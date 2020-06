• Con el fin de entregar una mejor cobertura en tiempo de pandemia, el establecimiento realizó una importante conversión y complejización de camas.

Esta semana el Hospital Regional Libertador Bernardo O´Higgins (HRLBO) completó su meta de triplicar la cantidad de camas intensivas para dar una mejor cobertura a la pandemia asociada al coronavirus COVID-19.

Esta conversión permitió que la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) aumentara significativamente la dotación de camas para atender los casos más complejos de la emergencia sanitaria. “La red pública está funcionando a un 150 por ciento. En nuestro hospital pasamos de 20 a 60 camas ventilables, es decir triplicamos la cantidad para recibir a los pacientes, lo que fue un gran esfuerzo”, aseguró el director del HRLBO, Dr. Fernando Millard.

La Unidad de Paciente Crítico (UPC) del principal centro de salud de la región, conformada por la UCI y UTI (Unidad de Tratamiento Intermedio), pasó de tener 60 a 131 camas (UCI 60 y UTI 71), lo que supuso una conversión de la UPC y el Servicio de Medicina. “La fase final del plan maestro contempló 60 camas UCI y complejizar camas de Medicina para ser UTI. En Medicina se cerró Pensionado, se trasladó Traumatología, se entregó parte del Servicio de Ginecología, lo que permitió liberar camas para Medicina, que queda con 105 unidades”, afirmó el subdirector Médico, Dr. Carlos Bisbal.

APOYO A LA REGIÓN METROPOLITANA

En Chile existe la Unidad de Gestión Centralizada de Camas (UGCC) del Ministerio de Salud que se encarga de la coordinación nacional de las camas críticas, aquellas que cuentan con ventilación mecánica invasiva y los insumos necesarios para tratar a los pacientes complejos o graves.

De acuerdo a lo señalado por el director del HRLBO, Dr. Fernando Millard, “el 60 por ciento de las camas de nuestro hospital están utilizadas por pacientes de la región y hemos sido muy colaboradores con los hospitales de la Región Metropolitana, como el Barros Luco, El Carmen, Sótero del Río, entre tantos otros. Nosotros somos chilenos y tenemos que ser comprensivos, ¿cómo vamos a dejar que se muera alguien de Santiago teniendo camas desocupadas? Nuestros funcionarios no hacen distinción entre pacientes de nuestra región y otra”.

Todo este plan de contingencia ha significado un gran esfuerzo de los trabajadores del Hospital Regional, quienes han desarrollado una enorme labor sanitaria para el bienestar de los enfermos. “Nuestros funcionarios están sobrecargados de trabajo, rindiendo al máximo. Siempre se dice que el sector público es insuficiente, que no es capaz, pero aquí se ha demostrado, con creces, la fortaleza que tienen los funcionarios, la capacidad para crecer y soportar esta pandemia, que es lo peor que nos ha pasado en cien años”, señaló el doctor Millard.

Para finalizar, el director del HRLBO realizó un llamado a todos los habitantes de nuestra región para respetar las medidas de aislamiento social y cuarentena. “Espero que no nos comportemos como la Región Metropolitana, que lo hagamos de forma madura, que entendamos que la gente se está muriendo. Como hospital tenemos una capacidad, un límite que no podemos pasar”, concluyó.