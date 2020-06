En Rancagua: Controversia existe entre funerarias por presunto incumplimiento de protocolos.

Gisella Abarca

Fotos Héctor Vargas

Acusaciones cruzadas existe en el ambiente de las funerarias de Rancagua, luego que la mañana de este martes, representantes del rubro hicieran una denuncia con motivo del supuesto incumplimiento del Protocolo de Funerales en contexto de pandemia Covid-19, emanado desde la Seremi de Salud de O´Higgins, por parte de otras funerarias de la capital regional, lo que pondría en riesgo la salud pública.

Así lo dio a conocer Mauricio Cortés, dueño de la Funeraria Inmaculada Concepción de Rancagua “junto a otros colegas estamos haciendo una denuncia que es en base a que nuestro nuevo protocolo dice que no podemos velar ni en domicilios, ni el salatorias; sino que dejarlos en custodia o mandarlos directamente al cementerio (…) y nuestra denuncia es que aquí somos todos funerarias del sector, es contra de Funerarias Rodríguez que está velando en sus salas velatorias con personas”.

Cortés agregó “hicimos la denuncia a la Seremi de Salud informando ellos que no tienen personal para fiscalizar. Nosotros tratamos de seguir todas las medidas correctas en base a como están exigiendo sin habernos consultado nada la Seremi, ellos exigieron lo que quisieron y lo acatamos, pero creemos que todo tiene que ser en igualdad de condiciones para todos”, expuso el dueño de la Funeraria Inmaculada Concepción.

En tanto, Rodrigo Riquelme, Representante Legal de Funerarias Riquelme expuso que la funeraria en cuestión estaría violentando el protocolo dictado por la autoridad sanitaria “Sería solo funerarias Rodríguez, porque todos los demás hemos acatado las instrucciones que nos dio la Seremi”, aseguró.

El Representante Legal de Funerarias Riquelme llamó a las autoridades competentes a hacerse presentes “quiero aprovechar esta instancia para invitar a la Seremi que nos podamos reunir, porque no es lo mismo que nos manden un correo y nos digan hagan tal cosa, que nos expliquen en forma física que estemos todos reunidos. Que sea Registro Civil, Servicio de Salud, los Directores de los Consultorios, porque hay un desorden que no se entiende, unos dicen una cosa, otros dicen otra, y la idea es que nos pongamos de acuerdo. Nosotros somos la última línea, las funerarias y el personal del cementerio, no nos dejen de lado, que por favor nos tomen en cuenta”, subrayó Riquelme.

“LA NORMA NUESTRA ES QUE NO PUEDE HABER NADIE”

Consultada respecto a las acusaciones que estarían haciendo velorios, la representante de Funerales Rodríguez, Alejandra Saavedra expuso “a esa hora se fueron a buscar a personas fallecidas que ha habido muchas, tanto de Covid como de no Covid, se retira cuando fallece la persona y se va al cementerio y cuando no es Covid la gente viene, lo deja y se va, no está más de 15 minutos con ellos, porque la norma nuestra es que no puede haber nadie. En la ceremonia puede haber 10 a 15 personas con mascarilla, con la distancia que tiene el protocolo, todo”.

Saavedra descarta de plano la acusación hecha por sus colegas de rubro “eso no es así, quiero que me lo comprueben. Es más si quieren yo misma los llamo cuando haya una persona fallecida que viene y los deudos tienen el derecho de venir a dejarlo acá e irse”, expuso.

Autoridades se reunirán virtualmente con representantes de funerarias

Respecto a la denuncia la Seremi de Salud de O’Higgins, Daniela Zavando expuso “Desconozco estas acusaciones cruzadas, importante que la gente cuando hace denuncia lo haga por los canales formales para que nosotros podamos activar”

En tanto explicó que dentro de la Seremi de Salud, el jefe de Control Ambiental, Víctor Peña, es el funcionario destinado para el trabajo con las funerarias; no obstante, Zavando explicó que “Lo que tiene que ver con el velorio no quiere decir que no pueda usarse una sala de velorio, lo que no puede haber es la actividad social donde se rinde honra a la persona difunta, los protocolos de las funerarias son los que fueron emanados desde el nivel central”, expuso la Seremi de Salud.

Zavando agregó “entendiendo esta situación, tenemos reuniones fijadas por video conferencias por provincias para abordar el tema de las funerarias, dudas e inquietudes que pudieran haber quedado. Independiente que de forma individual hay personas que han llamado y les hemos ido orientando en sus dudas una vez que hayan visto los protocolos. Tenemos reuniones el día jueves 18 y viernes 19, entre esos dos días se hace esta videoconferencia donde se clarifican las inquietudes que puedan existir.

En tanto, el jefe de Defensa Nacional en O’Higgins, General Jorge Jaque, sostuvo “estoy dispuesto a reunirme y lo vamos a coordinar con la Seremi; sin embargo, quiero hacer un llamado a las funerarias y en general a toda la población, insisto con el concepto que si no parte por la propia preocupación personal, el Estado no va a poder llegar con todos los efectos deseados. El llamado es al autocuidado, a no aglomerarse, al distanciamiento social y a lavarse las manos. Estoy dispuesto a reunirme y a explicar, porque esto tiene un solo sentido, evitar la aglomeración”.