Encuesta descubre los principales problemas de los deportistas en medio de la pandemia.

Para nadie es un misterio que la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, ha golpeado a todos de distintas formas, ya sea con la pérdida del empleo, reducción en el salario y por cierto también, a aquellos que les afectó la salud.

Un grupo que vio distorsionada brutalmente sus rutinas diarias, son los deportistas de alto rendimiento, que, tras la suspensión de todas las competencias, locales, nacionales e internacionales, se vieron en la obligación de acomodar el trabajo físico y mental, a los metros que poseen sus viviendas. Para determinar los efectos que el aislamiento produjo en los atletas, el Comité Olímpico de Chile, a través del Departamento de Psicología del Deporte, desarrolló un estudio en 555 deportistas (85% de ellos seleccionados nacionales), que arrojó sorprendentes resultados.

El 75% de los encuestados señaló que no han interrumpido sus labores de preparación y contacto virtual con sus entrenadores, pero que la calidad del entrenamiento es sumamente inferior. La muestra también arrojó un consumo excesivo de comida y la escasa posibilidad de conciliar el sueño. Esto último, debido a que el 83% de los consultados, afirmó que les cuesta dormir debido al encierro.

“Es un momento muy duro para todo el mundo y los deportistas, acostumbrados, en su mayoría a los espacios abiertos y al aire libre, presentando síntomas normales que genera el confinamiento. El Ministerio del Deporte y el IND, está propiciando que los niveles de estrés no se acentúen con trabajos específicos para cada uno de ellos. Es más, hace algunos días se distribuyeron 117 kit de entrenamiento a atletas que pertenecen al programa Promesas Chile, todo ello para favorecer la preparación personal al interior de sus hogares. La iniciativa tiene como fin, permitir que mantengan sus niveles para cuando la autoridad sanitaria resuelva que volvamos a la normalidad”, dice el Seremi del Deporte, Diego Ramírez.

¿CÓMO ESTÁN EN LA REGIÓN DE O’HIGGINS?

Ignacio Varas, gimnasta oriundo de Santa Cruz y seleccionado nacional, sostuvo que los “entrenamientos claramente no son lo mismo y la ansiedad es uno de los enemigos más importantes. En el caso de mi disciplina, que es de máxima concentración y técnica, se pierde un poco de ambas. En esta etapa ha sido fundamental el apoyo de mi familia (todos deportistas), lo que ha impedido que deje mi práctica. Además, como estoy estudiando (Educación Física) de manera virtual, no me queda mucho tiempo para salirme de mis márgenes”.

Por su parte, el karateca Bastián Arce, número 3 del mundo, indicó que, en este instante “hay que estar muy fuerte de mente y mantener las metas claras cuando retomemos todo. Eso sí debo reconocer que veo mucha más televisión que antes y estoy más pegado a las redes sociales. Además, como distracción uso más el play station, bueno son cosas tecnológicas que me ayudan a apaciguar la ansiedad”.

Y para finalizar, la surfista de Puertecillo, Estela López, tercer lugar en el Mundial de Brasil, agregó que “estoy comiendo más que antes debido a la angustia de no poder entrenar como solía hacerlo, pero no he subido tanto de peso. Por suerte descanso y duermo bien. En cuanto a los trabajos físicos, los mantengo vía online con el programa Promesas Chile, sin embargo, todos coincidimos que no es lo mismo que de forma presencial”.