Seremi de Salud de O’Higgins, Daniela Zavando: «Esta seremi, la intendenta, no van a definir una cuarentena».

Gisella Abarca

La mañana de este lunes la seremi de Salud de O’Higgins, Daniela Zavando descartó -por el momento- una cuarentena para la región de O’Higgins.

“Actualmente todavía no nos ha bajado una directriz oficial, pero ya estamos viendo a través de las vocerías que hay otras miradas y que esas miradas van a ir enriqueciendo el manejo de la pandemia”, expuso.

La autoridad sanitaria explicó que la definición de cuarentena “la realiza el Presidente de la República en conjunto con el Ministro (de Salud) y el Consejo Asesor. Estamos hablando de niveles que exceden la capacidad regional. Esta seremi, la intendenta, no van a definir una cuarentena porque esto se define en otros niveles de la estrategia, porque recordemos estamos en una estrategia que es centralizada”, argumentó.

“SE ESTAN INCORPORANDO NUEVOS ASPECTOS”

En esta línea, la Seremi de Salud de O’Higgins, declaró “Las cuarentenas creo que van a tener una nueva mirada, hoy día además contamos con esta otra estrategia que son las residencias sanitarias que en nuestra región partió hace poquito y tenemos que ir viendo cómo va afectando. Esto no quita que desde el nivel central se tome una decisión de poder definir una cuarentena para acá; pero yo no me atrevería a decirlo, porque se están incorporando nuevos aspectos que lo está definiendo el nivel central, en función de las experiencias que se han ido tenido”, argumentó Zavado.

La autoridad sanitaria recordó que las cuarentenas “son medidas sumamente duras, a lo mejor no para toda la población, pero hay personas que viven en lugares muy pequeños donde el poder desplazarse o no estar confinados significa reducir la posibilidad de brotes intradomiciliarios. No solo estamos hablando de un tema que se pueda aumentar la violencia intrafamiliar, donde se afecte la salud mental; sino que hay lugares que las condiciones que se dan por las dificultades en cuanto al hacinamiento que existe. El poder mantener a la gente encerrada puede significar aumento en un brote intradomiciliario. Todas estas aristas, todas estas externalidades negativas, tienen que sopesarse y poner en la balanza para poder definir cuál es la mejor estrategia para las diferentes comunas”, expuso.

Finalizo diciendo “Ponemos la confianza en nuestras autoridades, en nuestro Ministro Paris que las decisiones sean las más adecuadas sopesando las externalidades negativas que pueda tener una cuarentena. En este minuto no me atrevería a responder si es que se vislumbra o no una cuarentena en el corto plazo. Vamos a esperar las directrices del nivel central”, concluyó Zavando.