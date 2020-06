– Si la situación de los escolares en zonas urbanas es compleja, en las rurales es aún más difícil. Ante la escasez de tecnologías que ayuden en el aprendizaje, este profesor del Colegio San José de Los Lingues de San Fernando, decidió ir hasta las casas de sus alumnos, asumiendo los riesgos que esto conlleva. Una historia silenciosa de los héroes sin capa que enfrentan a diario la pandemia en O’Higgins.

Gisella Abarca

Los Lingues es la localidad límite al norte de la comuna de San Fernando. Rodeado de algunos de los viñedos más famosos de Colchagua, sus habitantes viven mayoritariamente de los trabajos en el campo, un solo microbús los lleva a la ciudad dos veces al día, y ahora la ilusión esta puesta en la pavimentación de un camino en San Ernesto que hasta solo meses era de tierra.

En medio de esta zona de importantes precariedades está el Colegio San José de Los Lingues, una de las tantas escuelas rurales de la Región de O’Higgins que han tenido que poner todo su esfuerzo e ingenio para mantener el arte de enseñar en plena pandemia.

Michel Reyes González es Licenciado en Educación Diferencial, y hace más de un año es el profesor reemplazante del 4° Básico en ese establecimiento. Tiene 12 niños a su cargo con quienes llevaba apenas unos días de clases en marzo, cuando se desató la locura: La pandemia comenzaba su propagación, empezaba la Fase IV y con ello un cambio radical en la forma de enseñar.

“En primera instancia- cuenta Michel- pensamos que sería algo pasajero, que sería un tiempo determinado y volveríamos, pero siguen pasando los meses y no se ve una mejoría. Partí mandando las tareas por WhatsApp a los padres, pero es complejo, no hay conexión a internet en la gran mayoría de los hogares y a pesar que los apoderados son súper comprometidos, no sentía que había suficiente avance. Además, hay que comprender que muchas veces los papás no saben cómo resolver las tareas, ellos trabajan todo el día, llegan muy cansados, y sentarse con un niño a enseñarle requiere tiempo”, comenta el docente.

EL PROFE LLAMA A LA PUERTA

Preocupado porque sus alumnos no quedaran atrasados, Michel Reyes decidió asumir el riesgo de visitar las casas de los niños cada 15 días. “Mi mamá trabaja en la salud en Placilla, comuna donde vivo, sé lo complejo que es la enfermedad, así que trato de mantenerme en cuarentena, y cuando hago las visitas tomo todas las precauciones necesarias”, asegura.

En su automóvil, costeando de su bolsillo la bencina, y con las guías impresas por el colegio, este profesor recorre uno a uno los hogares, separados por kilómetros, entregando las guías de estudio apoyando presencialmente a sus alumnos en el aprendizaje.

“Las visitas son breves, pero aprovecho de dejar al alumno lo más claro posible. Tomo fotografías de las guías que ya tienen resueltas y luego las reviso en mi casa, resuelvo dudas y ahí se genera una retroalimentación muy buena con los padres”.

Rosa Valdés es una de las apoderadas que da cuenta de los esfuerzos que ha hecho tanto el profesor como los apoderados en plena pandemia. “Para nosotros es muy difícil, porque internet tiene mala señal y tampoco teníamos cómo imprimir las guías, yo trabajo todo el día y como muchos papás he estado hasta las nueve de la noche haciendo tareas con mi hija Isidora, pero el esfuerzo que ha hecho el profe Michel se agradece mucho, lo podemos llamar a cualquier hora y él siempre contesta con mucha amabilidad, dispuesto a ayudarnos, viene a la casa y ayuda mucho a mi hija”.

Michel dice que la decisión de hacer las visitas ha tenido resultados muy positivos, pero explica que sabe que es un riesgo alto y que es una decisión absolutamente personal. “Me ha dado mejor resultado, porque los papás sienten que uno está pendiente, preocupado de los niños. Sé que muchas veces se dice que hay profesores que se están aprovechando de la situación quedándose en casa, y no es así, no soy quien para obligar a otro a exponerse, pero en mi caso decidí ir a dejar las tareas porque no quiero que mis alumnos queden en desventaja”.

¿RETORNO SEGURO?

Sobre el futuro, el profesor lo ve incierto. “El Colegio de San José de Los Lingues pertenece a San Fernando, que ha tenido muchos problemas con la educación. Que yo sepa en el tiempo que llevo en el colegio no se han entregado tablets, y la conexión a internet del propio colegio es muy mala, eso ya es una desventaja tremenda para lo que se viene”.

Así también el retorno a clases lo ve para la primavera, indicando que a pesar de todas las críticas es necesario. “Hablamos entre los profesores y sé que hay niños que necesitan la alimentación del colegio, niños que sufren violencia en sus casas, y yo me pongo en los zapatos del Ministerio de Educación, porque es fácil criticar, pero el Ministro piensa en todas estas realidades, no es volver por volver; sino porque hay niños que están más resguardados en el colegio que en sus propias casas. Si me pregunta por el regreso… chuta es difícil imaginarlo, creo que va a ser de ensayo y error, vamos a probar distintas formas de hacerlo lo más seguro posible hasta que la pandemia baje, pero por el momento seguiré dando lo mejor con los medios que tengo”, concluye.