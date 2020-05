Subdirectora del Servicio de Salud O’Higgins: “Tenemos un número importante de exámenes pendientes”.

– La información fue entregada por la Subdirectora del Servicio de Salud O’Higgins, Dra. Alejandra Reyes al ser consultada respecto al número de exámenes PCR pendientes hasta la fecha sin precisar con cifras exactas cuántos serían.

Gisella Abarca- Luis Fernando González

40 nuevos casos reportó la Región de O’Higgins durante las últimas 24 horas, con esto O’Higgins los 745 confirmados con Covid 19.

Los nuevos casos corresponden a 15 de personas Rancagua, 5 de Machalí, 5 de San Fernando, 4 de Rengo, 2 de Coinco, 2 de Chimbarongo y una en las comunas de Requínoa, Quinta de Tilcoco, Peumo, Mostazal, Doñihue, Codegua y Pumanque.

Rancagua se mantiene liderando la línea de los contagios con 313 personas infectadas, le sigue Graneros junto con San Vicente y Machalí con 44 casos.

Sobre la toma de muestras, en la vocería diaria, el representante de la Seremi de Salud O’Higgins, Manuel Elizondo informó que se han efectuado 6 mil 537 muestras tomadas tanto en el sector público como privado.

Al consultar respecto a los exámenes PCR, y la entrega de los resultados, pues en el informe nacional de este viernes se daba cuenta de solo 3 exámenes entregados y de 40 casos nuevos durante la jornada, la Subdirectora del Servicio de Salud O’Higgins, Dra. Alejandra Reyes salió al paso a responder.

“Ha habido una diferencia entre los exámenes que se han informado a través de este Informe Epidemiológico que tiene que ver con el flujo de la información y con las horas de corte, por ello la información pareciera no estar exactamente ligadas a los exámenes reales; pero efectivamente estamos tomando los exámenes y se están informando”, expuso.

La directiva agregó que “El tema es que las horas del procesamiento no coinciden con las horas del examen y hay un corte, porque si no tuviésemos este orden, o no existiese en el Minsal una hora de corte, no se podría generar el informe”, argumentó.

¿Cuántos exámenes PCR pendientes hay hasta la fecha?

R.- Tenemos un número importante de exámenes pendientes que debemos ir revisando su flujo y que estamos con el advenimiento del hospital de San Fernando, disminuyendo día a día los exámenes pendientes.

¿A qué llama número importante?

R.- No tengo el número exacto.

¿Un aproximado, más de mil?

R.- por la responsabilidad que esto significa, no me atrevería darle un número aproximado, si no lo tuviese claro.

¿En porcentaje cuántos de los PCR dan positivo del total de muestras?

R.- El tema es un poco complejo que podamos entregarle eso porque aún tenemos exámenes en cola; por lo tanto, el índice de positividad que a la postre ha sido similar al que tenemos a nivel nacional, hoy día no le puedo dar el número exacto por estos exámenes en cola. Nosotros estamos fomentando que tanto la UOH como la clínica Fusat se activen rápidamente, teniendo el equilibrio los exámenes nosotros vamos a poder dar esa respuesta de una forma certera para que la ciudadanía lo sepa. Hoy darle esa respuesta sería irresponsable de mi parte.

¿Cómo se toman las decisiones epidemiológicas si no se tiene certeza de las cifras?

R.- Las decisiones epidemiológicas consideran muchas aristas, una de ellas, es la tendencia. Tenemos exámenes que todavía están en cola, esa no es el único elemento que sirve para tomar decisiones, las proyecciones se pueden establecer con las tendencias que han sucedido en otras regiones. Tranquilidad con eso que no estamos dejando de tomar decisiones porque no tenemos ese número claro.

Pero es un factor que puede ser importante y que no lo tenemos…

R.- En una pandemia hay muchas cosas y hay mucho dinamismo. En estas situaciones hay muchos elementos que se consideran, antes no considerábamos el uso de mascarillas y otras cosas, yo quisiera darles la tranquilidad que las decisiones que se están tomando, se están ingresando todos los antecedentes que son necesarios para poder tomar las decisiones.

¿Cuáles son todos esos antecedentes para tomar decisiones?

R.- La incidencia de casaos, los casos activos, los casos acumulados, la situación regional que tenemos, el hacinamiento que conocemos, las condiciones de ocupabilidad de nuestros hospitales, la posibilidad que tenemos de ampliar nuestra respuesta en camas UCI. Todos esos temas están siendo considerados.

Por lo menos tres de los factores que me nombró no pueden ser conocidos al no tener claridad con los números…

R.- Créame que se están tomando todos los resguardos para estar tomando siempre las mejores decisiones.