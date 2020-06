MiJardínPuedeDesaparecer: Sostenedores de jardines infantiles claman por ayuda estatal.

– Buscan que el Gobierno proteja la educación inicial que entregan cerca de 2 mil 500 jardines y salas cunas privados en todo el país. En la región, los sostenedores ya se están movilizando para conseguir ayuda y que sean escuchados.

Ximena Mella Urra

Fotos: Marco Lara

Por una grave situación financiera estarían pasando salas cunas y jardines particulares a nivel nacional producto de la pandemia por el Coronavirus debido a que los apoderados dejaron de pagar o simplemente retiraron a sus hijos de estos lugares al no funcionar en medio de la emergencia sanitaria desde marzo pasado. Además, estos cuentan con convenios con empresas para el cuidado de sus pequeños durante el año. Sin embargo están suspendiendo estos lazos lo cual complica aún más su situación y sostenibilidad económica.

Muchos de estos lugares se están uniendo a uno de los movimientos que toma fuerza en redes sociales llamado #MiJardínPuedeDesaparecer con el cual buscan que el Gobierno proteja la educación inicial que entregan cerca de 2 mil 500 jardines y salas cunas privados en todo el país, cifra que representa un 37% de la oferta en educación de párvulos. En la región, los sostenedores ya se están movilizando para conseguir ayuda del Estado, que sean escuchados por distintas vías y consiguiendo la atención de diversas autoridades, especialmente parlamentarios.

Pese a todo lo anterior, deben seguir cumpliendo sus compromisos financieros, “sin recibir ningún tipo de ayuda, subvención por parte del Gobierno ni tampoco de la banca”, dicen. Algunos se han acogido a la Ley de Protección de Empleo, “el cual es por tres meses pero ya se va a acabar esta ayuda”, reclaman, por lo que ven incierta su situación para el segundo semestre de este año.

SUBSIDIO DE EMERGENCIA

Ximena Valderas, sostenedora del Jardín Infantil “El Castillo de Agustín” de Rancagua contaba con unos 80 pequeños matriculados entre sus dos jardines (Avenida España y Avenida Recreo). Cuando comenzó la emergencia les facilitó a sus apoderados que cancelaran solo la mitad de la mensualidad pero no todos accedieron. Luego les pidió que pagaran lo que pudieran lo cual tampoco funcionó. A esta complicada situación se sumó el hecho de que muchas empresas en convenio con ambos establecimientos terminaron su contrato, o disminuyeron sus montos de pago al mínimo.

“Un grupo de sostenedoras en Rancagua estamos unidas tratando de gestionar y ver qué podemos hacer ante esta situación dramática. La mayoría de los jardines particulares estamos hoy batallando unidos para no quebrar. Tratamos igual de mandar actividades pero la educación pre escolar es mucho más compleja realizarla en modo remota en comparación con los alumnos más grandes”, comentó a El Rancagüino.

Asegura que lo más complejo para estos recintos ha sido dejar de contar con los ingresos monetarios y seguir pagando sus obligaciones financieras. “Se entiende la situación de los papás pero para nosotros también es frustrante ver que no recibimos ninguna ayuda estatal. En marzo muchos papitos dejaron de cancelar su mensualidad y otros, a medida que esto iba avanzando, han ido retirando a sus hijos. A esto se suma que las empresas en convenio han terminado este lazo por no poder seguir entregando este servicio y le han entregado el beneficio en dinero a sus trabajadores para que sigan cuidando a sus hijos en casa”, explicó.

La mayoría de los jardines se han acogido a la Ley de Protección al Empleo, lo “cual nos obliga a pagar imposiciones a nuestros trabajadores, lo cual se hace imposible si por otro lado no recibes ningún ingreso económico”. Tampoco, asegura, han podido acceder a crédito Fogape, “porque hay que cumplir una serie de requisitos que la mayoría no puede cumplir. También está el riesgo de pedir un crédito sin saber a qué nos vamos a enfrentar a futuro. Es decir, si no contamos con niños, no podremos pagar estos. Por eso queremos que el Estado nos dé una pequeña ayuda, o una subvención, que podamos atrasar el pago de las patentes o que podamos pagar de a poco las imposiciones”.

IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN INICIAL

Jardín Infantil Pequeño Colibrí ubicado en la Villa Florencia de Rancagua, abrió sus puertas en agosto de 2019, y a inicios de este año contaba con 15 matriculados (niños y niñas de entre 2 y 4 años de edad) pero una fue retirada. Su dueña, Francisca Bécar recuerda lo que vivió tras el estallido social, que debió perder a una de sus colaboradoras y cerrar por al menos dos semanas.

Este año y tras la pandemia todo se volvió peor para este nuevo establecimiento por lo que debió congelar las matrículas con el fin de ayudar a los padres tras casos de cesantía. “Cancelaron los dos primeros meses, les mandamos algunas actividades, pero igual debí finiquitar a las tres educadoras y técnicos que tenía. Si tuvieran que volver a abrir después lo haría contratando de nuevo a las mismas tías, pero sin saber si los pequeños volverían ya que la situación de sus papás también es crítica, están sin empleo. En mi casa es igual, mi marido quedó sin trabajo y yo estoy vendiendo ropa por catálogo para poder hacer algo y pagar el arriendo del lugar que tampoco lo quiero perder. Tenemos obligaciones económicas que cumplir”, explicó.

Como docente dice comprender la angustia de los padres y la inseguridad de volver a traer a sus hijos al jardín tras la pandemia. “Por lo tanto es importante visibilizar esto porque seremos los últimos que vamos a volver a esta nueva normalidad. ¿Cómo le digo a un niño que use mascarilla todo el día, o cómo le explico a ellos el distanciamiento social?, porque si se cae no lo podré abrazar o a los niños con integración que tenemos, se van a asustar si me ven con mascarilla”, explicó.

“Estamos luchando, nos ha costado mucho. Esperamos que nos consideren para recibir alguna clase de subsidio que nos podría salvar. Si estos jardines particulares quiebran, ¿qué va a pasar con las personas que deban volver a trabajar si el resto ya no da abasto?”, puntualizó la Tía Francisca.

Por su parte, Natalia Espinoza, sostenedora del Jardín y Sala Cuna Railef de Rancagua que lleva ya 11 años de funcionamiento comentó que las matrículas ya habían bajado desde antes debido también al estallido social. De 21 niños y niñas matriculados, ocho abandonaron el jardín en abril de este año, algunos correspondientes a convenios, mientras que del resto uno le está cancelando el 30% y otro el 50% de la mensualidad. “En abril y pensando en que esto iba a durar poco, decidimos rebajar el pago mensual a la mitad. Por lo tanto, mis ventas por así decirlo han bajado hoy en un 80%. En la actualidad quedan 8 niños en el jardín y son 13 trabajadoras que están con suspensión de contrato laboral”, evaluó.

Además postuló al Crédito Covid 19, “pero como los jardines no son rentable no me lo dieron, así como también me pasó con el programa Reactívate de Sercotec”, reclamó. Nos cuenta que incluso envío una carta a Presidencia Responde para dar a conocer su caso y preguntando qué pueden hacer y a qué podrían acogerse. “Me preocupa mayormente el tema de las trabajadoras y su futuro. El mes pasado pagamos cotizaciones de acuerdo al 50% de lo que ellas ganan, pero ya este mes es el 100%. Entonces este mes que entró menos flujo de caja, hubo que desembolsar mucho más. En otros jardines la situación es igual o peor, incluso no les aceptaron las suspensiones de contratos”.

La Tía Natalia aseguró que van de mal en peor. “Le están dando ayuda a los demás pero los que somos de educación estamos muy botados. No somos más del 30% el cupo que ofrecemos los jardines particulares y todos estos niños van a quedar sin jardín. Al paso que vamos la única opción que vemos es la quiebra”.