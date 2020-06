16 alcaldes de la región no podrán repostular al cargo.

La aprobación de la ley que limita la reelección de las autoridades hace que conocidos ediles tengan que abandonar su testera a contar de los próximos comicios. En las listas hay varios emblemáticos, de comunas como Rancagua, Machalí, Codegua y Pichilemu.

Ricardo Obando.

La tarde del miércoles muchos estaban pendientes de la votación que se efectuaba en la Cámara. Allí se votó el proyecto de ley que limita la reelección de las autoridades nacionales, léase senadores, diputados, gobernador regional, alcaldes, concejales y consejeros regionales. La sala lo aprobó por una amplia mayoría y finalmente se estableció que muchos ediles tendrán que dejar sus cargos tras los próximos comicios, cerrando sus periodos el 24 de mayo de 2021.

En la nómina, hay nombres emblemáticos de autoridades que han estado por años al mando de sus comunas. Son 16 los alcaldes que no podrán continuar, pero hay varios de ellos que ya venían madurando la decisión de dar un paso al costado y dar tiraje a la chimenea para que nuevas personas entren el ruedo. En tanto, hay otros que derechamente se sienten traicionados por quienes permitieron la aprobación de la norma.

LA CAPITAL REGIONAL

Rancagua tendrá nuevo alcalde. Eduardo Soto, que este año cumple 12 años al mando de los destinos de la capital regional, es uno de los políticos de la zona que tendrá que salir debido a la ley.

En diálogo con El Rancagüino, el edil puntualizó que la decisión de la Cámara “hay que acatarla, pero independiente de este acuerdo, me complica. Yo creo que es la comunidad la que debe elegir sus autoridades y no deben ser acuerdos de secretaría”.

Junto con ello, el alcalde de la capital regional señaló que una hipotética reelección -antes de esta ley- “no era un tema, ni siquiera lo habíamos conversado primero con la familia y segundo con otros actores políticos. No había una decisión, ni siquiera una conversación”.

Es más, Soto apuntó que “creo que la democracia es la que tiene que elegir a sus representantes. Si uno quiere realmente dar tiraje a la chimenea, tiene que ser un proceso competitivo, abierto y no una ley que favorece a los que están dentro de los conglomerados políticos, porque al que es independiente se le hace muy difícil competir”.

Ahora bien, ante la consulta de si ha pensado en postular a otro cargo, como por ejemplo ser diputado, Eduardo Soto manifestó que “un cargo de alcalde es lejos más importante que un cargo de parlamentario. Ellos se dedican a la cosa política y uno al servicio público de verdad”.

MACHALÍ

Otro protagonista de los últimos años, es el alcalde de Machalí, José Miguel Urrutia. Al mando de la alcaldía desde 2008, Urrutia manifestó que tenía claro que esto se podía venir.

“Se esperaba, el proyecto de ley estaba hace tiempo en el parlamento y son dos cosas las que pasan en la vida del servicio público. Creo que hay gente en el gobierno regional, en el parlamento, que son muy buenos servidores públicos, pero también limita a la reelección de las autoridades, para darle la oportunidad a gente joven y que estos puedan seguir avanzando, que aparezcan nuevos líderes y nuevos servidores públicos”, dijo.

De paso, aseguró que él ya tenía tomada la decisión de no continuar, más cuando “no había que esperar que legislaran para darse cuenta de que uno cumple un ciclo hay que irse a retiro o bien aspirar a otro escaño”.

Además, Urrutia expresó que son varios conocidos los que no seguirán en sus cargos, y que por eso “lo lamento por muchos alcaldes y concejales, que son muy buenos. Lo sentiré mucho porque hay grandes servidores públicos que se van a perder”.

Y ante la pregunta de que, si ha pensado en ir por un cupo al parlamento, manifestó que “no depende de mí, pero llevo más de un año y medio trabajando para ser más adelante un representante de la sexta región. Si el partido (UDI) me da la oportunidad, bienvenido sea”.

CODEGUA

La DC Ana María Silva llegó en 2008 al sillón alcaldicio. Allí, ha destacado por ser una de las figuras de la falange a nivel regional, y también quedará fuera de la próxima elección.

Silva, sin duda que sintió el golpe. “Lo que a mi me duele, es que uno no tenga la posibilidad de decir llego hasta aquí. Si no que otras personas te lo impongan por la fuerza, o por ley. No me duele dejar el cargo, no tengo apego y no me parece que te lo impongan. Creo que hay una vulneración grave al derecho de ser elegido”, recalcó.

En todo caso, la alcaldesa tiene una esperanza. “Tengo la sensación de que no está todo dicho. Hay una preocupación importante entre los parlamentarios por el tremendo error que cometieron al legislar. En primer lugar, nunca estuvieron considerados alcaldes, ni concejales ni cores. Pero, en la pelea tan grande que tenían ellos y en el desastre de como legislaron, nos incorporaron casi como ser el pato de la boda”, manifestó.

A su vez, Ana María Silva destacó que “en los otros cargos opera el sistema de las listas, donde la gente vota por uno, pero ese uno arrastra a otro que puede salir con el 1 por ciento de los votos y esa es la molestia que tenía la gente. Finalmente nos terminaron metiendo en este enredo, pero estoy súper tranquila y si tengo que terminar mi periodo, voy a trabajar hasta el último día como si hubiese sido el primero”.

Finalmente, la primera autoridad de Codegua consideró lamentó también la salida de muchos concejales, indicando que “me da mucha pena, porque hay concejales porque lo han sido por cinco o seis periodos, y se tienen que ir para la casa sin nada, no les dan ningún peso, ninguna indemnización. Eso es penoso, y yo al menos soy joven, tengo un mundo por delante, pero hay concejales que han vivido de la concejalía me preocupa, se irán para la casa con los brazos cruzados. Aunque es el juego de la política, es triste. Lo planteo no solo por mí, sino que por muchas personas que a seis meses de la elección les cambiaron las reglas del juego y eso también es impresentable”.

OTRAS COMUNAS

Pichilemu, como capital de la provincia de Cardenal Caro, ha visto a Roberto Córdova como su máxima autoridad desde 2009. Quien fuera concejal al momento de la elección de 2008, cuando asumió Marcelo Cabrera como alcalde. Líos judiciales dejaron a Cabrera fuera del cargo, y el puesto lo asumió Córdova en 2009.

Es por eso que, como cumplió más de la mitad del periodo que le correspondía al destituido edil, la ley establece que se considera como un mandato completo, es por eso que queda fuera de carrera para los próximos comicios.

Cabe consignar que la lista de alcaldes que no podrán postular la completan: Gregorio Valenzuela (Coinco), Rubén Jorquera (Coltauco), Gastón Fernández (La Estrella), Marco Marín (Lolol), Héctor Flores (Marchigüe), Sergio Medel (Mostazal), Horacio Maldonado (Navidad), Sammy Ormazabal (Paredones), Rubén Cerón (Pichidegua), Fermín Carreño (Peumo), Nelson Barrios (Quinta de Tilcoco) y Antonio Silva (Requínoa).

COMUNA ALCALDE 2008 ALCALDE 2012 ALCALDE 2016 ALCALDE 2020 (2021) Chépica Rebeca Cofré (UDI) electa electa (Patricio Cepeda) habilitado Chimbarongo Cosme Mellado (DC) electo Marco Contreras (RN) habilitado Codegua Ana María Silva (DC) electa electa no habilitada Coinco Gregorio Valenzuela (RN) electo electo no habilitado Coltauco Rubén Jorquera (PS) electo electo no habilitado Doñihue Belisario Bastías (PPD) Boris Acuña (PPD) electo habilitado Graneros Juan Pablo Díaz (DC) Claudio Segovia (IND) electo habilitado La Estrella Gastón Fernández (ILF) electo electo no habilitado Las Cabras Jaime Fabia (IND) Rigoberto Leiva (UDI) electo habilitado Litueche Bernardo Cornejo (PDC) René Acuña (UDI) electo habilitado Lolol Marco Marín (IND) electo electo no habilitado Machalí José Miguel Urrutia (UDI) electo electo no habilitado Malloa Luis Barra (PPD) electo Arturo Campos (IND) habilitado Marchigüe Héctor Flores (UDI) electo electo no habilitado Mostazal Sergio Medel (ILE) electo electo no habilitado Nancagua Eduardo Escanilla (PPD) Wilson Duarte (ILH) Eduardo Escanilla (PS) habilitado Navidad Horacio Maldonado (PPD) electo electo no habilitado Olivar María Estrella Montero (ILE) electa Praxedes Pérez (PS) habilitada Palmilla Nelson Cabrera (PPD) Gloria Paredes (DC) electa habilitada Paredones Sammy Ormazabal (PPD) electo electo no habilitado Peralillo Gerardo Cornejo (ILE) Fabián Guajardo (PPD) Carlos Utman (UDI) habilitado Peumo Fermín Carreño (IND) electo electo no habilitado Pichidegua Rubén Cerón (PRSD) electo electo no habilitado Pichilemu * Marcelo Cabrera (IND) Roberto Córdova (PS) electo no habilitado Placilla Luis Silva (IND) Joaquín Latorre (ILF) Tulio Contreras (DC) habilitado Pumanque Jorge Jorquera (ILE) Francisco Castro (RN) electo habilitado Quinta de Tilcoco Nelson Barrios (PPD) electo electo no habilitado Rancagua Eduardo Soto (UDI) electo electo no habilitado Rengo Marcos Gatica (RN) Carlos Soto (IND) electo habilitado Requínoa Antonio Silva (IND) electo electo no habilitado San Fernando Juan P. Molina (DC) Luis Berwart (IND) electo habilitado San Vicente Virginia Troncoso (UDI) Jaime González (PS) electo habilitado Santa Cruz Héctor Valenzuela (ILC) William Arévalo (ILH) electo habilitado * Roberto Córdova asumió en 2009 en reemplazo del destituido alcalde Marcelo Cabrera. Por tanto, se considera como un periodo más.

La ley

La nueva ley establece que los diputados podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo hasta por dos períodos; mientras que los senadores podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo por un período. Para estos efectos, se entenderá que los diputados y senadores han ejercido su cargo durante un período cuando han cumplido más de la mitad de su mandato.

En el caso de los consejeros regionales -cuyo período es de 4 años- podrán ser reelectos sucesivamente en el cargo hasta por dos períodos.

En tanto, los alcaldes y concejales, podrán ser reelectos hasta por los dos períodos siguientes y sucesivos. Entonces concejales, alcaldes, cores y diputados podrán estar un máximo de 12 años consecutivos en sus puestos mientras que los senadores podrán estar 16 años.

Así, el texto precisa que para determinar el límite a la reelección que se aplica a los gobernadores y consejeros regionales, alcaldes y concejales, se considerará que han ejercido su cargo durante un período cuando hayan cumplido más de la mitad de su mandato.

Eso sí no queda claro en la norma que sucederá en el caso de los CORES, ya que por tercera vez serán elegidos popularmente en 2021, anteriormente eran electos por los concejales de la región. En el caso de que esta elección indirecta (realizada por los concejales) sea considerada para efectos de esta ley como elección popular los consejeros regionales Fernando Verdugo (PR) y Pablo Larenas (DC) no podrían ir a la reelección.