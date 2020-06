En tiempos de Pandemia: Necesitamos respuestas simples, claras y concretas.

En tiempos inciertos, se necesitan algunas certezas para poder seguir adelante. Gran parte de esas certezas deberían provenir de nuestras autoridades quienes suponemos manejan más información que nosotros, por lo que delegamos en ellas parte de nuestra libertad, entregándoles la facultad de dar instrucciones y normativas que nos permitan convivir. Esta simplificación incluso algo absurda de cualquier teoría que explique la construcción de una sociedad, donde la fuente última de legitimidad del gobernante esta en la voluntad popular en contraposición de la voluntad divina que antiguamente era la fuente de legitimidad del soberano absoluto, no tiene sino la simple intención de manifestar la necesidad que en los tiempos de pandemia lo mínimo que se le puede exigir a las autoridades es simpleza en el mensaje e instrucciones claras para poder seguir.

Lamentablemente eso no ocurre en el decreto que prohíbe la realización de velorios, o más que en el decreto mismo, en las explicaciones que se dan.

No cuestionamos la pertinencia de la prohibición misma, o que se entreguen solo 90 minutos para despedir a un ser querido que lamentablemente pierda la vida, se entiende que las normas de distanciamiento social dictan la pertinencia de estas u otras limitaciones. Sino lo que esta en cuestión es la falta de claridad en sobre como actuar cuando un hecho trágico como este suceda. ¿Qué pasa cuando una persona fallece de noche o en su domicilio? Como se puede cumplir con esta prohibición al mismo tiempo que se cumple con la ley que no permite ingresar a un camposanto un cuerpo sino transcurridas 24 horas de su muerte. ¿Los hospitales y el servicio médico legal entonces entregaran los cuerpos 24 horas después de cada muerte? ¿Será en las funerarias donde deberá permanecer solo el cuerpo por las horas que sea necesarias para cumplir con las 24 y poder en 90 minutos realizar las ceremonias? ¿Esta espera en la funeraria, aunque sea con el cuerpo en solitario no puede ser considerado igualmente un velorio, aunque sin personas presentes? En este sentido entonces, ¿Cuál es la definición de velorio que considera el decreto?.Muchas interrogantes que no tienen respuesta.

Esto sin entrar en la polémica sobre los exámenes PCR, más aún considerando que en el testeo descansa toda la estrategia nacional para la contención de la epidemia. El problema no se acaba cuando el laboratorio procesa la muestra, el problema subsiste hasta cuando las personas que incluso hace mucho más de 14 días esperan conocer su resultado, lo reciben. Muchos recibirán su confirmación cuando según lo informado por el minsal no sean casos activos, entonces poco servirá la confirmación de su covid 19, incluso suponiendo que ante la sospecha tuvieron las condiciones para aislarse. ¿Pero que pasa con sus contactos estrechos?, o también se les entrega licencia médica a los contactos estrechos, de alguien que al no tener su pcr positivo no es considerado como caso activo?.

Nosotros hemos realizado preguntas y cuestionamientos que pueden sonar duros en las conferencias de prensa que a diario se realizan en la intendencia, personalmente no tenemos ningún problema con vocero alguno pero debemos responder a las dudas y preguntas de nuestros auditores que solo en el caso de El Rancagüino alcanzan a más de 200 mil personas que a través de alguna de nuestra plataformas a diario se informan sobre los avances de la pandemia, lo que se suma a miles de personas que a diario siguen esta conferencia que por diversos sitios web y por varias radios son retransmitidas en vivo, representamos entonces a miles y miles de voces que a su vez nos exigen a nosotros respuestas claras y concretas.

Luis Fernando González V.

Sub Director.