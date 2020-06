Estamos mal: El miedo, la incertidumbre y las dudas nos tienen cagados.

Estimados lectores: ¡Buenos tiempos! Ignoro hace cuánto no escribía para “El Rancagüino”. La verdad es que, para escribir; o bien se ha de estudiar, analizando qué he de escribir; o bien dejar que los sentimientos y/o las emociones desborden el consuetudinario caudal que suelen llevar las cañadas del 2020 en este país delgado, largo, triste, abandonado y con una autoestima autosuficiente que jura que su percepción de las cosas es de lo mejor. No. No es así. La mayoría están enceguecidos, pues, advierten que -sus paradigmas- determinan y son capaces de planificar, definir y determinar, prescribiendo, exactamente, lo que ocurrirá, con márgenes de riesgo ínfimos. Y no es así, pues los “signos de los tiempos” no son lo que “ellos” creen y comparto que, quizás, hace 10 años atrás pudo haber sido así, pero, en los tiempos que vivimos: ¡Es imposible! Todo cambia y a pasos agigantados. Por ejemplo, la probabilidad de que, los Colegios en el mediano plazo, en su forma tradicional, desaparezcan de la faz de la tierra es demasiado alta…

Thomas Kuhn acuñó el concepto de paradigma en su libro “La estructura de las revoluciones científicas”(Kuhn,1962), especificando que constituyen “…realizaciones científicas universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica”. El problema es: que no se logra asimilar la expresión “durante cierto tiempo”, pues ese cierto tiempo, muchas veces, se torna incierto debido a que lo que tiene sentido y significado para unos -es seguro- que para otros no lo tiene, pues el sistema de creencias de Pedro, Juan y Diego, ciertamente, han sido, son y serán distintas. ¿Por qué cree, usted, respetado lector que en el mentado “estallido social” cada cual despotrica -a su usanza- hacia todo aquello que no pertenece a su sistema de creencias y/o paradigmas? Y si a eso usted le suma una nula escucha empática, la verdad, es que el contexto social o “sucial” en el que vivimos más tarde que temprano comenzará a normalizarse, mitigando la violencia y/o respetando los derechos humanos: leitmotiv, motivos centrales o asuntos que se enrrostran los “dos grandes bandos”…

Es curioso el poder del Lenguaje: aquél que crea realidades, pero que, también las degenera. Si usted se fija, apreciado lector, lo que está pasando a nuestro Presidente y sus “boys” -teniendo clarísimo que pudo hacer sido cualquiera de los o las anteriores- atraviesa por un sinnúmero de motivos centrales o asuntos que se oyen (no se escuchan), se desean comprender, pero que lejos están de poder ser asimilados, comprendiendo que, lo que se aprende, es posible de ser incorporado a los conocimientos previos de una persona, grupo, colectividad y/o sociedad. No obstante aquello no ocurre, pues las creencias anquilosadas están enquistadas cual tumor maligno en el ADN de nuestro pueblo, pudiendo ser cualquiera de los pueblos latinoamericanos que colindan con nuestras fronteras.

Lo que le pasa a nuestro país NO es una condición sine qua non o exclusiva de la amalgama de iluminados que nos dirigen en esta pasada de nuestro Presidente, sino que constituye una condición humana de cualquiera organización que lleva años “haciendo las cosas como siempre se han hecho”, pues, siendo inteligentes son tremendamente incompetentes, entendiendo la imcompetencia como la incapacidad de solucionar tareas que demandan no sólo un conocimiento conceptual, sino que, además, un listado de valores y actitudes que favorecen esa transformación: ¿cuál? Pues la competencia para escuchar que la expresión, “pero si siempre se ha hecho así” está muerta, pues quienes no tengan la capacidad de flexibilizar sus paradigmas, simplemente, van a fenecer en sus empresas, emprendimientos, o bien en todo aquello que amerita un desarrollo y/o un aprendizaje.

Las cosas ya no son lo que eran hace un par de lustros atrás, sin pretender que esta expresión vaya para el bronce, pero, desgraciadamente, es así…

Creo que hay que intentar desarrollar la escucha empática, desmitificando la fuerza de los paradigmas y asimilando que nuestras creencias -siendo justas y necesarias- no constituyen un insumo para los “millennials” y su cadena que los precede y/o sucede.

El “estallido” estalló, mas su detonante pudo haber sido cualquier otro hecho o acontecimiento; y lo mismo ocurre en las organizaciones, empresas e incluso familias, pues la intransigencia de quienes no han escuchado nunca la palabra condescendencia es la que, al final, termina por horadar hasta la roca más dura, no importando en qué cota se sitúa o está ubicada (la roca)… Y aquí no se salva nadie: La Iglesia; los “cabros” del ejecutivo, del legislativo, del judicial; las empresas con y “sin” fines de lucro; colegios, organizaciones varias e, incluso, como decíamos más arriba: la familia…

Los “unos” los tratan de “flaites, animales, desgraciados, abusadores…” y los “otros”: de “cuicos, animales, desgraciados, abusadores…” Lo curioso es que utilizan los mismos adjetivos con los cuales califican y determinan a sus “etnias queridas”… Los escucho y/o los leo todos los días, preguntándome: ¿y cuál es la diferencia entre estas etnias?, entendiendo el concepto y su acepción como una “comunidad humana definida por afinidades raciales, lingüísticas, culturales, etc.” ¿cuál es esa trascendente diferencia? ¿qué los distingue…? Como dice nuestro Coco Legrand: “¿qué mierda los hace tan diferentes; tan distintos y tan distantes…?” En fin: esto es tema para rato, cuya responsabilidad -pues nobleza obliga- es, esencialmente, de “algunos”…

La duda constituye una condición de la vida; la incertidumbre se ha desarrollado de manera progresiva y sistemática durante las últimas décadas, sin embargo, el miedo se está instalando de manera soterrada entre nosotros, paralizando todo aquello que pueda tener un atisbo o vislumbre de solución. Esencialmente es por eso que estamos cagados, pues, el miedo, paraliza e imposibilita razonar. ¿Será plausible cambiar el miedo por el respeto y la precaución? Quizás, en una de ésas, los unos y los otros aprenden a respetarse, no siendo tan distintos, pues no lo son y aprendiendo a ser menos distantes que, con inteligencia y volutad también es posible.

Santiago Vasconcello Uchida

Profesor de Castellano PUC

Magíster en Educación PUC

@StgoVasconcello