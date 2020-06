-“Al inicio de las cuarentenas, la Seremi de Salud señaló que en al menos dos semanas no se pueden ver resultados”, dijo ayer el jefe del Departamento de la Seremi de Salud, Gabriel Arcas. Las autoridades volvieron a pedir el respeto de las medidas sanitarias ya que en Graneros fueron casi una treintena de detenidos por no respetar la cuarentena al no portar permisos temporales.

Por: Ximena Mella Urra

Sigue la preocupación en la Región de O’Higgins por el aumento sostenido de los contagios por Covid 19, los que ya suman 5.606 casos acumulados tras casi 4 meses de pandemia. Este domingo se sumaron 284 nuevos contagiados a la lista oficial, contabilizando personas con la patología activa 1.677, siendo 891 personas de la capital regional.

Son más de dos mil 500 los casos activos a nivel regional por lo que sería la tercera región del país con más personas con la enfermedad activa. Y así lo confirmó el Ministro de Salud Enrique Paris, al ejemplificar en el informe diario la evolución de la Región Metropolitana “que evidencia resultados positivos tras una caída significativa de los nuevos casos de coronavirus”, dijo. Sin embargo, aludió el caso de nuestra región que por el contrario la curva de contagios “muestra un ascenso permanente, lo que nos obligó a aumentar las medidas que restringen la movilidad en tres comunas. Sabemos que es una medida que se traduce en problemas para las familias, pero buscamos los mismos resultados que obtenemos en la Metropolitana”, añadió. “Si respetamos las medidas de quedarse en casa, el distanciamiento físico y la correcto lavado de manos, esperamos también tener resultados positivos para la región de O’Higgins”.

En nuestra zona, Felipe Uribe, Gobernador de Cachapoal, informó un nuevo deceso en la región según cifras entregadas por el Servicio de Registro Civil, elevando a 69 la cifra total desde el inicio de la pandemia. “En cuanto a contagiados informamos de 284 nuevos casos hasta el corte que es las 21 horas del sábado 27 de junio”. Estos corresponde a 140 en Rancagua, 31 Machalí, 18 San Fernando, 13 en rengo, 10 en Requínoa, 9 en Graneros, 8 en Doñihue, 6 en San Vicente, Las Cabras y Mostazal, 4 en Chimbarongo, Quinta de Tilcoco y Chépica, 3 en Olivar, Pichidegua y Palmilla, 2 en Malloa, y uno en Codegua, Coltauco, Peumo, Lolol y Placilla. A ellos se suman 9 casos sin notificar”, adjuntó la autoridad.

Por su parte, la subdirectora médica del Servicio de Salud, Dra. Alejandra Reyes, indicó que fueron 1.273 las consultas en Servicios de Urgencia durante este sábado 27 de junio. “De ellas 71 fueron por consultas respiratorias No Covid y 230 por sospecha de Covid, en total 301 consultas. En tanto, hasta hoy se han hospitalizado en la red 670 pacientes y dados de alta 346 personas. Sin embargo, 269 personas siguen hospitalizadas y de estas 85 están con ventilación mecánica. 84 de aquel total están en el sector privado de Salud y 185 en el público”. Otro dato crucial entregado por Reyes fue que hasta hoy se han trasladado 96 pacientes desde la región Metropolitana de ellos 43 continúan hospitalizados, de los cuales y 25 con ventilación mecánica”. Finalmente, precisó que de las 5 residencias sanitarias hay en total 144 personas haciendo uso de estas en la región (ubicadas en Rancagua y Machalí), lo que representa una ocupación del 78%.

En cuanto a Seguridad Pública, el coronel de Ejército Mirko Marinkovic, se refirió a la nueva comuna en cuarentena: Graneros, la cual registró la mayor cantidad de detenidos. “Esto llama la atención porque en comparación con Rancagua que tiene más habitantes son mucho más. Las autoridades comunales y policiales están empeñadas a que se cumpla esta cuarentena. Se va a continuar con los controles exhaustivos en cada una de las comunas. Pero debemos insistir en el autocuidado y la comprensión de lo que esto significa. Cada uno de nosotros debe ser un agente de control. Si veo que no se está cumpliendo con las cuarentenas, debo denunciar para que las autoridades hagan lo que corresponda”.

Según las cifras que entregó el militar ayer desde el edificio del Gobierno Regional respecto de la inspección local, los controles de identidad en las últimas 24 horas fueron 4.874, 4.676 fueron controles vehiculares y devueltos 100 vehículos. “En tanto, en toque de queda fueron 65 las detenciones en toda la región. Y en cuanto a cuarentena territorial se emitieron 40.420 permisos realizándose 3.775 fiscalizaciones. En cuanto a detenciones se reportaron por no cumplir dicha medida y andar sin permiso, 49 personas. Sobre salvoconductos fueron 456 los emitidos y se realizaron 743 fiscalizaciones deteniéndose a 17 personas durante dicha jornada nocturna”, especificó agregando que son casi 157 mil los permisos y salvoconductos se han solicitado hasta la fecha, mientras que 219 es la cifra de detenidos acumulados que no han respetado la cuarentena territorial en total.

OTRAS CIFRAS REGIONALES DE LAS ÚLTIMAS 24 HRS.

-19.184 muestras efectuadas en sector público y privado.

-701 muestras realizadas en un solo día.

-Total de personas en cuarentena 6.903

-Positivos que han terminado su aislamiento: 3.861

-Fiscalización de cuarentena o asilamiento con Covid 19 o contacto estrecho: 1.884

-Sumarios sanitarios a la fecha por no cumplir cuarentena: 23

-Fiscalización vehículos transporte público por uso de mascarilla: 14.435 con 42 sumarios sanitarios por no cumplir esta medida

-Personas fiscalizadas en dicho medios de transporte: 77.955

-Control Sanitario entre Rancagua y Machalí: 3.394 personas fiscalizadas en Avenida San Juan y 1.127 en Carretera EL Cobre Sector Nogales. Total 5.121