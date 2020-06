Alcaldes destacan que atención primaria realice seguimiento de casos en sus comunas, pero consideran tardía la medida.

Fernando Ávila Figueroa

El miércoles último se conoció la información que indica encargar a la atención primaria de las comunas el seguimiento activo de casos de coronavirus y sus contactos, con el fin de generar las alertas apropiadas para el aislamiento efectivo de quienes presenten la enfermedad. El tema los alcaldes lo valoran, ya que es la atención primaria quien está en contacto directo con la comunidad y pueden generar acciones concretas que detengan los contagios. Pese a ello manifiestan algunos reparos, considerando que es una medida tardía, así como se les debe dotar de las medidas de seguridad y recursos para llevar a cabo este trabajo. Conozcamos la opinión de algunos alcaldes.

Eduardo Soto (Alcalde de Rancagua): “A pesar de los atrasos, estamos dispuestos a colaborar por nuestros vecinos de Rancagua”

“Nos llama la atención que si nos van a pedir colaboración, que la hemos ofrecido desde el día uno, no tengamos ninguna situación formal, ningún documento. Constatar lo que hemos dicho, ya que la Seremi de Salud no tiene la capacidad en recurso humano para asumir, lo que demuestra el fracaso de parte de ellos en la región, y el secretismo que ha dificultado el manejo adecuado de la pandemia. A pesar de los atrasos, los errores y las equivocaciones estamos dispuestos a colaborar por nuestros vecinos de Rancagua”.

Carlos Soto (Alcalde de Rengo): Hoy día cuando están absolutamente colapsados entregan esta responsabilidad

“Creo que esto es algo que todos los alcaldes de Chile estábamos pidiendo. Nosotros siempre manifestamos la molestia de no saber quiénes estaban contagiados en nuestras comunas, ya que sin ninguna duda los alcaldes conocemos nuestros territorios. El poder conocer a tiempo significa que podamos ayudar ya sea con mercadería, medicamentos para que la gente no salga. Estábamos a ciegas y demuestra el mal manejo que ha tenido el Gobierno respecto a este tema. Hoy día cuando están absolutamente colapsados entregan esta responsabilidad que es casi de mal gusto. Tengo la responsabilidad como alcalde de generar las mejores condiciones para la gente que esté enferma”.

Antonio Silva (Alcalde de Requínoa): “Intentaron manejar la situación y se dan cuenta que los municipios somos los que estamos más cercanos”

“El momento iba a llegar, ya que para la Seremi de Salud era difícil que tuviera la capacidad de seguir todos los casos en cada comuna. Nosotros somos los que estamos al frente y nuestras comunidades se preocupan. Es lo mejor que puede ocurrir en estos momentos dadas las condiciones que estamos viviendo. Lo acepto y lo asumo, dado que no existe otra forma que no sea mejor. Es más trabajo, menos recursos para nosotros, pero somos los que estamos al frente defendiendo nuestras comunidades y podemos tener un control de los casos. Todos tenemos buenas intenciones, intentaron manejar la situación y se dan cuenta que los municipios somos los que estamos más cercanos para fiscalizar”.

Sammy Ormazábal (Alcalde de Paredones): “El no haber escuchado a los alcaldes trajo consecuencias fatales”

“Lamentar que los alcaldes nos informemos de este tipo de medidas por la prensa y que no se nos haya dicho de manera directa, eso no corresponde. Los alcaldes estábamos pidiendo tener participación activa con nuestros servicios de salud y los Cesfam desde el mes de marzo, pero la medida llega tres meses después. El no haber escuchado a los alcaldes trajo consecuencias fatales, ya que nosotros somos los que estamos en contacto con la comunidad, como es el caso de Paredones donde no hay hospital, con un Cesfam y tres postas. Siempre estuvo la disponibilidad de realizar este trabajo, pero no podíamos saber ni conocer los datos de las personas que estaban contagiadas. Es una medida tardía con muchas consecuencias. Deberán dotar con los equipos necesarios a los equipos de atención prima de salud, ya que están sobrepasados con turnos bastante largos”.

Roberto Córdova (Alcalde de Pichilemu): “Es una determinación que se debió haber tomado al principio”

“Tenemos un Estado bastante centralizado en estructura y normativa, por lo que cada vez que ocurre algo se acude a aquella estructura acostumbrada y no a buscar nuevos caminos. La Contralaría es el principal obstáculo para innovar en la parte pública, con una estructura bastante añeja para que el Estado pueda operar de mejor forma y pueda dar solución a este problema que es nuevo, pero al que no le podemos dar respuesta con una estructura anticuada. En este caso es una determinación que se debió haber tomado al principio, pero que hoy día si nos dan esa tarea la haremos con gusto, ya que tenemos que colaborar todos a beneficio de la causa.

Marco Marín (Alcalde de Lolol): “Es una buena noticia y ojalá que se pueda implementar adecuadamente”

“Era una solicitud que habíamos planeado los alcaldes hace bastante tiempo, lamentablemente el sistema que ha registrado la pandemia tiene una serie de vicios que no permitía a los municipios y en particular a los servicios de atención primaria a que articuláramos lo seguimientos adecuados, o hacer aislamientos. Es una buena noticia y ojalá que se pueda implementar adecuadamente para darle mayor tranquilidad a la población y poder colaborar en las cuarentenas que tienen que hacer las familias. Los funcionarios tienen que contar con todos los elementos de seguridad y aquí en Lolol hemos propiciado que todos los funcionarios de la atención primaria cuenten con los elementos de protección personal y tomen las medida de prevención”.

Fermín Carreño (Alcalde Peumo): “Hoy vamos a tener los instrumentos, los nombres, la trazabilidad, eso es lo importante”

“Como alcalde estoy disponible para poder colaborar y estar presente en todas las acciones que el Ministerio establezca o la autoridad sanitaria, y si estas medidas van a contribuir a ayudar en la emergencia, bienvenidas, nuestra total disposición. La tardanza es clara, pero por lo menos llegó. Lo que nos interesa, a pesar que llegó a destiempo, es que a partir de hoy vamos a tener los instrumentos, los nombres, la trazabilidad, eso es lo importante, ver como trabajamos de aquí en adelante, involucrar a la salud primaria, situación que habíamos planteado en muchas oportunidades”.

Héctor Flores (Alcalde de Marchigue): “Estamos de acuerdo de poder hacer un seguimiento de los casos”

“El resultado de un examen se demora por lo menos 10 días y eso no está bien. Lo idea es que los exámenes no se demoren más de 48 horas, esperar 10 o 12 está muy mal. Estamos de acuerdo de poder hacer un seguimiento de los casos, estamos preparados para ello, con espacios adecuados para gente que no tenga donde realizar su cuarentena, tomando todas las medidas protocolares. Era una medida necesaria”.

Arturo Campos (Alcalde de Malloa): “Hay una muy buena coordinación con la atención primaria”

“En la comuna felizmente no hemos tenido mayores problemas, y acá estamos aplicando la trazabilidad desde el comienzo. No es nada nuevo para el Departamento de Salud de Malloa. Hay una muy buena coordinación con la atención primaria. Es una buena medida, pese a que con el Departamento de Salud sale con sus funcionarios a visitar los contactos directos y los contactos secundarios. Se aplican normas y se fiscaliza”.

José Miguel Urrutia (Alcalde de Machalí): “Todas las medidas que sean necesarias, y que se tomen rápidamente, no a última hora, son adecuadas”

“Me parece adecuado que exista un seguimiento en la comuna de Machalí, en este caso el consultorio y en el Cesfam, sobre todo si tenemos residencia sanitaria. Pudimos gestionar a través del Cesfam que la gente se fuera a esta residencia sanitaria. Hace rato que se venían hablando estos temas, estamos colapsados prácticamente con el sistema, ya que nadie tenía presupuestado que iba a ver tantos contagiados en este país. Todas las medidas que sean necesarias, y que se tomen rápidamente, no a última hora, son adecuadas, como que la atención primaria sea la primera fuente y hacerse cargo del seguimiento de las personas. También debería haber una colaboración de la Dirección de Salud para que presten apoyo”.