Hoy las instituciones educativas están desesperadas: todas; no, no todas. Las instituciones de educación superior están esperando que se corten sus hilos, ya que gran parte del peso de esta plaga virulenta recae en sus docentes. Ya volveremos a esto.

Los colegios, por su parte, están en una dicotomía “justa”, pues, los subvencionados que siempre han estado al alero de los particulares pagados, cuando se trata de plata, hoy pueden gozar una cierta seguridad -en un entorno de dudas, inseguridades y miedos- mientras que, muchos colegios particulares pagados del país que reciben “el justo servicio por el cual pagan” andan en la cuerda floja, pues sus acreedores reclaman que el servicio que se está entregando de parte de los colegios dista, con creces, de lo que ellos pagaron, pues: yo pago y tú me entregas por lo pagado, emulando transacciones, tratos, convenios y/o negocios en que se venden papas, chanchos y/o longanizas… ¿Conoce, usted, estimado lector a Enrique Santos Discépolo? Pues le cuento que es el compositor, tanto de la letra como de la música del insigne tango “Cambalache”. Traigo a colación sólo un par de versos: “Hoy resulta que es lo mismo / Ser derecho que traidor / Ignorante, sabio, chorro / Generoso o estafador / ¡Todo es igual! / ¡Nada es mejor! / Lo mismo un burro / Que un gran profesor.” Profesores que, antaño, eran respetados, mas hoy, ocupan un lugar parecido al que tienen las longanizas colgadas en las carnicerías; se asemejan a los “abordazos” cometidos por los chorros más famosos de Chilito, sin embargo, son los mismos que durante más de 250 días -todas las mañanas- están frente a los hijos de estos acreedores, compartiendo mucha más vida que los mismos acreedores. ¿Hoy da lo mismo ser derecho que traidor? ¿da igual ser sabio, chorro; estafador o profesor?

La verdad es que, cuando todo se relativiza, es porque -los valores- es decir, lo único que permite dar un linemaiento a la vida de las personas, simplemente, está al lado del zanjón por donde corren las aguas servidas.

El triángulo de las competencias nos entrega una imagen de la importancia que tienen estos tres tipos de contenidos: actitudes, habilidades y conceptos; sobre todo cuando interactúan entre ellos, desarrollando competencias. La persona puede manejar mucha información, es decir, ser un excelente repositorio de conceptos, no obstante sus habilidades pueden ser menores. Por otro lado, el individuo puede ser hábil y tener un cúmulo de conceptos, pero carecer de valores y de las actitudes necesarias para tener un comportamiento que le permita, por ejemplo, llevar una convivencia relativamente armónica. Los valores y actitudes están en la base de cualquier sistema que requiera dar rectitud a lo que se hace y, en estos momentos, es cuando más se necesitan, pero cuando más ausentes están. Entendemos que no siempre tenemos el control de nuestros actos: incluso en la normalidad. ¡Imagínese ahora, estimado lector, cuando vivimos en el filo de la navaja! El llamado a echar mano a nuestro sistema de valores es imperioso, pues constituye el tutor que permite clasificar lo esencial de lo accesorio. Y, hoy, lo esencial es el respeto y la solidaridad. Valores que se intentan poner en la palestra y que cobran más importancia que nunca en la pandemia en que vivimos, pues para salir de ésta se requiere un trabajo conjunto, intentando ponerse en el lugar de los otros para, realmente, solidarizar, pero no sólo materialmente, sino que a través de nuestra empatía y resiliencia. La gran mayoría de nuestro país no está bien, aunque hay algunos que sí lo están que, evidentemente, son los menos. Luego, sabiendo que el escenario es adverso, se requiere un poco de voluntad para lograr interpretar esta realidad emergente que nos aqueja e interpela cada día que pasa, pues cada día que pasa, la capacidad de adaptarse a la incertidumbre es mayor.

Hoy las instituciones educativas están desesperadas: todas; no, no todas, pues algunas instituciones de educación superior, al parecer, están esperando que se corten sus hilos, ya que gran parte del peso de esta plaga virulenta recae en sus docentes. No es posible homologar la realidad presencial a la realidad virtual. El teletrabajo escolar es “la” arternativa que existe en estos momentos para poder continuar desarrollando los aprendizajes, pero querer extrapolar lo que se solía hacer en la presencialidad, trasladándola a las pantallas constituye una quimera, siendo muchas las razones que lo sustentan, partiendo por principios pedagógicos simples como, por ejemplo, aplicando el criterio de la motivación para el desarrollo de las clases. El modelo de teletrabajo escolar es viable, pero es imposible lograr los efectos, teniendo a un estudiante, desde las 08:00 de la mañana a las 14:00 frente a las pantallas. Sé bien que en una búsqueda desesperada, algunas instituciones comenzaron a trabajar y lo siguen haciendo con esta homologación. Usted sabe, estimado lector, que las pantallas cansan. Quienes suelen trabajar con un “lumen” permanente alegan no sólo problemas físicos relacionados con la postura, sino que, también, trastornos del sueño; desmotivación sistemática y progresiva y estados anímicos que tienden a un agobio galopante que, más temprano que tarde, tendrá sus frutos en resultados que tendrán que ser asesorados por psiquiatras y/o psicólogos.

Lo mismo que sufren los niños, niñas y adolescentes ocurre con los “profesores de las pantallas del 2020”, pues no sólo deben desarrollar sus cápsulas didácticas asincrónicas (que requieren de mucho tiempo), sino que, además -ya en la sincronía- deben estar motivando y atentos a que, en el mejor de los casos, el 50% de sus destinatarios siga el hilo del discurso y no dejen de estar concentrados. Sin embargo, eso es otra quimera, pues la tendencia de los estudiantes es a socializar con sus pares y, no teniéndolos, esa motivación social tan necesaria no existe. Es evidente que no aplica a quienes han logrado autonomía en sus procesos de aprendizaje, pero ésos: son los menos.

Existen intituciones de enseñanza superior (y algunos colegios) que están reventando a sus docentes al homologar presencialidad (la de antes) con virtualidad o enseñanza remota (la de hoy) pues creen que aquí no ha pasado nada. Profesores y profesoras que encienden sus computadores a las 08:30 y no dejan su teletrabajo hasta las 18:30 de la tarde. Para quienes no están en la primera línea -sentados en su escritorios- barajando alternativas para que la rentabilidad y/o liquidez de sus empresas educativas no sufra mermas es fácil dicha homolgación, pero, la primera línea del profesorado sabe bien que las fuerzas comienzan a menguar.

Ningún aprendizaje es meramente cognitivo: todos tienen una base actitudinal que es determinante y, en esta pandemia, tiene nombre: se llama contención. Contención emocional para que puedan ocurrir -a pesar de las condiciones- mayor y mejor cantidad de aprendizajes para nuestros estudiantes.

Cuidemos al profesorado. Las condiciones para el teletrabajo no son las mismas que para la presencialidad. Seamos solidarios, empatizando con esta realidad virtual que pocos conocían, pero tras esta pasada, llegó para quedarse. Seamos solidarios y respetuosos del contexto social que nos toca, pues sólo aunando voluntades será posible aprender a vivir con esta realidad emergente. Hubo “un antes”. En estos momentos estamos en “el durante”, sin embargo “el después” nos va a tocar igual de fuerte, por lo tanto, pongamos voluntad para comprender y lograr asimilar que, los problemas, son de todos y todos podemos y debemos ayudar a solucionarlos.