– Este viernes, Rancagua y Machalí se sumaron al confinamiento para luchar contra la propagación del coronavirus en Chile. Aquí le dejamos algunas aclaraciones de lo que se puede y no se puede hacer en este tiempo.

Gisella Abarca

Este viernes 19 de junio, a partir de las 22:00 horas, la conurbación Rancagua Machalí se sumaron al confinamiento para luchar contra la propagación del coronavirus en Chile.

Esto significa que todos los habitantes de las comunas sujetas a la medida deben permanecer en aislamiento; es decir, en sus domicilios habituales hasta que la autoridad disponga lo contrario.

Para trasladarse en estos sectores, las personas necesitan permisos especiales disponibles en la página de la Comisaría Virtual, los que también son posible obtenerlos en una comisaría física. Eso sí, desde el Gobierno restringieron estos permisos a actividades esenciales para la vida de las personas, por ejemplo, hacer compras necesarias, ir al médico o a la farmacia. Además, solo quedan habilitados algunos tipos de trabajo.

En el balance diario Covid 19, autoridades llamaron a la ciudadanía a la calma, ya que los puntos de abastecimiento para la ciudadanía estarán atendiendo, por lo que llaman a respetar la cuarentena.

PUNTOS DE ABASTECMIENTO

Así lo informó el Seremi de Agricultura, Joaquín Arriagada “se mantendrá activo el funcionamiento de las ferias libres, las centrales de abastecimiento, y de los supermercados mientras dure la cuarentena. El Terminal Hortofrutícola Baquedano también mantendrá su funcionamiento, las empresas agroindustriales que producen alimento, mantendrán su funcionamiento para asegurar la correcta producción y abastecimiento de los mismos. La cadena logística asociada a la distribución de alimentos, también mantendrá su funcionamiento”.

La autoridad del ramo destacó que “tanto, los colaboradores, los comerciantes y los clientes, deberán obtener los permisos correspondientes y establecidos en el instructivo que ha establecido la autoridad sanitaria para estos efectos”, expuso Arriagada.

Por su parte el jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, Coronel de Ejército Patricio Amengual, señaló que “la jefatura de Defensa Nacional ha adoptado todas las medidas dispuestas en colaboración con la autoridad sanitaria para enfrentar el periodo de cuarentena en la conurbación Rancagua Machalí, de tal manera que darle la tranquilidad a la población que la cadena de suministro se va a mantener en un funcionamiento normal”

El Coronel Amengual, llamó a la comunidad a respetar la cuarentena y “aquellos que por razones lógicas requieran abastecerse, lo hagan con los salvos conductos reglamentarios y correspondientes”.

¿QUÉ NO SE PUEDE HACEER EN CUARENTENA?

Principalmente, salir de casa, salvo casos excepcionales, donde se podrá pedir un permiso temporal.

Esto significa que no se puede hacer ejercicio, visitar parques o plazas. Tampoco se puede ir a comprar elementos que no sean esenciales, como televisores o electrodomésticos. No es la oportunidad para ir a comprar zapatos o ir a tiendas de tiendas de ropa, tiendas de belleza, peluquerías, pues ni ningún servicio que no se considere esencial podrá abrir en las comunas con cuarentena.

La gente no puede salir de vacaciones ni tampoco recibir visitas.

Tampoco podrán trabajar asesoras del hogar en comunas en cuarentena, tampoco jardineros, ya que no cumplen funciones esenciales. Si viven en comunas sin cuarentena y deben trasladarse a sectores con restricción, tampoco podrán hacerlo.

En comunas que están bajo cuarentena, tampoco hay permiso para hacer visitas a cementerios. Se exceptúa a quienes deben asistir a funerales o realizar sus trámites relacionados, solo si se trata de familiares directos. Estos se podrán realizar durante cinco horas, si está en la misma región del funeral, o 24 horas si el funeral se realiza en otra región.

QUÉ PUEDO HACER EN CUARENTENA

¿Qué pasa si salgo sin permiso en una comuna en cuarentena?

R.- Habrá fiscalización de las Fuerzas de Seguridad y de Orden, por lo que salir sin su documento, se expone a altas multas y medidas privativas de libertad.

¿Puedo ir al supermercado o a la farmacia?

R.- Si, para la compra de insumos básicos, ya sea para la compra de alimentos, medicamentos y/u otros insumos básicos, siempre que se cuente con el permiso que da tres horas por un máximo de dos veces por semana.

¿Se puede ir a pagar cuentas?

R.- Si, para el pago de servicios básicos; cobros de pensiones, subsidios o beneficios estatales, de cesantía; y, gestiones bancarias o notariales, tendrá tres horas para el trámite.

¿Qué pasa con el pago de pensiones?

Respecto de los pensionados que deban concurrir a los centros de pago para el cobro de su pensión, bastará el comprobante de cobro y su respectiva cédula nacional de identidad, la autorización se entenderá vigente durante el día de pago.

¿En cuarentena las ferias libres funcionan?

R.-Sí, ellos son parte de la cadena de abastecimiento, por lo que podrán funcionar siempre y cuando presenten su documentación.

¿Puedo ir a retirar mi canasta de alimentos Junaeb o guías al colegio?

R.- Puede ir a retirar alimentos, textos y/o artículos tecnológicos para fines escolares desde organismos públicos, tales como JUNAEB, establecimientos escolares u otros sin demorarse más allá de 5 horas.

¿Si tengo una hora al médico agendada puedo asistir?

R.- Si, solo que el solicitante deberá indicar el nombre del médico que lo atenderá, el

horario de atención y el establecimiento o lugar de la misma. En este caso, la persona puede ir con un acompañante. Para la cita médica tiene 3 horas.

¿Puedo ayudar a un adulto mayor que no puede hacer las compras?

R.-Sí, con un permiso podrá llevarle alimentos, medicamentos u otros artículos de primera necesidad, donde se debe evitar el contacto directo o físico con los adultos mayores. Para esto hay 2 horas.

¿Qué pasa con la visita de los hijos en padres separados?

R.- El instructivo para permisos de desplazamiento da cuenta que existe un permiso que permite el traslado de niños, niñas o adolescentes entre las casas de sus padres o tutores para el cumplimiento de toda o parte del tiempo de una cuarentena decretada por la autoridad sanitaria.

¿Puedo presentarme a una citación ante la Justicia?

R.- Sí, con un permiso que dura hasta el cumplimiento de la gestión. El solicitante deberá adjuntar la copia de la citación judicial respectiva en la plataforma de la Comisaría Virtual.

¿Las notarías estarán abiertas?

R.- A cada notaría asistirá el personal esencial para el funcionamiento de ésta, de acuerdo al turno que establezca la respectiva Corte de Apelaciones para este efecto, y de los Conservadores de Bienes Raíces.

¿Qué pasa con las visitas a la cárcel?

R.- De acuerdo a las reglas dispuestas por Gendarmería de Chile, se puede llevar alimentos, medicamentos o artículos de primera necesidad a los recintos penitenciarios con un permiso especial para aquello.

¿En comunas con restricción puedo sacar a pasear a mi mascota?

R.- Se puede pasear a mascotas o animales que estén bajo su cuidado, con desplazamiento reducido dentro de las dos cuadras a la redonda del domicilio o residencia. Para esto, el permiso tiene una duración de 30 minutos.

¿Las veterinarias estarán abiertas?

R.- Las clínicas veterinarias mantendrán sus puertas abiertas, ya que están consideradas dentro del rubro esencial, así como su personal de servicios veterinarios y aquel que preste servicios para el cuidado animal.

¿Si quiero ir a una comuna en cuarentena, puedo hacerlo?

-Solo con alguno de los permisos disponibles.

¿En cuarentena funciona el delivery?

R.- Para los repartidores que prestan servicios de distribución de alimentos, bienes esenciales para el hogar y medicamentos por medio de plataformas de delivery, los habilita para circular por comunas en cuarentena con una vigencia por un día hasta las 24:00 horas.

¿Estará abierto el almacén de mi barrio?

R.- Si, porque están considerados dentro del rubro esencial los trabajadores de almacenes de barrio, locales de expendio de alimentos, ferreterías y otros insumos básicos. Pero para ir a comprar al almacen del barrio o al supermercado es necesario tener un permiso, recuerden que en total son 2 permisos a la semana.

¿Si tengo una emergencia en mi casa un gásfiter puede salir a trabajar?-

Sí. El gásfiter deberá tener un permiso, pero está contemplado dentro de los servicios esenciales para la población.

¿Los conserjes pueden trabajar?

-Sí, porque forman parte del ámbito de seguridad, por lo que cuentan como personal que cumple funciones esenciales.

¿Qué pasa con las estaciones de servicio?

R.- Funcionarios de las estaciones de servicio y distribuidoras de combustible son esenciales por lo que continúan en sus funciones.

¿Y las distribuidoras de gas?

R.- Cuadrillas de respuesta a emergencias de empresas de transporte, distribución de gas, empresas de transmisión y distribución de electricidad, telecomunicaciones, agua potable, saneamiento y control de plagas, todas son consideradas dentro del rubro de las esenciales, por lo que seguirán trabajando.

¿El transporte público seguirá funcionando?

R.- El personal que se desempeña en el transporte público (buses, metro tren u

otros) se moviliza bajo el permiso de Desplazamiento Colectivo que habilita el desplazamiento de personas que cumplen labores esenciales.

¿Pasará el camión de la basura?

R.- Los trabajadores de empresas recolectoras de basura son considerados de los rubros esenciales, por lo que siguen funcionando.

¿Los bancos abrirán sus puertas?

R.- Personal de bancos e instituciones financieras, cajas de compensación, transporte de valores, empresas de seguros generales para efectos del pago de siniestros que deban realizarse de manera presencial, empresas de seguros que pagan rentas vitalicias y otras empresas de infraestructura financiera crítica. Asimismo, el personal que presta servicios para la administración de fondos de cesantía es considerado dentro del rubro de labores esenciales para seguir funcionando.