El desempleo, el frío y la enfermedad se han aliado en contra de muchas familias que están pasando por duros momentos de necesidad. Es por ello que en las parroquias, complementando la ayuda entregada por la campaña solidaria “Cinco Panes y Dos Peces”, que ya ha repartido mil cajas de mercadería en la diócesis, han doblado esfuerzos para ayudar a sus comunidades, fundamentalmente a quienes no les llega la ayuda estatal y pasan por graves necesidades.

Les contamos de algunas de las campañas solidarias que se están llevando a cabo en los distintos rincones de la región, con el fin de que puedan cooperar con ellas:

– Padre Luis Escobar de la P. San Juan Evangelista de San Vicente de Tagua Tagua: “Estamos atendiendo 75 familias con alimentos, camas, cocinas, lavadoras, etc. Estamos en campaña para ir donde no llega ayuda pública…os más abandonados. Hemos descubierto la pobreza invisibilizada que hay en San Vicente”

– Padre Fermín Castro de la P. de Paredones y Alcántara: “Hemos ido ayudando a varias familias de la comuna gracias al aporte de las comunidades que respondieron a la campaña iniciada en conjunto a Radio Costa FM. Hemos entregado ayuda ya a unas 15 familias y tenemos para 20 más”.

– Padre Carlos Cepeda de la P. La Santísima Trinidad de Rancagua: “Hemos estado ayudando en forma constante a varias familias del sector con cajas de alimentos y dinero. También hemos aportado, con alimentos para la olla común del sector”.

– PadreBernabé Silva de la P. de Los Lirios: “Seguimos con el Comedor Fraterno de lunes a viernes. Estamos entregando hoy 130 almuerzos. También de entrega ropa a quienes lo soliciten”.

– Padre Ángel Gabriel Fuentes de la P. La Merced de Chimbarongo: “Ayudamos a 13 familias semanalmente en cuento a alimentos y ropa”.

– Padre Giacomo Valenza de la P. Cristo Rey de Rancagua: “Se ha ayudado cerca de 50 familias en extrema necesidad, además que colaborar con una olla común en Patria Joven (calle Provincial)”

– Padre Danilo González de la P. de Pichilemu y Ciruelos: “Tenemos una campaña que iniciamos en el mes de mayo que consiste en la entrega de cajas de alimentos. Hasta ahora llevamos entregadas unas 650 cajas que han llegado a unas 570 familias. Porque la idea fue seguir apoyando a las familias, especialmente, a aquellas a las que no les llegan las ayudas estatales, clase media y migrantes

– P. San José de Requínoa: “Estamos colaborando con 160 familias, la ayuda de Caritas diocesana ha sido de 70 cajas este mes, pero ya estamos desde abril ayudando”.

– Padre Richard Knuckey de la P. de Santa Cruz: “Estamos apoyando dos ollas comunes en distintos sectores y hemos entregado 180 cajas con ayuda en mercadería a familias que lo han solicitado”.

– Padre Manuel Peña de la P. de Olivar: “estamos ayudando 19 familias en una campaña de alimentos”.