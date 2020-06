Alcalde de Rengo, Carlos Soto sobre la no entrada en cuarentena de su comuna: “Me parece de una brutalidad enorme la decisión de este Gobierno».

Fernando Ávila F.

Molesto se mostró el alcalde de Rengo, Carlos Soto, luego de conocer la noticia que el Ministerio de Salud determinara que la comuna no entraba en cuarentena obligatoria. “Me parece de una brutalidad enorme la decisión de este Gobierno, de seguir por el mismo camino que nos lleva al fracaso en la región de O’Higgins”, enfatizo Soto.

La autoridad renguina considera que se están cometiendo los mismos errores iniciales de la región Metroplitana, ahora en torno en Rancagua, desprotegiendo al resto de comunas que se ubican, por ejemplo, en el sur de la capital regional. “Lo rechazó absolutamente y no nos vengan a pedir a los alcaldes que colaboremos en esta pandemia. Si no escuchan la voz de los alcaldes no nos vengan a pedir nada con este tema, ya que los alcaldes no estamos en segunda ni en tercera línea, estamos en primera fila mirando la realidad de cada una de nuestras comunas”, dijo el Soto.

Agregó que tiene la plena seguridad que la cuarentena es absolutamente necesaria para la comuna de Rengo, ya que si no se interviene ahora, cuando ha habido un aumento de brotes, no logra entender que se está esperando. “No hay tiempo para más equivocaciones, y los renguinos lo vamos a demostrar. Voy a invitar públicamente a todos los vecinos de Rengo a que nos empecemos a manifestar, por redes sociales, pero algo vamos a hacer, ya que no podemos permitir que estén llevando a la región en general a un camino sin destino, y sabemos que es lo va a pasar. No hay tiempo ni espacio para seguir equivocándonos”.

Enfatizó en señalar que cuando el Gobierno no escucha, los alcaldes tienen el legítimo derecho de buscar respuestas por los canales que corresponde, por donde los autoriza la ley.