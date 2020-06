Liderada por Dirigente vecinal Costa del Sol I: Olla común itinerante ha prendido su llama en varios sectores de Rancagua

María Cruz Cruz es apoyada por cuatro dirigentes de la Costa del Sol II, Sandra Navarrete, Pedro Villagra, Susana Rojas y Rosa Poblete, los que entregan colaciones a cientos de vecinos que lo necesitan.

Gisella Abarca

Villa Las Cumbres, Villa Esperanza Norte, Villa Las Rosas, Costa del Sol I, II y III, son algunos de los sectores hasta donde ha llegado la olla común itinerante lidera por la presidenta de la Junta de Vecinos de la Costa del Sol I, María Cruz Cruz, quien junto con cuatro dirigentes de la Costa del Sol II, Sandra Navarrete, Pedro Villagra, Susana Rojas y Rosa Poblete, componen un equipo de cinco personas que han prendido la llama de los fondos para entregar colaciones a cientos de vecinos que lo necesitan.

Así cuenta la dirigente María Cruz Cruz “Gracias a Dios cuento con implementación. Llevo cocinilla, los galones, los fondos (para 500 personas), llevamos todo preparado para llegar e instalarnos a cocinar, dejamos todo preparado el día anterior en la sede y al otro día salimos. Me consigo con amistades que tienen camioneta y nos trasladan y luego nos van a buscar con todos los materiales”, expuso.

Para concretar la ayuda, la presidenta de la Junta de Vecinos de la Costa del Sol I explica que se contacta con dirigentes vecinales para ofrecerles el apoyo “llamo a los dirigentes que sé que en su sector no han hecho ollas o no tienen ayuda y les ofrezco. Hemos ido apoyando a otras poblaciones a medida que nos va llegando ayuda, donde no han podido hacerlas porque no tienen los recursos o porque no tienen la implementación”, explica.

María Cruz agrega que hasta la fecha han podido abastecer a varias ollas comunes de su sector y de otros puntos de Rancagua gracias a la colaboración de muchos que han mantenido con vida esta destacable iniciativa “el grano de arena que me llega, lo comparto con otros sectores que no tienen. La ayuda que me ha ido llegando de personas externas, personas anónimas que aportan, el municipio de Rancagua, eso me ha servido para ir cubriendo otros sectores”.

COOPERACION

No obstante, estamos recién adportas del invierno por lo que se necesita apoyo para que no se apague la llama de esta olla común itinerante. Si usted quiere colaborar con esta bella misión, los vecinos se encuentran recibiendo ayuda en la sede ubicada en el Pasaje el Estero 01322 de la Villa Costa del Sol I de Rancagua.