Busque a Dios y no esperen.

“Busquen al SEÑOR mientras haya oportunidad de encontrarlo; llámenlo mientras esté cerca. Que el perverso deje de hacer el mal y el inicuo deje sus malos pensamientos. Que se vuelvan al SEÑOR, y así él tendrá compasión de ellos. Que se vuelvan a nuestro Dios, porque él es generoso para perdonarlos.” Isaías 55:6-8.

Estos días, mientras se sale a la calle, en general la tendencia es a mirarnos con recelo, poner los metros correspondientes para una distancia social correcta de seguridad y seguir nuestro camino. En varias ocasiones, alguno de ellos se ha cruzado con un conocido al que saluda, le cuenta un poco por encima cómo le va en medio de todo esto y tras consultar por la familia como esta, se alejan. Y casi todas las conversaciones terminan inequívocamente en una idea general: “que seguirán esperando hasta que todo esto pase y se pueda volver a hacer una vida normal.”

Esta es la idea que se ha posicionado en muchas personas acerca de esto que está sucediéndonos. Es como el famoso dicho chileno “que sea lo que Dios quiera”.

Un día mi esposa me preguntaba si esta situación traería un cambio de enfoque en las personas y las volvería más receptivas para acercarse Dios ya que esta tribulación, debiera ser un motivo lo suficiente fuerte como para generar una respuesta positiva para que las personas en masa se acerquen a Dios.

La interrogante es: ¿se puede buscar a alguien a quien ni siquiera se le consideraba? ¿Cree usted que una gran mayoría de personas están mirando a Dios entre sus opciones, de refugio salvación?.

Hermano, el ser humano de hoy, ha apartado a Dios de sus vidas desde hace mucho tiempo y ni siquiera se lo plantean como alternativa. Muchos se han instalado en un ateísmo practico, al cual no le otorgan a Dios, ningún papel en sus vidas; otros saben que hay “algo”, pero no les importa demasiado qué es o quién sea, demasiados confunden a Dios con la religión que les han contado pero no les interesa y ni siquiera plantean buscar a Dios. La gente sigue caminando Esperando nada más hasta que esto pase.

La falta de una búsqueda de Dios, en nuestro contexto social, no es porque no se tenga información. Hay series en la televisión abierta, programas radiales, reflexiones en los periódicos etc. El evangelio de Jesús es conocido por muchos, a más de alguien se lo han explicado. No es un problema de falta de información, la situación es que para muchas personas hoy en día, Dios es de lo más irrelevante.

En ocasiones, tristemente, llegamos tarde a considerar a Dios en nuestras vidas y la tribulación, nos pasa literalmente por encima, antes de que se nos diera tiempo de reflexionar y hacer el cambio. La muerte no avisa ni se mueve por nuestra lógica, como hemos podido ver en medio de esta pandemia. Pero no son muchos los que buscan. Siempre son muchos más los que esperan.

La pregunta es la obvia: ¿Buscas o esperas?

El llamado Bíblico para hoy es: “Busquen al SEÑOR mientras haya oportunidad de encontrarlo; llámenlo mientras esté cerca”. Busque al Señor, si hay errores en su vida, pida perdón. Volverse a Dios, es empezar de nuevo, es buscarle cada día, es obedecer, es buscar su palabra y su voluntad cada día. Si has hecho todo lo anterior, significa que verdaderamente estas arrepentido. Si lo estas, El Señor será amplio en perdonarte. A cualquier ser humano podremos engañar con un arrepentimiento falso, pero a Dios no. La sinceridad de tu arrepentimiento, es la llave para su bendición y su perdón.

Pastor: Alejandro H. Cabrera C.