La industria creativa y artística de la región también “está en la UCI”.

-Hace algunos días, un grupo de ellos entregó formalmente una solicitud a la Intendenta Rebeca Cofré y al Consejo Regional de O’Higgins para que incluyan al sector dentro del presupuesto y medidas tomadas ante la pandemia del Covid 19. Por su parte, la seremi de Cultura, las Artes y el Patrimonio, Lucía Muñoz, dijo que los fondos concursables para el sector “se renovaron por completo, debiendo hacerse ajustes programáticos y presupuestarios”.

Ximena Mella Urra

Artesanos, artistas visuales, músicos, actores y actrices, gestores, técnicos y todas aquellas personas que trabajan en el ámbito de la cultura y las artes en Chile, están en alerta ante la compleja situación que los afecta también a ellos, producto de las restricciones ante la pandemia del coronavirus. Gran porcentaje de ellos son informales y no poseen ningún tipo de seguridad social. Mucho menos cuentan con otros canales de difusión y/o ventas que les permita hoy generar ingresos.

Para evitar la propagación del Covid 19, se cancelaron todo tipo de actividades presenciales como los espectáculos, se cerraron, salas de arte, centros culturales entre muchos otros lugares. Y a medida que pasa el tiempo y en medio del peak de la enfermedad, no se vislumbra una fecha de reencuentro con el público. Sobre este escenario es que un complicado de agrupaciones independientes regionales ligadas al ámbito cultural, buscan ser incluidos dentro del presupuesto y de las medidas de contingencia frente a la emergencia. La Matriz, Arte, Educación e Investigación de San Fernando; Circo Social Quetralmahue, de Rengo; Teatro San Martin, Rancagua; Agrupación de Artistas Visuales de O’Higgins; Agrupación Audiovisualitas de Pichilemu; Teatro La Maquinaria de Graneros; Proyecto Estreno, Compañía de Teatro de Rancagua y Woaw Concept, Machalí, firmaron una carta dirigida a la Intendenta Rebeca Cofré y al Consejo Regional donde dan a conocer el difícil estado en que se encuentran y solicitan que incluyan al sector dentro del presupuesto y medidas del Gobierno Regional ante la pandemia del Covid 19. “(…)A replantear de forma más acorde a las necesidades del sector sus aportes del 6% regional de cultura, para que lleguen efectivamente a los creativos y artistas de nuestra región. En definitiva a no olvidarse de los trabajadores de las culturas, las artes y la creatividad, a no abandonarlos a su suerte, a que permitan seguir soñando plasmando y representando nuestro territorio”, precisan en su petición.

“Todos los que trabajamos en el rubro, estamos alertas a la situación que está muy compleja, no se ve ninguna luz de esperanza ante esta situación que al parecer va a continuar así, con la imposibilidad de reunirse y abrir espacios y por ende la posibilidad que se pueda ejercer nuestras labores culturales”, dijo Gonzalo Montecinos, representante del Teatro San Martín.

A nivel regional, reclaman que el Gobierno Regional no los contempla dentro del plan inmediato de acción. “Las medidas son precarias que se basan en unos fondos concursables más, y la respuesta a eso no ha sido muy satisfactoria porque no son medidas muy esperanzadoras. Además, existe mucha industria creativa que vendían sus productos y ahora no lo pueden hacer por lo que entraron a competir directamente con todas las pymes del país con esta característica especial, la de ser cultural y artística”, declaró Montecinos. “Desde enero de este año están congelados los fondos del 6% de cultura y no sabemos por qué hasta el día de hoy, recursos que se podrían canalizar para ir en ayuda del sector. Con la entrega de dicha carta quisimos saber cuál es la posición de la autoridad regional en relación a esto y qué está pasando con estos recursos congelados”, insistió.

AYUDA SOLIDARIA

Milko Carreño, fotógrafo y representante de la Red Autoconvocada de Artistas y gestor@s de O’Higgins, comentó a nuestro medio que junto al escritor Rodrigo Veliz, “se nos ocurrió pedir donaciones e ir en ayuda de los colegas cesantes con cajas de alimentos. Y así se nos fueron uniendo diversas organizaciones de actores y actrices, de artistas callejeros, entre otros”.

Por su parte Veliz, cree que “es imposible que un estamento regional donde no hay ningún artista, comprenda las necesidades reales del sector», refiriéndose al organismo del ramo en la región. “No hay beneficios directos hacia los artistas, en esta región solo se han establecido los fondos de cultura concursables. Por eso generamos esta campaña de ayuda con el fin de recolectar alimentos porque es una necesidad básica”.

A su juicio, al generar material audiovisual no va a contar con la audiencia necesaria para recaudar fondos pensados como necesidad laboral. Cree que la única medida urgente es que el Estado se haga cargo de esta necesidad o los estamentos municipales para comprar este material en cápsulas y así transmitirlo a través de distintos canales. “El sector que más afectado se ha visto en este tiempo son las artes escénicas y la música”, agregó.

En su campaña hasta ahora han logrado ir en ayuda de 120 personas gracias a un catastro que ellos mismos elaboraron, gracias a muchas donaciones-incluso dinero- que les han llegado desde diversos lugares pudiendo armar una caja básica de alimentos. “No queremos solo entregar una caja, no sacamos nada, por eso estamos llamando a las primeras personas que ayudamos para ver si están bien, saber qué más necesitan y ver si podemos seguir entregando alimento. Estamos uno o dos pasos más adelante que la institucionalidad que apenas entregó una caja”, especificó Milko Carreño.

Por otro lado, lamentó que no fueran invitados a participar de la reciente reunión que sostuvieron las autoridades locales con un grupo de representantes culturales. “Esto es una cuestión social que se debe ver con urgencia ya que lamentablemente este sector somos los más afectados porque no tenemos derecho a ningún beneficio que están entregando, ni bonos no cajas de mercaderías. Por lo tanto no vemos ningún cruce entre las distintas seremis involucradas para canalizar esta emergencia. Nosotros debimos tomar el toro por las astas para poder solucionar de alguna u otra manera esta problemática e ir en ayuda de nuestros colegas”.

En la misma línea, Rossana Miranda, representante del Sindicato de Actores y Actrices- Sidarte O’Higgins, piensa que desde marzo más del 80% de los artistas de la región están sin trabajo. “Estamos reinventándonos, tratando de hacer espectáculos online pero esto requiere tiempo y tecnología que muchas veces no todos poseen”.

Sobre los fondos concursables, dijo lamentar este tipo de fondos porque “es más de lo mismo. Para el estallido social muchos proyectos Fondart quedaron en suspenso y los adjudicados este año no se sabe qué va a pasar”, agregó.

Leonelo Gálvez, quien es director del Centro Cultural La Puerta de Quinta de Tilcoco, comentó a El Rancagüino que en la región existe muy poco apoyo a sus gestores y artistas, más aún en comunas rurales como la nuestra. “Solo vemos intenciones, no vemos ninguna ayuda concreta. Las municipalidades tampoco juegan un rol importante, creo que deben ser los primeros en velar por sus organizaciones y artistas, deberían redestinar recursos en ayuda de las organizaciones. Los creadores quieren trabajar y hacer sus proyectos”.

El sector cultural siempre ha sido minimizado y poco valorado, indicó. “Las políticas públicas no nos permiten sostenernos en esta pandemia. En su mayoría los trabajadores de la cultura son independientes y no poseen una continuidad laboral. Estamos muy afectados y no vemos ninguna ayuda concreta por ninguna entidad pública”, reclamó.

Nos contaron que como centro cultural, grabaron un documental de diversas expresiones artísticas de la comuna para presentarlo en un festival virtual en Perú sobre artes escénicas, pero por lo que no recibirán ingresos, “solo lo hacemos porque nos gusta y por demostrar que sí se puede generar contenido online y para marcar un precedente”.

LA RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES

Además de atender las urgencias, las autoridades llaman a pensar a futuro y a salir fortalecidos de esta crisis. Así lo reitera la Intendenta Rebeca Cofré, quien consultada sobre el aplazamiento del 6% de los fondos regionales, donde se incluye a la cultura como benefactora, recordó la reunión sostenida hace varios días atrás con la titular regional de Cultura, y representantes de algunas organizaciones y grupos de cultores de la región. Según la autoridad regional, allí pudo palpar el difícil momento que vive la Cultura. Los llamó a pensar en grande sobre el papel de la creación artística y cultural y, por tanto, en una mayor participación en el Plan Regional de O´Higgins, por ejemplo, vinculándose a una actividad tan pujante como es el turismo.

“Este 6% no está congelado, son los términos los que nos complican al entregar información. Son recursos que debemos estudiar severamente y más de una vez lo hemos conversado con el consejo regional. Tenemos que lograr acuerdos para llegar con ayuda, ojalá a todos”, fue su postura e insistió en la prudencia de redestinar este tipo de fondos para canalizarlos en urgencias por el coronavirus. “Hoy tenemos que hacer todo lo posible para redestinar los recursos que no se van a gastar quizás en las grandes celebraciones o eventos que hacíamos en la región, sino que tenemos que llegar a todos los actores involucrados. ¿Por qué no asociar la reactivación de la economía a la cultura?. Cuando hablemos de inversión y planes de activación claramente conversaremos con el ámbito de la cultura y su gente para poner en marcha planes que vayan en ayuda de cada uno de ellos”.

FONDOS CONCURSABLES

A fines de mayo, la seremía de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, dio a conocer una serie de fondos concursables en medio de la crisis, entre ellos, la línea de apoyo a espacios culturales, de planes de desarrollo de públicos, línea de circulación y creación artística – Fondo de la Música, línea de creación y circulación Artes Escénicas y línea de creación y producción disciplinas artísticas Fondart, los tres últimos con modalidad de “ventanilla abierta”. Al respecto, secretaria regional ministerial, Lucía Muñoz, señaló que los fondos concursables se renovaron por completo. “Se debieron hacer ajustes programáticos y presupuestarios. Se hizo un ajuste pero las líneas ya están definidas por ley. Se llega ahora con un nuevo producto, lo más rápido posible, pero usando los mismos recursos disponibles, se redestinaron”.

Dentro de ellos destacó el fondo de iniciativa regional “O’Higgins, la cultura desde tu casa”, cuya licitación pide al productor un mínimo de 74 productos (ya sea cápsulas o talleres) considerando todas las comunas de la región, para difundir en una plataforma que se tendrá en al menos unos 4 meses y visibilizar lo que están haciendo y que puedan acceder a sus servicios. “Estamos tratando de contar con otros fondos para levantar una plataforma, para que los cultores, artesanos, artistas, pongan a disposición sus productos y servicios a más tardar de aquí a agosto próximo”.

Asegura que entre marzo y abril se entregaron más de 800 millones de pesos y que gracias a ello se están ejecutando más de 90 proyectos a nivel regional, incorporando cada uno de ellos, a tres o cuatro artistas más. “El sector Cultura siempre ha estado más débil. Los encargados de cultura de los municipios los han derivado a otras actividades y los recursos también. Por lo tanto, esto ha derivado que las iniciativas tengan que surgir prácticamente de nosotros. (…)Aunque no lo quería contar, pero por iniciativa propia, de los mismos funcionarios y sus familias, estamos entregando cajas de mercadería a distintas agrupaciones de artistas y artesanos, y queremos hacerlo cada dos semanas”, explicó Muñoz.

Y agregó que “todas las regiones tienen una realidad distinta, por lo que es necesario tener nuestro propio desarrollo e identidad. Puede haber muchas iniciativas a muy bajo costo. Es momento de hacer valer el trabajo de nuestros artistas, gestores y cultores por lo que estamos trabajando para concretar algunas iniciativas y lo que viene con recursos relevantes. La invitación es a que participen. Estamos dispuestos a escucharlos y afinar situaciones que surjan desde sus comunidades. La post pandemia será compleja y es ahí donde la cultura y el arte deberían ser motor de estabilidad emocional y de optimismo”.