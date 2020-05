Alcaldes se pronuncian ante ausencia de cuarentena.

Ximena Mella Urra

Desde el 20 de marzo que lo vienen solicitando y hasta ayer en el día 85 de esta emergencia sanitaria dicen no ser escuchados. Más de la mitad de los contagios en la región están centralizados en la conurbación Rancagua-Graneros-Machalí (54,1%), más del 40% corresponden a Rancagua, “y si sumamos San Vicente a estas comunas suman más del 60% de los casos en la región”, explicó el alcalde de Rancagua Eduardo Soto. “No la pedimos para toda la región sino que para donde están en contacto que viene y va desde la región Metropolitana”, argumentó.

Aseguró que no dejarán de exigir la cuarentena, el cordón sanitario y la residencia sanitaria. ”Las decisiones como esta no las tomamos nosotros, las toman los especialistas y los que saben. Debemos seguir multiplicando nuestros esfuerzos y así lo haremos desde esta municipalidad”, dijo.

Su mensaje reitera que cada persona debe hacer su cuarentena de forma voluntaria y responsable. “Si el gobierno no decreta cuarentena, esta debe ser autoimpuesta y estricta lo que significa no ponernos en riesgo ni tampoco a nuestro entorno familiar, laboral y social. Evitemos los viajes innecesarios al centro de la ciudad o a otros lugares, que evitemos fiestas y celebraciones, no es el momento. La instrucción es clara y sencilla, quédese en casa, no reciba ni haga visitas”, insistió.

Del mismo modo reclamó que tampoco existen aún residencias sanitarias. “El gran problema de las familias es vivir en una vivienda de unos 50 metros cuadrados con un solo baño, ¿qué medidas de protección van a tener?. Lo hemos planteado con respecto y energía pero lamentablemente no hemos sido escuchados, ni mucho menos contar con un cordón sanitario”, manifestó.

Por su lado, el edil de la comuna de Machalí, José Miguel Urrutia, quien se encuentra en cuarentena preventiva debido a un caso confirmado de Covid 19 en su municipio-y este martes se le realizó un examen de PCR-, se mostró bastante preocupado sumado al hecho de que hay personas no hacen caso a las medidas sanitarias. “La gente no copera y no hace caso., andan como si nada, sin mascarilla. Es lamentable, no sé qué esperan, ¿a que se contagie más gente?. Creo que de una vez por todas debemos ser más drásticos en este tema. Es la única forma de que pare esto”, manifestó enérgicamente.

Recordó que su comuna fue la primera en la Región de O’Higgins en pedir formalmente un cordón sanitario cuando registraban al menos una quincena de contagios. “Ya van miles de contagiados pero ahora están abocados más a lo que pasa en Santiago pero las regiones también tenemos nuestras dificultades”, indicó.

Por ahora se encuentran realizando controles sanitarios, entregando información y mascarillas a quienes no las usan, “pero son medidas que los municipios hemos ido tomando por nuestra cuenta. La realidad la vivimos nosotros los alcaldes”.

DIPUTADOS

El diputado Juan Luis Castro, se sumó a esta insistencia por la medida de cuarentena. Comentó a El Rancagüino que “es muy patético lo ocurrido por la ausencia de alguna nueva medida para la región de O’Higgins. Lo mínimo que esperábamos era una cuarentena para la capital regional y para comunas como Graneros y Machalí”.

El parlamentario lo calificó como una humillación y verdadera burla a la ciudadanía que no quiere pasar por lo mismo que se está viviendo en Santiago, “la cual llegó tarde, dos meses después. Y hoy viven un enorme drama de no saber cómo salir de este foso que ocupa todos los servicios de urgencia y UCI de la Región Metropolitana”.

A su juicio es demasiado grave lo que está sucediendo, porque “se está desoyendo, no a personas ni a políticos, sino que a la realidad sanitaria que es más fuerte que nosotros, que no queremos vivir lo de Santiago, ahogados por un masivo contagio de coronavirus con muchos enfermos graves que probablemente seguirán así durante todo junio”, relató.

Finalmente, el diputado Diego Schalper complementó las opiniones vertidas diciendo que: “nos habría gustado una cuarentena comunal para Rancagua, Machalí y Graneros, por lo menos. Pero al menos se accedió a nuestra solicitud de fortalecer el aislamiento obligatorio mediante residencias sanitarias las cuales urge instalar muchas en nuestra región y conducir a los que lo necesiten a estos lugares”.

Según lo señalado ayer, este viernes comenzará a funcionar en Cachapoal la primera residencia sanitaria de la región con cupo para 44 personas.