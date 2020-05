Alejandro López, protagonista en los títulos de O’Higgins: “Nosotros ahí éramos familia, eso fue lo fundamental para lograr todo lo que conseguimos”

Desde Argentina, el lateral que sumó la corona de 2013, la Supercopa de 2014 y que además disputó la final de 2012, confesó que el club es todo para él, que le gustaría volver y que Eduardo Berizzo fue un padre dentro y fuera de la cancha.

Ricardo Obando.

Extrañando la que para él es su casa. Hoy en Argentina, el lateral Eduardo Alejandro López (30) aguarda por el término de los días de confinamiento para volver a las canchas. Jugando en la Primera B Metropolitana, quien fuera uno de los puntales de los títulos logrados por O’Higgins en las temporadas 2013 y 2014, se detuvo un momento para recordar con El Rancagüino esos días de gloria donde de la mano de Eduardo Berizzo, el Capo de Provincia tocó el cielo.

Su historia en Rancagua se inicia dos años antes de levantar la copa en el Estadio Nacional. Sin mucho recorrido en el fútbol trasandino, arriba en enero de 2011 para una prueba. Desde el borde de la cancha estaba Ivo Basay, y el “Hueso”, quien era el técnico de aquel momento, no dudó y dio el visto bueno para que se quedara. Lo que vino después, es historia y de la buena, esa que llenó las vitrinas de trofeos que habían sido esquivos.

¿Qué es de la vida de Alejandro López?

“Estoy jugando en la B Metropolitana, en Defensores de Zárate y nos agarró la pandemia. Es un lindo equipo, una hermosa ciudad (al norte de Buenos Aires), donde nos estamos proponiendo para ascender porque de cinco partidos ganamos cuatro y empatemos uno, entonces estábamos ahí. Nos armamos bien, tenemos un técnico que es muy exigente, que quiere el ascenso y me siento muy cómodo en el lugar donde me toca estar hoy”.

Alejandro, llegaste al equipo en 2011, probando suerte.

“Sí, el 6 de enero de 2011. Yo llego a Rancagua a probar suerte, donde venía Guillermo Suárez desde jugar de Croacia, llegaba como refuerzo y en ese momento Ivo estaba buscando un lateral volante por izquierda. Yo estaba jugando en la tercera categoría del fútbol argentino, teníamos el mismo representante con Guillermo y me dijo si me atrevía a ir a probar suerte, le dije que sí. Agarré mis cosas, llegué a Rancagua, se iniciaba mi sueño y gracias a Dios terminó siendo todo redondo”.

Ese año 2011 fue irregular, pero en 2012 llegó Eduardo Berizzo. ¿Ahí cambió todo?

“Con la llegada de Eduardo fue todo diferente, el club se armó distinto, se hizo mucho más profesional de lo que era. Llegamos a una final donde me tocó convertir un gol, lamentablemente después se nos escapa, o hizo alguien que se nos escape el sueño de toda una ciudad. Pero así y todo, no bajamos los brazos, seguimos con la misma ilusión, con el mismo sueño. Trabajamos partido a partido, día a día, hasta que en 2013-2014 pudimos lograr lo que tanto soñábamos y anhelábamos todos. Hinchas en primer lugar, dirigentes, nosotros, nuestras familias”.

La final perdida fue un golpe, luego vino el accidente en Tomé. ¿Fueron dos hechos que les dieron aún más impulso para lograr lo que consiguieron?

“Tal cual. Yo estuve en ese momento como varios de mis compañeros, nos tocó estar porque habíamos jugado contra Huachipato, bien de cerca. Nos tocó ir al hospital a cada una de las familias, hasta ese momento no sabíamos cuántos habían fallecido, creíamos que la mayoría estaba accidentado, nada más. Fue un momento duro. Creo que la fuerza con que nos empujaron, esas 16 personas que lamentablemente les tocó partir de este mundo, desde el cielo, junto con sus familias que quedaron acá con el dolor. Se juntó todo, fue un complemento y es para ellos. Me tocó estar desde el 2011, la mayoría eran todos ‘cabros’, iban siempre a La Gamboína, los tuve bien de cerca, los conocí a la mayoría de ellos”.

Después, y con el paso del tiempo, uno puede decir que éste o cual partido fue clave para darse cuenta de que se podía. ¿Fue el de Talca, ese que se ganó en el último minuto?

“La cabeza nuestra cambió, me parece, después del partido con Calera. Lo ganamos, luego vino Unión Española en la cancha de Santiago Morning. Íbamos en alza y creo que en Talca fue el golpe final donde nos dimos cuenta que estábamos para campeones. Ahí nos hizo un click, donde llegamos con un poquito más de ventaja en lo anímico más que nada. En ese momento, comparaban el plantel de ellos con el nuestro y eran cuatro veces mejores que nosotros, en todas las líneas, pero teníamos una convicción y un hambre por ser campeones… teníamos un corazón cuatro veces más que lo que pasaba por ellos, en lo económico. En ese sentido los pasábamos por arriba y quedó demostrado, corrimos los once y los que estábamos en el banco”.

Alejandro, ¿Qué significa O’Higgins para ti?

“Yo siempre digo que O’Higgins es mi casa, me abrió las puertas, me dio la posibilidad de ser jugador profesional, de ganar mi primer título, de ganar copas internacionales. El club a mi me quedó muy marcado. Lamentablemente me tocó partir, no por decisión propia sino que por el técnico que estaba en ese momento (Pablo Sánchez), no coincidíamos en muchas cosas y lamentablemente nos llevábamos mal, y eso hizo que mi contrato se terminara y me tuve que ir. Pero, si fuese por mi, yo me hubiese quedado toda la vida en el club”.

¿Y Eduardo Berizzo?

“A mi el Toto me abrió la cabeza. Hoy soy lo que soy como persona, como pienso, gracias a él. Para mi fue un padre dentro y fuera de la cancha. Hasta el día de hoy tengo conversaciones con integrantes de su cuerpo técnico y trato de hablar con él también. Reitero, para mí fue un padre que me terminó de formar, pulió alguna de las cosas que yo tenía que para mi no era tanto, y lo terminó de hacer para demostrarme la calidad de jugador que era”.

Berizzo después se marchó y se terminó un ciclo de oro para O’Higgins.

“Sí, se terminó un año extraordinario. Si nos ponemos a pensar fue todo un éxito, la vara quedó muy alta desde la llegada del Toto hasta que se fue redondo todo. Nosotros ahí éramos familia, que donde uno tenía un problema estábamos todos, que donde había un cumpleaños estábamos todos, que en cualquier circunstancia estábamos todos. Entonces, creo que eso fue lo fundamental para lograr todo lo que conseguimos estando dentro del club. No le faltábamos el resto a nadie, éramos todos uno solo, tanto utileros, cancheros, la gente que nos daba de comer, la gente que trabajaba dentro del Monasterio, todos uno. Por eso fue el año que fue y se terminó de la mejor manera”.

Alejandro, ¿Y si suena el teléfono y te llaman desde O’Higgins?

“Me hubiese encantado que me llamen, la verdad es que me encantaría volver al club, poder estar, aportar con mi granito de arena. Y siempre digo, cada vez que me llaman o me preguntan, no pasa por lo económico, a mi no me interesa eso hoy en día, lo único que quiero es volver y vestir la camiseta. Es lo único que me interesa, lo económico se verá con el tiempo. Siempre dije que lo económico no me interesaba si es que O’Higgins me llama”.

Finalmente Alejandro, ¿Cómo te gustaría que te recuerde el hinchas de O’Higgins?

“Que lo hagan de la mejor manera. Me parece que siempre fui amable, traté de estar cada vez que me necesitaron, traté de brindarles lo mejor de mi tanto fuera como dentro de la cancha. Me parece que soy una persona solidaria en ese sentido, tranquila, humilde, nunca le falté el respeto a nadie y me gustaría que me recuerde de esa manera. Pero hay que gente que te quiere y otra que no, pero lo importante es que pude ser campeón con esa camiseta y entregué lo mejor de mi”.