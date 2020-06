Atleta renguino cumplió sanción de cuatro años por dopaje: La redención de Mauricio Valdivia

El fondista (30) tiene en mente volver a las pistas una vez pasada la pendemia. Estos años alejado del mundo competitivo lo ha hecho volcar sus energías en formar nuevos talentos y también aportar a la comunidad como voluntario de bomberos.

Por: Ricardo Obando.

Una gira europea donde los resultados fueron muy favorables para su carrera, en 2016, interrumpió la que había sido una exitosa senda deportiva para el fondista Mauricio Valdivia. El renguino, durante una competencia en España, dio positivo a un control de dopaje, lo que derivó en una suspensión de cuatro años de toda actividad deportiva.

El tiempo pasó, y el oriundo de Rengo se redimió. El apoyo de su familia, y también de la gente de su pueblo, lo hizo volcar sus energías en enseñar, formar nuevos talentos para el atletismo regional y también no dejar de lado su pasión: correr. De hecho, se ha mantenido entrenando duro esperando la luz verde para regresar a lo grande. Además, en este tiempo fuera de las pistas encontró como ayudar a su gente, y hoy es también flamante voluntario en el cuerpo de bomberos.

De paso, se formó como masoterapeuta deportivo y aprobó también el curso de masajes con ventosas (Lib. Miofacial).

Recordando lo que pasó hace cuatro años, Valdivia comentó a El Rancagüino que “participé de una gira europea, bajo techo en febrero de 2016. En Barcelona en los 3.000 metros planos, luego en Madrid donde corrí los 1.500 junto a Iván López. Iván la ganó, yo quedé entre los ocho mejores y salimos sorteados para el doping. Nos hicieron el examen de orina y de sangre” y luego, ya en Rengo “me llegó una carta donde decía que fui sancionado por CERA de EPO”.

Ha pasado el tiempo y el castigo se cumplió. “El 1 de mayo de este año venció y en estos años seguí con mis entrenamientos, todos los días”, dijo. Ya que, lo que busca para 2021 es representar a la región en los Juegos Deportivos Nacionales (1.500 metros y 3.000 metros con obstáculos) y ganar la plaza para volver a representar a Chile en los Juegos Odesur.

¿Cómo tomas este tiempo fuera del atletismo, lo que pasó con el doping lo consideras un error?

“Es un error, que puede cometer cualquiera y hay que saber levantarse. Saqué las energías de mi familia, de mi mamá, de los hijos de mi hermano, crecí con ellos, creo que son el pilar fundamental”.

¿Qué pasó después de conocer el castigo?

“Me llamó el alcalde, me dijo que querían contar con mi experiencia atlética y potenciar el atletismo en Rengo. Le dije que sí, además que tengo el curso de entrenador 1, que me certifica para trabajar en talleres y oficinas del deporte. Ahí se formó un taller de running, hasta hoy y se hizo un taller de atletismo. Después se abrió la posibilidad para estar trabajando en el Polideportivo, donde hoy soy funcionario y les hago la preparación física a los deportistas que ingresan a la sala de musculación”.

O sea, varios años enseñando, pero sin dejar de entrenar.

“Con la oficina del deporte tenía dos trabajos, luego me llamaron liceos y escuelas. Y en esos trabajos, hacía mis entrenamientos, me iba corriendo hasta allá. Llevaba mi ropa para cambiarme, y luego me devolvía corriendo hasta mi casa, aprovechando los tiempos. Y me mantuve siempre entrenando, porque quiero continuar con ésto. Desde noviembre los entrenamientos han sido más rigurosos, pero con esto del COVID-19 vamos a tener que esperar para volver a competir”.

Es decir, la idea es continuar con tu carrera deportiva.

“Así es. Además me acerqué a Roberto (Díaz, de San Fernando), quien fue el entrenador que me formó como atleta, desde el 2003 hasta el 2009. Hablé con él, me dijo cuenta conmigo, que me aprecia harto y hemos seguido con la planificación correspondiente, ya que tenemos pensado que esto puede volver en octubre o en noviembre. Acá en Rengo entreno en la periferia de un patinódromo, que mide 300 metros y también tengo la opción de entrenar solo en el Polideportivo”.

Volviendo atrás, ¿La sanción quizás adelantó planes que tenías para después del retiro, como formar un club?

“Yo tenía pensado retirarme entre los 37 a 38 años. Y justo ocurrió el tema del doping y como yo siempre trato de hacer cosas, pensé en hacer un club con personalidad jurídica y lo federo. Junté a niños que estaban en establecimiento de educación para que ellos pudieran participar en los torneos escolares o Binacionales, hablé con sus apoderados y formé el Club Atlético Rengo. En todos estos años he sacado atletas, al Nacional de Osorno en 2016, en 2017 a los Juegos Binacionales (Nicolás Varela) y en 2018 con Sebastián (Bravo), a quien descubrí en una corrida en Mostazal. Le tomó dedicación, salió campeón regional, fue al Nacional, ganó la New Balance en Santiago, los Binacionales y este año fue tercero (1.500 metros) en el Nacional de Fondo y Medio Fondo. Por eso, puedo decir que tengo hoy un grupo de miniatletismo, un team de running, el club con la escuela formativa y además trabajo en la oficina del deporte en Mostazal”.

¿Pero además ahora eres bombero?

“De la segunda compañía, desde hace dos años y medio. Me motivó un amigo, que me lo topé en una corrida en Chépica. Me fue bien, y quedé como voluntario desde el 5 de octubre de 2018”.