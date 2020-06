Presidenta de la Junta de Vecinos de la Población Hermanos Vera: “¿Hay que andar tirando piedras y haciendo protestas para que nos escuchen?”

– El Covid 19 ha venido a agravar la situación económica de quienes menos tienen y uno de los sectores que lo está pasando mal es la Población Hermanos Vera.

Gisella Abarca

Fotos Héctor Vargas

La Pandemia Covid 19 ha venido a agravar la situación económica de quienes menos tienen y ha empujado la articulación social como una estrategia de subsistencia ante la situación de precariedad por la que cruzan las familias más vulnerables del país.

En Rancagua, uno de los sectores que lo está pasando mal con la emergencia social es la Población Hermanos Vera, ubicada en el sector nor oriente de la ciudad. Los altos índices de cesantía han golpeado fuerte el sector y la economía de los hogares se ha desplomado. Aquí no hay ahorros ni un plan B para salir adelante y los incentivos del Gobierno para ir en su ayuda, están lejos de representar un porcentaje significativo de los salarios que se dejaron de percibir con la paralización de las actividades.

“LA COSA ESTÁ MALA”

La Presidenta de la Junta de Vecinos de la Población Hermanos Vera, Mirna Pardo es clara en contarnos “Acá la cosa está mala, pero para acá no viene nadie a ayudar. Tenemos 21 familias que no tienen nada. Aquí son cerca de 300 casas, pero las que están realmente mal son 21, hay otras que no están bien, pero algo tienen. Pero estas 21 no tienen ayuda de ningún lado”.

Pardo expuso “Tengo el caso de una viudita que tiene dos hijos, recibe una pensión de 150 mil pesos, antes trabajaba de nana, ahora no puede trabajar por el coronavirus, y esa platita es para cuentas, comida y más encima arrienda, ha vendido sopaipillas, pero de repente no tiene cómo hacerlas, la plata no le alcanza”, argumentó la dirigenta.

La presidenta de la Junta de Vecinos agregó “hay otra chica que tiene dos niños, no puede salir a trabajar, porque con quién los deja si no hay colegio, y se está salvando con la bolsita de alimento de la Junaeb. Hay otra abuelita que vive solita. Así están de mal estas familias, esperando la caja de mercadería del gobierno que no sabemos ni para cuándo va a llegar. No sé qué están esperando para ayudar”, argumentó. Y es que estamos entrando al tercer mes con el virus y las ayudas del gobierno parecieran ser tardías.

Cuenta que en la población con más de 54 años de historia hay más de 70 personas de la tercera edad, aproximadamente 15 por pasaje “¿y hay que andar tirando piedras y haciendo protestas para que nos escuchen?. Acá hay mucha gente que es de la tercera edad, entonces no están para eso…”, expone Pardo.

TRABAJANDO PARA ARMAR 21 CAJAS DE MERCADERÍA

Resignada a que no llegue ayuda, la dirigente que lleva 8 años al mando de la población no baja los brazos y cuenta que su misión se viene esta semana, pues tiene la meta de armar 21 cajas de mercadería para las 21 familias de la Población Hermanos Vera que más lo necesitan.

“Esta semana vamos a salir de casa en casa para juntar cositas de la gente que pueda ayudar con lo que sea a sus vecinos. Queremos tratar de hacer 21 cajitas de mercadería con legumbres, fideos, arroz, huevitos, fruta, leche, cositas así, hacerles una cajita para que cada familia tenga para su consumo”.