– Cuarentena desde hoy, 22:00 horas.

La mañana del miércoles 24 de junio, el Ministro de Salud, Enrique Paris, anunció la anhelada y esperada cuarentena para la comuna de Graneros, que a la fecha suma ya 206 casos de contagio por Covid 19.

A partir de hoy viernes 26 de junio y desde las 22:00 horas, los vecinos y vecinas habitantes de Graneros, ingresan en confinamiento por 7 días y se restringe su tránsito normal por las calles.

La determinación fue valorada por el alcalde Claudio Segovia, “aunque creemos es tardía. Se trata de un momento doloroso, que nunca imaginé para el pueblo, pero muy necesaria para detener el avance del coronavirus. Espero que todos actuemos con responsabilidad y sigamos las instrucciones de la autoridad sanitaria», comentó.

De igual modo, el edil, hizo un llamado a la ciudadanía, «para no abalanzarse a los supermercados y farmacias, ya que, el abastecimiento está asegurado y los recintos no van a cerrar. Son más de 8 mil hogares y una población que supera los 35 mil habitantes, quienes se verán afectados por la medida, que solo se instala por la porfía de no hacer caso al llamado de quedarse en casa. Espero que la comunidad granerina actúe con responsabilidad».

MEDIDAS DE APOYO EN CUARENTENA 3 MIL NUEVAS CANASTAS FAMILIARES

En sesión del Concejo Municipal, se aprobó esta semana, la adquisición de 3 mil nuevas canastas familiares, que se suman a las 3 mil ya entregadas entre los meses de mayo y junio.

“Ahora en cuarentena asumimos el compromiso de apoyar a las familias más vulnerables y a quienes más golpea la crisis. Por eso, desde nuestras arcas vamos a comprar las cajas. Ese respaldo es justo y apropiado para este momento. La idea es que las personas usen lo menos posible aquellos permisos destinados a compras fuera del hogar», concluye Segovia.

MÉDICOS A DOMICILIO CONTINÚAN SU LABOR

El programa “Médicos a Domicilio”, que se ha transformado en una importante política social en Graneros, se mantendrá vigente en medio de la cuarentena, así lo confirma el jefe comunal. «Con nuestros profesionales vamos atender las necesidades de salud, porque vuelvo a insistir, seremos inflexibles en impedir que los vecinos asistan al Hospital Santa Filomena, salvo contadas excepciones».