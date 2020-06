Dirigentes SAMU denuncian falta de Equipos de Protección Personal.

– La crítica situación se estaría replicando en todas las Bases de la región, donde los EPP estarían al borde crítico para ser usados.

– Cinco funcionarios Base SAMU Rengo presentaron síntomas de sospecha de Covid 19, los que se encuentran a la espera de resultados de PCR.

Gisella Abarca

Esta semana la Fenats Nacional Base SAMU-SAR manifestaron su molestia por la decisión de la jefatura del SAMU O´Higgins de trasladar tres móviles avanzados de la Base Rancagua ubicada en Alameda a distintos lugares de la región.

Según dio a conocer el secretario del gremio, Iván Pérez, un móvil fue trasladado al Cesfam de Machalí, otro al Estadio El Teniente y un último a la casa entregada por Bienes Nacionales en Avenida Cachapoal.

“En una reunión sostenida este marte con el director y la subdirectora del Servicio de Salud preguntamos cuál era el motivo de sacarnos de la Base Rancagua y nos dijeron que era por distanciamiento social. Los tres móviles que sacan son avanzados. Con esto el SAMU Base Rancagua queda dispersado”, expuso el secretario de la Fenats Nacional SAMU-SAR, informando que para los llamados de la comunidad, los móviles de emergencia ahora saldrían de los distintos puntos donde están siendo ubicados.

No obstante, a juicio del gremialista, este cambio tendría que ver con que los Elementos de Protección Personal (EPP) estarían al borde crítico “Decidieron sacar los móviles del punto estratégico que es la Alameda, una arteria principal de salida, no por el distanciamiento social que dicen ellos; sino porque se están acabando los Elementos de Protección Personal. Tenemos un documento del subdirector del SAMU donde indica a sus pares que traten de racionar o disminuir los EPP sobre todo los buzos, porque no hay stock”.

En esta línea agrega Pérez “para mí, la razón no es el distanciamiento social, porque nuestros compañeros del SAMU están en el Cesfam de Machalí en un box de atención sin más espacio, cuando en la Base SAMU de Rancagua (Alameda) del primer día tenemos todo habilitado para evitar contagios, ya que la base actual permite este distanciamiento”, expone. Es por esto que el dirigente sostiene que no es el momento para estar improvisando con los móviles y mucho menos con la seguridad y salud de sus compañeros.

5 FUNCIONARIOS SAMU RENGO A LA ESPERA DE PCR

En la Base SAMU Rengo la situación se volvió crítica luego que los funcionarios SAMU rebelaran las precarias condiciones en las que estarían trabajando por la falta de Equipos de Protección Personal, entre ellos buzos desechables para los traslados de personas contagiadas de Coronavirus.

Expone el secretario de la Fenats Nacional SAMU-SAR “anoche (miércoles) en la Base Rengo, todo el personal del turno presentó síntomas asociados a Covid, estamos hablando de cinco funcionarios, la tripulación de un móvil avanzado y uno básico. La jefatura tomó conocimiento de esto y el personal que entra en el siguiente turno, se encuentran con la sorpresa que en la pared decía que hay que desinfectar Base por posible contagio, nadie les avisó. Los compañeros de Rengo corrieron riesgos porque fueron a buscar pacientes sin los EPP y estos son los resultados”, expone.

El dirigente agrega que la Base Rengo no sería la única con esta realidad “Las bases están reclamando que no ha llegado ningún EPP para ellos Graneros, Santa Cruz, Pichilemu, Peumo, Chimbarongo, San Vicente, San Fernando, todos están en las mismas y las que mandaron son para el Tens y enfermeros, a los conductores no les mandan y como estamos ahora, no nos podemos arriesgar”, subraya Pérez.

En esta línea, los dirigentes solicitan “que se abastezca a los funcionarios con buzos desechables para los traslados por Covid19, esto dado que la emanación de aerosoles en una cabina sanitaria requiere de mayor seguridad para los funcionarios que están siendo expuestos a contagio”, agregan que “se le informó a nuestros compañeros que ya no habían más buzos desechables, solo quedan unos pocos buzos reutilizable, pero no serán entregados ya que no se cuenta con un protocolo de limpieza”.

A esto se agrega, expone Pérez, que en algunas Bases SAMU de la región “Hay móviles que están botados, porque la tripulación han tenido sus PCR y no hay gente que cubra, no están contratando reemplazante. En Peumo prácticamente no tenemos personal, en Graneros hay dos funcionarios, Rengo se estaría sumando porque quedan 3 turnos, pero con lo que pasó queda un turno botado de 24 horas”, expone el dirigente.

Director del Servicio de Salud O’Higgins, Fabio López: “Lo primero es proteger la salud de nuestros funcionarios”

Respecto al cambio de ambulancias, en un video institucional de la página web del Servicio de Salud O’Higgins, el director (s) de la entidad Fabio López explica que “ésta estrategia tiene dos propósitos, lo primero es proteger la salud de nuestros funcionarios en un servicio tan estratégico como es el SAMU. En la Base actual y dadas todas las condiciones epidemiológicas recomiendan que no haya un nivel de hacinamiento, y por lo tanto el hecho de poder trasladarlos acá (Machalí) a un móvil avanzado, permite de alguna forma evitar un contagio cruzado en nuestras bases”.

López agrega “En segundo lugar, tiene el propósito de poder instalar acá, en la comuna de Machalí un móvil avanzado, todos conocen que Machalí es una conurbación importante con Rancagua, y muchas veces hay mucho llamado que sale y tienen que ser atendidos acá en esta comuna, y por lo tanto, la instalación de un móvil tiene un impacto importante en la comunidad de Machalí que va a contar desde este momento con un móvil avanzado que le va a poder dar prioridad a muchos de los llamados en unos pocos minutos y dada la conectividad que tenemos con Rancagua va a poder también atender llamados en Rancagua, por lo y tanto esta ubicación es estratégica”, argumentó.

SE COMPRARON 400 BUZOS

En cuanto al equipamiento, por medio de una por medio de una minuta, el Servicio de Salud O’Higgins expuso que desde el 17 de marzo a la fecha al SAMU le han sido entregados “43 cajas de 100 unidades de pecheras: 4.300 unidades; 80 cajas de 50 unidades de mascarillas con filtro: 4.000 unidades; 431 cajas de 100 pares de guantes: 43.100 unidades; 108 cajas de 15 frascos de 340 ml de alcohol gel: 1.620 frascos de 340 ml; 20 cajas de 10 unidades de escudos faciales: 200 unidades reutilizables; 13 cajas de 10 unidades de mascarillas c/válvula: 130 unidades; 30 cajas de 20 unidades de mascarillas N95: 600 unidades; 66 cajas de 10 unidades de mascarillas N95: 660 unidades 25 cajas de 50 unidades de mascarillas N95: 1.250 unidades, 48 cascos full face”.

No obstante lo anterior, agregan, “se compraron 400 buzos para satisfacer la demanda realizada por el SAMU. Adicionalmente se entregan 3 mascarillas de 3 pliegues y 1 N95 por turno con recambio si es necesario. Con cargo a los fondos asignados al SAMU por el SSO”.

En cuanto a los protocolos utilizados exponen que “de acuerdo a circular de la Subsecretaría de Redes donde da el Protocolo de Uso de Equipos de Protección Personal en la Prevención de Transmisión Covid19: se indica que las instrucciones sobre uso de EPP serán cumplidas por todo el personal de salud durante el manejo clínico de pacientes sospechosos o confirmados de Covid 19 en cualquier parte del proceso de atención. Esto incluye Personal de Equipo de Respuesta Rápida de las Seremis de Salud, Servicios de Urgencia Hospitalarios (SUEH), SAPU, Servicios de Urgencia Rural (SUR), Hospitales, SAMU y Servicio de Aseo de recinto de paciente”.