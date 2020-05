¿A quién sirve?

“Entonces el rey mandó, y trajeron a Daniel, y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre.” Daniel 6:16.

¿Qué lugar ocupa Dios en su vida? ¿Se declara usted un fiel servidor de Dios que cree que El debe proteger su vida ante cualquier situación?

Daniel era un hombre de oración, oraba tres veces al día, daba gracias a Dios todos los días y a pesar de las cosas que él tenía que hacer, o los compromisos de última hora que podía adquirir, nunca falto a su cita, a su compromiso que el tenía con Dios, aunque lo llamara él mismo Rey.

Marcela Gandara, cantante cristiana en la alabanza “supe que me amabas” en parte de la letra dice “mucho tiempo me esperaste y no llegue”

¿No se ha preguntado usted cuantas han sido las veces que ha dejado a Dios plantado no cumpliendo el compromiso que usted tenía con Él?

Los otros compromisos adquiridos pasaron a ser más importantes, en su vida que acudir a la cita con Dios. Puede que usted haya preferido estar con su familia, o por un compromiso de trabajo. de construcción, visitas familiares, nietos, el asado con los amigos etc.

¿Pasaron estas cosas a ser más importante que estar con Dios?

Dios por medio del profeta Jeremías dice al pueblo de Israel ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos, a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción…” Jeremias 2: 28

En el relato en los Evangelios de Marta y María. María supo diferenciar, que era lo mas importante para ella y prefirió estar con Jesús.

La palabra de Dios nos dice que Daniel era fiel y siempre la mano de Dios estaba con él. Aún los incrédulos daban fe de las convicciones intransables de Daniel. El relato bíblico nos dice:

“ Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio, y se acostó ayuno; ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey, pues, se levantó muy de mañana, y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hicieren daño…”

Hermano, la persona que confía en Dios “y le obedece” es intocable. Dios en el salmo 91 dice: ‘Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré; Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé; Con él estaré yo en la angustia.

Confiar en Dios es tener paz en medio de la tormenta con la certeza de que el Dios al cual servimos nos librara y nos guardara de todo mal.

Pastor: Alejandro H. Cabrera C.