No hay claridad en las cifras: Se mantienen dudas sobre casos pendientes de PCR en la región.

– Pese a la meta autoimpuesta de procesar los mil 800 test que fueron reconocidos como pendientes, hoy existe aún un número no informado de exámenes atrasados pese a que 700 muestras fueron enviadas a laboratorios de la Región Metropolitana.

Gisella Abarca

Un rezago de mil 800 exámenes de PCR pendientes en la región fue lo que reconoció el jueves pasado el director (s) del Servicio de Salud O’Higgins, Fabio López día en que asumió el compromiso que este atraso sería resuelto en 72 horas. “A la fecha, tenemos un rezago de aproximadamente mil 800 exámenes, los cuales van a ser resueltos en 72 horas, alcanzando una cifra para la próxima semana”, dijo en ese entonces el directivo de salud.

Y no hay tiempo que no se cumpla ni deuda que no se pague, uno de los ítem esperados en la vocería de este lunes era saber si este compromiso se había cumplido o no. Así, luego de dar cuenta de la gestión de redes, la distribución de pacientes hospitalizados y su estado de salud, el director (s) del Servicio de Salud O’Higgins expuso.

“Respecto al número de PCR atrasados que nos comprometimos a procesar hace unos días atrás, debo informar que hemos efectuado esfuerzos pasa avanzar en la pesquisa de casos Covid sumando para ello a laboratorios de la Región Metropolitana que nos han ayudado, hasta donde hemos enviado más de 700 muestras que figuran en el números de PCR procesados por ellos, pero cuyos resultados se van a ver reflejados ponderadamente en el transcurso de esta semana en nuestras cifras regionales y lo más importante, serán notificadas a las personas que están a la espera de estos resultados”, explicó.

A esto agregó López “Obviamente a ellos se suman los PCR procesados en el Hospital Regional donde -como informé hace dos días- estamos automatizando el proceso con mayor equipamiento y también contamos con el laboratorio del hospital de San Fernando, y esperamos que rápidamente se sumen la UOH y Fusat”. Detalló que “Sólo entre sábado y domingo procesamos alrededor de mil 400 muestras y los resultados van a ser notificados a sus interesados”.

AUN QUEDAN MUESTRAS PENDIENTES

En suma, 700 muestras fueron procesadas en laboratorios de la Región Metropolitana y el resto de las mil 400 en los laboratorios del Hospital Regional y San Fernando. No obstante aún queda un número de exámenes pendientes de los mil 800 rezagados que no está del todo definido a los que se sumarían las muestras tomadas en los últimos días, cifras que no han sido clarificadas desde el Servicio de Salud.

“Todavía no tenemos (número), porque hasta la fecha de corte, el Hospital ha seguido procesando, así que esa información la tenemos que clarificar una vez que tengamos la cifra exacta de lo que ha ido procesando el Hospital diariamente. Recordar que el HRR ha ido aumentando su capacidad de procesamiento y eso nos va a dar una cifra exacta. Nosotros nos comprometimos a sacar esta cifra, y las 700 que enviamos a Santiago, se incluyen dentro de total general de las mil 400 que se procesaron entre sábado y domingo”, informó López.

Si bien el Servicio de Salud O’Higgins no cumplió su compromiso al cien por ciento, su director se escudó en que el compromiso era el “procesamiento”. Agregando “Una vez que empiecen a salir los resultados, tiene que empezar el proceso de notificación de los resultados”, finalizó López.

Cabe destacar que este lunes, la región reportó 72 nuevos contagios en las últimas 24 horas, quedando con un total acumulado de mil 255 casos confirmados.

Los 72 nuevos casos corresponden a 36 personas de Rancagua, 5 de Machalí, 4 de Graneros, 4 de San Fernando, 4 de Chimbarongo, 3 de Requínoa, 2 de Mostazal, 2 de Codegua, 2 de Doñihue, 2 de Rengo, 2 de Placilla 2 Marchigue, una persona de las comunas de Coinco, Peralillo, Litueche y Paredones.