Escuela vulnerable de Rancagua pide celulares o computadores usados para poder conectar a sus alumnos.

– La campaña la realiza el establecimiento educacional con el fin que gran número de los alumnos del colegio accedan a un elemento tecnológico de segunda mano en buenas condiciones como teléfono, tablet o computador para que los estudiantes se puedan conectar a sus clases en línea.

Gisella Abarca

Llevamos más de tres meses de que llegó el primer caso de Coronavirus al país, desde ese entonces el 15 de marzo el Gobierno suspendió las clases a nivel nacional, medida que se ha mantenido donde sobre la marcha los colegios, profesores, alumnos y apoderados se han tenido que adaptar a una nueva realidad.

Este escenario sin precedentes, ha obligado a buscar soluciones que permitan continuar la educación a distancia para no interrumpir la enseñanza, no arriesgar a los estudiantes ni docentes y tratar de aminorar la cadena de transmisión del virus.

Así, la solución para muchos colegios fue las clases en línea, que no ha sido una tarea fácil para un sistema nuevo que se ha implementado en muchos casos de la noche a la mañana, pero ¿qué pasa cuando no se cuenta con un celular, un tablet o un computador, un elemento básico para llevar a cabo esa clase on line?, a lo que se le suma la falta de una conexión adecuada.

SÓLO SE PUEDEN CONECTAR 12 ALUMNOS POR CURSO

Esa es la realidad que viven gran parte de los niños del colegio la Escuela Julio Valenzuela de Rancagua, ubicado en Balmaceda 400 en la Población Centenario, el colegio de la obra Don Guanella cuenta con una matrícula de 487, de los cuales 108 alumnos no cuentan con un dispositivo tecnológico para conectarse a una clase en línea, explica el director de la Escuela Julio Valenzuela de Rancagua, Camilo Ramírez “en algunos casos cuentan con el teléfono de su mamá o de los abuelos, pero no están disponibles en los horarios en que los niños debieran conectarse”, explicó.

A esto se agrega que el 70% de los apoderados se conecta por bolsas pre pago de Internet, expone “de 28 alumnos por curso, 5 a 6 no cuenta con equipo para conectarse. Hay cursos con 5 otros con 7; y en casos, los que tienen aparato no tienen conectividad. En promedio se pueden conectar de manera efectiva alrededor de 12 alumnos por curso”, reconoció Ramírez.

“Con lo que acontece hoy día podemos ver que la brecha social es cada vez más evidente, ya que muchos no pueden acceder a una clase online o ver un video educativo porque no tienen los medios tecnológicos para hacerlo”, expresó el directivo.

Desde ese entonces, el colegio implementó turnos éticos para mantener abierto el recinto educativo de 09:00 a 17:00 horas para que padres y apoderados tengan la oportunidad de imprimir sus fichas de trabajo y hacer llegar, de la manera que sea el material educativo a los alumnos.

“Teníamos que buscar por otros medios cómo llegar a todos los alumnos ahí ocupamos la plataforma `papi notas` que funciona sin internet y llega como mensaje de texto y nos permite cargar archivos, entonces todos los niños que tienen problemas de conectividad les enviamos por ese medio, si no llegan por esa vía, los apoderados van presencial a buscar el material impreso. Damos diferentes alternativas porque nuestro objetivo es que todos los niños tengan la posibilidad de acceder por algún medio a los aprendizajes de acuerdo a las orientaciones ministeriales”, declaró Ramírez.

“AYÚDANOS A CONECTAR A NUESTROS NIÑ@S”

Es por esta razón que el colegio rancagüino liderar una campaña, a partir de la iniciativa del Psicopedagogo y coordinador PIE Raúl Muñoz Jara, en pro de la educación de sus niños, la que llamaron “Ayúdanos a conectar a nuestros niñ@s”, con el fin que gran número de los alumnos del establecimiento educacional accedan a un elemento tecnológico de segunda mano en buenas condiciones, para poder conectarse a las clases en línea.

“Regálanos tu teléfono o tablet que ya no uses y así poder entregarlo a los niños y niñas que no tienen para que por ese medio puedan conectarse con sus profesores por video llamadas y recibir los apoyos necesarios”, expone la campaña que dieron a conocer en primera instancia en redes sociales, donde ya han tenido buena acogida.

“Agotemos todos los medios para llegar a los niños, entonces surgió esta campaña y tengo la fe que vamos a poder ayudar por lo menos a un buen número, no pretendo que nos regalen teléfonos o tablet para todos los niños que nos faltan, pero sí llegar a un grupo de alumnos y poderlos beneficiar con esto”, asegura Ramírez.

Y es que la Escuela Julio Valenzuela cuenta con un 92% de vulnerabilidad y del total de su matrícula, 197 son alumnos integrados -niños que tienen necesidades educativas especiales- donde abocados a la educación integral, sus docentes mantienen un contacto estrecho con las familias en estos tiempos de emergencia sanitaria, donde gran parte de ellas lo están pasando mal.

“Estamos al tanto de las realidades de ellos, en este momento tenemos un alto índice de cesantía entre los apoderados, tenemos muchos que están cesantes tanto el papá como la mamá y como colegio a nivel de funcionarios por medio de la ayuda fraterna todos los meses estamos entregando bolsas de mercadería a las familias que están pasando por momentos difíciles”.

Si usted quiere unirse a la campaña “Ayúdanos a conectar a nuestros niñ@s”, puede sumarse buscando su teléfono móvil, Tablet o computador que funcione y ya o use o donando unos pesitos a la Cuenta Rut 16456996 de Banco Estado a nombre del profesor Raúl Muñoz Jara, o contactarse con el correo electrónico escuelajuliovalenzuela@gmail.com