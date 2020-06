Alcalde, Carlos Soto, insiste en cuarentena para Rengo y comunas aledañas a Rancagua.

Para la autoridad este sistema va al fracaso, ya que el plan del Gobierno es no realizar nunca cuarentenas generales.

Fernando Ávila F.

La necesidad imperiosa de que Rengo entre en cuarentena es lo que ha estado solicitando su alcalde, Carlos Soto, quien no logra entender que sólo se haya dado esta medida para comunas como Rancagua y Machali. La autoridad adujo que cree que el Gobierno nunca ha creído en las cuarentenas, pero que tuvieron que empezar a hacerlas debido a que los primeros casos estuvieron radicados en sectores donde a su juicio viven los más ricos de este país, vale decir en el sector oriente de Santiago.

Soto aduce que la cuarentena preventiva en una u otra comuna llevó al fracaso, y con esta misma tesis que se está haciendo en la región, cree que es seguir el mismo camino de hambre y miseria que dejó el ministro Mañalich.

Por los altos niveles de contagios Soto considera que se debiera decretar cuarentena total, o por lo menos, tomar las comunas del centro norte y que rodean a Rancagua con la medida, indicado no entender la diferencia que se hace en comunas como Rengo con Machalí, o con Graneros para adoptar esta medida. “Es una torpeza, cuando la pandemia está desatada en todo Chile, no hay espacios para nuevos errores, no hay tiempo para más equivocaciones, creo que esto lo es”, dijo el alcalde.

Las comunas del sector norte son las que a juicio del alcalde debiesen estar en cuarentena, ya que ahí se concentra el 85 por ciento de los casos totales de la región, recordando que hace algunos días se dio a conocer que había mil 800 casos sin informar, lo que para el significa una situación grave con personas que se anduvieron paseando sin ser informados. “Esa desinformación en una pandemia tan grande tiene ribetes criminales, es la verdad. No entiendo por qué se segrega de esta forma a sólo Rancagua y Machalí, sin ninguna información. A mí nadie me ha dicho como alcalde, con una de las comunas más afectadas, cuáles son los criterios desde el punto de vista de población que justifique sólo a Rancagua y Machalí. Por favor que haya más seriedad”.

Para Carlos Soto este sistema va al fracaso, ya que el plan del Gobierno es no realizar nunca cuarentenas generales, por lo que de seguir haciéndolas de este modo, precisamente se busca que el sistema fracase. Añadió que “no se le puede poner cuarentena al pueblo, cuando el pueblo no tiene que comer”, agregando que no se le puede pedir al padre o la madre que se quede en la casa si no hay que comer, debido a que una cuarentena tiene que ir acompañada con ayuda fiscal verdadera. Es por ello que asegura si se declarara cuarentena en Rengo, será el primero en reclamar también la ayuda que el pueblo necesita, asegura que Chile tiene los recursos para solucionar al menos cinco pandemias como la actual, lo que se traduciría que la gente efectivamente pueda quedarse en su casa.