivos disponible y 4 de las 6 de la UCI, están ocupadas por pacientes de Santiago. Eso significa que aunque no tenemos un brote interno en la región importante en número de casos, tenemos una situación de riesgo, porque cualquier persona que tenga una situación grave que requiera UCI, se va a encontrar con la problemática que le va a costar, a estas alturas, tener cama.

Este lunes, la autoridad del Servicio de Salud informó de un 76% de ocupación de camas críticas en la región…

R.- Ese 76% es un promedio, pero en este momento la ocupación de camas críticas en Isamédica es 100% y el Red Salud no tengo los datos concretos, pero sospecho que están cerca de eso. Las camas críticas que quedan son las que tiene disponibles todavía el Hospital Regional, por lo tanto, 76% es un promedio engañoso. En nivel del UCI tener un 80% significa que si en algún momento se generar a un requerimiento, pudiera En ese momento, a pesar de ese porcentaje haber dificultades para entrar a alguien a la cama de UCI.

¿Qué se puede hacer en este tiempo que todavía no tenemos altos índices de contagios, perro los números crecen a diario y aún no se decreta cuarentena por no contar con los parámetros para hacerlo?

R.- Estrategias conocidas para abordar esto son tres básicamente. Uno hace muchos más exámenes para poder identificar todos los que se contagian, aislarlos, seguirlos y estar atentos para monitorizaralos.

En el otro extremo es dejar a todo el mundo en cuarentena y las combinaciones son tratar de hacer el máximo de exámenes que es un poco lo que se está haciendo aquí, no estamos haciendo todos los exámenes que idealmente debiéramos hacer y estamos con retraso de varios días en los resultados.

¿De cuántos días de retraso en la entrega de resultados estamos hablando?

R.-Hoy hay un retraso promedio de tres días para tener los resultados. Eso significa que si a una persona le toman el examen, y no se va de inmediato a cuarentena, en esos siguientes tres días hasta tener los resultados, podría estar todavía contagiando.

¿Cuál es el consejo que le da a la gente como especialista respiratorio?

R.- Mi recomendación es que la gente extreme todas las medidas que se saben que pueden ser útiles. Por ningún motivo circule sin mascarilla. Idealmente si puede colocarse un escudo facial o halo, lo use. No asista a eventos donde haya aglomeración de personas, ni siquiera familiares y no salga si es que no requiere imperiosamente hacerlo.

NO SALIR DE CASA

Entonces ¿cuarentena voluntaria es la clave?

R.- Las cuarentenas voluntarias son la clave. Si no se va a implementar como una instrucción administrativa a nivel de la región, lo tenemos que implementar las personas. Sobre todo los niños y los ancianos, porque los que más se contagian son los jóvenes, pero los que más se mueren son los mayores de 60, mucho más los mayores de 70.

Los niños si bien se contagian, ¿cómo resisten la enfermedad teniendo presente que en esta región hay casos de niños infectados y uno está en la UTI Pediátrica?

R.- Es cierto. Pero claro, el niño se sale de las estadísticas que son un promedio, pero en general, la inmensa mayoría de los niños no tiene problemas serios con la enfermedad.

¿Cómo ha estado la atención de la Clínica Isamédica respecto a la pandemia Covid 19?

R.- Estamos con ocupación al 100% en camas críticas. A nivel de urgencia hay una baja en las consultas, porque la gente, dentro de todo, está evitando salir y eso se ha notado en la baja de las consultas y a nivel de la región, de hecho, las consultas representan menos del 10%. Todavía son pocas, porque no han comenzado las enfermedades invernales ni la influenza.

¿Cuándo debiera ocurrir ese escenario?

R.- Eso debiera empezar en las siguientes dos semanas y ahí debieran comenzar a mezclarse las enfermedades y en el global aumentar; por lo tanto, las consultas y los enfermos. Todavía las enfermedades respiratorias, en la región, proporcionalmente respecto al total de consulta de urgencia representan poco. Menos del 8%.

La foto de la sexta región hoy día, no es lo que pasa en la Metropolitana, donde las urgencias están muy complejas, muy atestadas de pacientes. Nuestras urgencias están todavía con poca consulta y baja proporción de consultas respiratorias, por eso, que lo que temo es que este retraso que tenemos, se manifieste en las próximas semanas, y ahí efectivamente, si no hacemos esta cuarentena personal voluntaria, tengamos un aumento importante de casos de contagio.

Y la las autoridades competentes, ¿cuál es el mensaje de un especialista en enfermedades respiratorias?

R.- Creo que las autoridades están haciendo su esfuerzo y en este momento, más que pedirle a ellos, lo principal es el esfuerzo que haga cada persona.

Desde el punto de vista de las autoridades, como algo personal, les diría que el esfuerzo se centre en las fiscalizaciones, por un lado; y en procurar apoyar a los laboratorios en generar mayor número de exámenes de testeo posible.

¿Existe la falta de insumos para realizar los exámenes PCR en la región?

R.- Hay una dificultad técnica para procesar los exámenes que tienen todavía una etapa que se está haciendo manual y enlentece el procesamiento de la muestra den la región que no está automatizada y eso explica –en mi opinión- parte importante del retraso que implica algunos días obtener el resultado.

¿Y ese procedimiento cómo se puede apurar?

R.- Es un tema clínico. Sé que el Hospital Regional está trabajando en eso, sé que están preocupados de poder implementar una automatización del procesamiento de la muestra para acelerar el resultado del examen. Mientras se trabaja en eso, creo yo que la autoridad debe ponerse más dura en las fiscalizaciones y aplicar efectivamente las multas que se prometen y que no se ven mucho que se traduzcan en sanciones y la gente tendrá que cuidarse tomando todas las medidas personales ya comentadas.