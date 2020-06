Alcalde de Graneros, Claudio Segovia: “En nuestra comuna, los estudiantes no volverán a clases presenciales este año”.

“Los contagios siguen subiendo día a día y no hemos sido capaces de aplanar la curva. Por este motivo, hemos decidido que, en nuestra comuna, los estudiantes de los colegios y liceos municipales, sobre los cuales tenemos potestad de determinación, no regresarán a las clases presenciales en lo que resta del año 2020. En los próximos días enviaremos un oficio al Ministerio de Educación comunicando esto y no aceptaremos excusas”, señala el edil.

En la misma senda el jefe comunal, insiste que “como autoridad no puedo actuar con irresponsabilidad y exponer a mi comunidad al borde de un virus mortal, que no solo hace daño de forma particular y personal; sino también, es capaz de matar a su entorno más frágil y menos preparado. Imagínense que yo les dé apertura a los establecimientos y surge un contagiado, la verdad no tengo el recurso humano ni económico para detener a tiempo una situación así. Y ante ese peligro, que es inminente, prefiero que los alumnos cumplan su malla curricular en la forma que hasta ahora se lleva. La vida es más valiosa que los cuadernos, las materias e incluso el dinero”.

“EL NIVEL CENTRAL NO CONOCE LA REALIDAD REGIONAL”

Estos tiempos de emergencia, han dejado al descubierto un Chile que estaba maquillado y escondía pobreza profunda. “Así ha quedado de manifiesto con la distribución de las canastas familiares y los miles de empleos informales, eso clarifica que el nivel central no conoce la realidad regional. Si eso lo traslado a la educación para muchos es fácil decir, hagámoslo por internet. Pero en mi pueblo más de la mitad no posee ese acceso y como lo señalé hace uno días, tengo salas de clases que miden aproximadamente 30 metros cuadrados y en su interior hay 30 a 35 estudiantes en promedio. ¿Cómo hago para distanciarlos físicamente?, ¿Cómo hacemos para que los niños no jueguen e interaccionen en los recreos?, ¿Cómo hacemos para que no coman juntos?. Esta semana la capital de China, una vez más tuvo que cerrar los colegios por rebrotes del virus. Entonces me pregunto, ¿es tan relevante regresar a las salas sabiendo que seguimos expuestos y aún no hay vacuna que es la única solución?. Me mantendré firme a pesar de las presiones que sé vendrán en mi contra”, finalizó Segovia.

PROFESORES RESPALDAN LA MEDIDA

El miércoles recién pasado, el alcalde Segovia, sostuvo una provechosa reunión, vía zoom, con todos los directores de recintos municipales, con quienes compartió, analizó y discutió la determinación de suspender definitivamente año académico presencial del estudiantado granerino.

Juan Gálvez, docente y director del colegio Hernán Olguín Maibee, apoya la iniciativa edilicia, toda vez que, “no están dadas las condiciones de equipamiento en los establecimientos, ni su infraestructura reúne condiciones de seguridad sanitarias que garanticen un retorno a clases seguro. Si a eso sumamos que la autoridad de gobierno no ha considerado adecuadamente, como ha sido habitual en la pandemia, el daño que está generando el hacinamiento en el grueso de las familias y el impacto psicológico negativo en el comportamiento de los estudiantes, un regreso es solo profundizar la brecha educacional entre ricos y pobres, entre colegios particulares con acceso a internet y los municipales que solo trabajan en papel”.