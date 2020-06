En O’Higgins:  Encuesta de Seguridad revela disminución en hogares víctimas de delitos en la región, pero hasta diciembre del año 2019

– El año 2019 la victimización presentó un índice de 21,7%, la menor cifra que exhibe la región desde el 2013. “Son cifras que no nos pueden alegrar. Si bien hubo un avance respecto a índices anteriores, que es muy importante, no podemos bajar los brazos en la lucha contra la delincuencia”, dijo la Intendenta Rebeca Cofré.

Por: Fernando Ávila F.

Un 21,7% de los hogares de la región de O’Higgins fue victimizado durante el año 2019, la menor cifra registrada en los últimos seis años. Esta fue la principal conclusión de la última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), la cual mide el porcentaje de hogares que ha sufrido un delito de mayor connotación social y la percepción de las personas sobre la delincuencia en el país.

El índice de victimización disminuyó en 2,4 puntos porcentuales en relación con el año 2018, cuando alcanzó un 24,1%. Mientras tanto, a nivel nacional, este indicador alcanzó un 23,3%, el menor porcentaje desde 2013.

La Intendenta, Rebeca Cofré, señaló que “las cifras mostradas por la última encuesta ENUSC no nos puedan alegrar. Si bien hubo un avance respecto a índices anteriores, que es muy importante, no podemos bajar los brazos en la lucha contra la delincuencia, que siempre es una preocupación y prioridad de las familias, y por ello también es prioridad del Gobierno, y seguimos trabajando en dar mayor seguridad a las familias de la región”, comentó Rebeca Cofré.

La Intendenta de O’Higgins agregó que “el combate contra la delincuencia es constante, es una lucha sin descanso; por eso mientras haya familias que sean víctimas de delitos, nuestro trabajo seguirá fuertemente en dar mayor tranquilidad a las personas. Agradecer el trabajo que realizan nuestras policías y el Ejército, cuyos funcionarios están dando lo máximo por dar la mayor seguridad a todas las personas de la región”, comentó la jefa de O’Higgins.

Un 4,1% de los hogares, en tanto, declaró haber sido re-victimizado, es decir, sufrir más de un delito en los últimos 12 meses, una caída significativa de 2,5 puntos porcentuales en comparación con 2018 (6,6%). A su vez, la victimización personal alcanzó un 8,3% y se mantuvo estable en comparación con el año anterior.

Por su parte, la coordinadora regional de Seguridad Pública, Macarena Matas Picart, indicó que “la ENUSC es la principal encuesta de victimización de nuestro país. Dentro de las cifras que nos entrega me gustaría destacar el aumento de 5,4 puntos porcentuales en la denuncia de los hechos delictuales. Esto no quiere decir que hayan aumentado los delitos, sino más bien que quienes han sufrido delitos han mostrado una mayor disposición a informar de los mismos a las policías”.

Añadió que “el llamado a la comunidad es a seguir denunciando los hechos de los que sean víctimas o testigos. Es con esa denuncia que se activan los protocolos de investigación y de reparación para entregar apoyo a todos quienes lo necesiten”, agregó la coordinadora regional.

ESTABLE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD

La ENUSC revela también que el 82,2% de las personas de la Región de O’Higgins cree que la delincuencia aumentó en el país durante 2019, lo que marca un alza no significativa de 3,6 puntos porcentuales en comparación con 2018, cuando alcanzó el 78,6%.

A su vez, el 29,3% de los entrevistados cree que será víctima de un delito en los próximos 12 meses. Esto representa una disminución de 0,5 puntos porcentuales respecto al año 2018 (29,8%), lo que no es estadísticamente relevante.

Respecto de la denuncia, durante el año 2019, el 35,3% de los hogares victimizados en la Región de O’Higgins denunció al menos un delito de mayor connotación social. En comparación con 2018 (29,9%), se observa un aumento no significativo de este indicador de 5,4 puntos porcentuales.

La encuesta identificó cuáles son las fuentes de información que usan las personas de la región respecto de la percepción de la evolución de la delincuencia en el país. En este sentido las noticias en televisión (46,7%) siguen siendo mucho más importantes que la información de otras personas (19%) o la experiencia de familiares (11,3%).

La ENUSC se realizó entre los meses de octubre y diciembre del año 2019, y estuvo a cargo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Tal como en años anteriores, se construyó a partir de entrevistas cara a cara en hogares urbanos y a personas mayores de 15 años. En total, fueron entrevistados más de 24 mil hogares a nivel nacional, que engloban a más de 13 millones de personas y permiten que el error muestra de este sondeo nacional sea de solo 1,1%.

BAJA ROBO POR SORPRESA

Durante el año 2019, los hogares de la Región de O’Higgins fueron victimizados principalmente por hurto (9,6%), robo con fuerza en la vivienda (5,6%), robo con violencia o intimidación (2,6%), lesiones (1,7%) y robo por sorpresa (0,7%).

Respecto del año 2018, el delito robo por sorpresa presenta una disminución estadísticamente significativa (de 2,4% a 0,7%). El resto de los delitos se mantienen estables. En relación con los hogares que declaran poseer vehículos particulares, el 8% han sido víctima de robo de accesorios desde el vehículo, esta disminución es estadísticamente significativa respecto del 2018 (12,1%). Un 0,2% han sido víctimas de robo de vehículo, delito que no presenta diferencias significativas respecto de la medición del 2018.