¿Por qué no se entrega el número de exámenes pendientes de PCR?, lamentablemente no lo sabemos.

¿Por qué las autoridades de salud locales no señalan el número de exámenes PCR pendientes?, no tenemos respuesta a esta pregunta, son varias las hipótesis que se pueden desplegar al respecto. Desde que simplemente no la tienen, que los voceros enviados a la cuenta diaria que desde el gobierno regional se entrega a la ciudadanía no están preparados para entregar información, hasta imaginarse que están ocultando la cifra para no reconocer una realidad mucho más compleja de la que señalan. Lo más probable es que la respuesta sea un punto intermedio, pero como en tantas otras cosas la falta de información certera no solo crea incertidumbre, sino que da espacio para especulaciones, rumores y desconfianza que finalmente trasciende a toda la información entregada. No entendemos porque no se puede responder a esa simple pregunta.

Sobre todo cuando este numero es importante porque la estrategia del Estado de Chile para contener el virus se basa precisamente en conocer los casos positivos y en aislarlos, pero sin este dato que al menos permita proyectar la situación real más que en entredicho queda la aplicación de esta estrategia en nuestra zona.

No es suficiente que a diario diversas personalidades simplemente lean datos que están en el reporte que por escrito envía el sistema central, sino que necesitamos que se den respuestas locales a problemáticas locales, que se de cuenta de que se hace en la región. Conocer el quehacer diario de las diversas reparticiones para poder visualizar el trabajo oculto que muchas veces realizan pero que más se invisibiliza detrás del “estamos trabajando en ello” con que muchas preguntas son respondidas. En tiempos inciertos la certeza de la comunicación, la empatía y el tono con que se entrega la información son muy importantes. Leer números que pueden ser perfectamente entregados por escritos no es suficiente. Para terminar esta columna repetimos la pregunta que insistentemente los periodistas hemos repetido en diversos puntos de prensa ¿Cuántos exámenes PCR hay pendientes en la región?, exigimos una respuesta clara y precisa de nuestras autoridades regionales.

Luis Fernando González V

Sub Director