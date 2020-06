A los 87 años juró como abogado.

– Él, junto a once licenciados en Derecho de O’Higgins, realizaron el juramento que les concede el título profesional de abogado.

–

Gisella Abarca

Fotos Marco Lara

El 29 mayo de 2020, quedará guardada en la historia de Carlos Lira Moscoso, quien la fría mañana de este viernes, a sus 87 años, juró como abogado ante la Corte Suprema.

Él junto a once licenciados en Derecho de O’Higgins, realizaron el juramento que les concede el título profesional de abogado y lo hicieron ante la Corte Suprema, pero de manera virtual desde la Corte de Apelaciones de Rancagua.

De este modo, tomando todos los resguardos debido a la pandemia, la Corte de Rancagua -junto a los tribunales de alzada de Valparaíso, Chillán, Concepción, Temuco y Puerto Montt- se conectó vía videoconferencia con el máximo tribunal del país para desarrollar la solemne ceremonia.

En la cita, el presidente de la Corte de Apelaciones, Jorge Fernández, señaló “fue una ceremonia muy correcta donde los participantes reconocieron su cercanía con esta Corte por ser de la región. Destacar también que tuvimos una persona de 87 años jurando, lo que es un ejemplo para los jóvenes, de perseguir sus ideales y sus sueños”.

DE ALCAIDE A ABOGADO

Un torbellino de emociones sintió el longevo nuevo abogado Carlos Lira, al dar el importante paso en su vida, expresa “Es una gran emoción, es una doble emoción, porque yo viví y dormí ahí justamente donde juré hoy como abogado, después de casi 40 años, cuando fui Alcaide. Debajo de eso estaban las casas ruinosas de un juzgado y yo tenía mi casa fiscal ahí. Eso fue demolido y está La Corte ahora”, recuerda emocionado.

Recibiendo su título de abogado, Lira Moscoso hoy culmina cinco años de estudios que realizó en la Universidad de Aconcagua, sede Viña del Mar, campus al que acudía todos los días en horario vespertino, desde las 18:00 hasta las 22:30 horas “Los estudios los hice en cinco años, no me perdí ningún año. Hice la tesis con el tema de la muerte de la pequeña Emilia que desencadenó la Ley Emilia. El examen de grado lo rendí a principios de año en la sede de Rancagua de la Universidad de Aconcagua y quedé listo para jurar”, relata.

Nacido en Peumo hace 87 años, Carlos Lira cuenta en su vida con un bagaje de experiencia y conocimiento que este viernes coronó con el título de abogado. Y es que su existencia está llena de aprendizajes que solo su pluma pueden relatar y así lo ha hecho con cinco libros que ha escrito a lo largo de su historia y que compilan parte de sus vivencias, entre ellos “El Alcaide preso” (1976) en español y alemán, “Chile está cerca y lejos” (1979), la novela “Mantelito Blanco” (1980), “Crimen en la Viña Santa Blanca” (2008) y el libro que actualmente escribe “Cicatrices de un Exilio”.

“MI VIDA HA TRANSITADO ENTRE CALABOZOS, CELDAS Y PRESOS”

A sus 87 años, Carlos Mario Lira Moscoso asegura que ha hecho de todo “estuve en el mineral El Teniente 5 años en mi juventud, estudié en San Fernando, en Valparaíso, he hecho de todo lo que me pregunte, fui jefe de cárcel, soy Coronel de Gendarmería en retiro, he estado preso, he estado en el exilio, he hecho de periodista, estuve como reportero de una revista Alemana en La Moneda un par de años, he estado en la universidad, he hecho de todo”, asegura.

No obstante, uno de los episodios que más han marcado su vida fue el exilio, lo que lo hizo vivir 14 años lejos de su patria “Fui tres años Alcaide de la cárcel de Rancagua, esa experiencia culminó el 11 de septiembre de 1973, a las 3 de la tarde. Luego pasé a ser prisionero, estuve tres años preso. Después, me expulsaron del país y estuve 14 años en Europa, en varios países, mayormente en Alemania. No podía volver a mi país por ser considerado un extremista”, asegura el abogado.

Después del exilio, Lira Moscoso volví a Chile en 1987, una vez en el país recuerda que sintió “mucha emoción, mucho reencuentro, muchas peripecias que las estoy volcando en mi último libro Cicatrices de un Exilio”.

Al consultarle por qué eligió la carrera de Derecho, expone “Siempre pensé en las leyes, ya que fui diez años oficial administrativo de Carabineros, y el resto trabajé en Gendarmería donde estuve en La Serena, en Santiago, en Rancagua, en Concepción y mi vida ha transitado entre calabozos, celdas y presos. Procesal penal me gusta y voy a tratar de servir a la comunidad en ese rubro”, finaliza.