El pasado 14 de junio se celebró el Día Mundial del Donante de Sangre, y en realidad no había mucho que festejar, ya que las donaciones han bajado considerablemente en el contexto de la pandemia por el COVID-19, donde los donantes de sangre han mermado a 1/3, mientras que cada una hora 20 pacientes necesitan una transfusión de sangre y por cada donación se pueden salvar 3 vidas adultas y a 9 recién nacidos. Así de importante es la donación de sangre.

Ante lo anterior, los establecimientos hospitalarios coordinados por el Servicio de Salud O’Higgins están realizando actividades y llamados a la comunidad a participar de esta simple acción que puede salvar vidas. Para ello se han tomado todos los resguardos para ofrecer seguridad y tranquilidad a los usuarios en torno a esta contingencia sanitaria, como lo están haciendo el Hospital Regional Libertador Bernardo O’Higgins, Hospital de San Fernando, Hospital de Santa Cruz y el Hospital de Rengo.

Las distintas Unidades de Medicina Transfusional (UMT) han trabajado a través de lo que se llama la “reposición”, y que tiene relación con la donación de familiares o amigos de pacientes hospitalizados; y por otro lado está la donación “altruista”, que apunta a la acción voluntaria. Ambos aportes han bajado bruscamente, y cuyas cifras bordean el 32% de las donaciones de sangre, y la meta es que Chile pueda llegar a un 50% este año, pero el panorama se complejiza con la presencia del COVID-19, lo que ha puesto todo cuesta arriba a los equipos de salud.

Si la montaña no viene a Mahoma…

En este escenario de contingencia sanitaria se ha tenido que poner en práctica la célebre frase “Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma va a la montaña”, que literalmente es una invitación del profeta a cambiar las estrategias de acuerdo a los objetivos. Es así, que las diferentes Unidades de Medicina Transfusional (UMT) han dejado los hospitales para instalarse en otros recintos con la finalidad de dar tranquilidad a la ciudadanía al momento de donar sangre.

La Jefa (s) de la UMT del Hospital Regional Libertador Bernardo O’Higgins (HRLBO), Dafne Donoso, fue categórica al manifestar que se encuentran en una situación crítica, “es por ello que decidimos salir y armar alianza con la Universidad de O’Higgins donde se encuentran instalados nuestros funcionarios para recibir las donaciones, lo que se suma a las colectas móviles, al agendamiento telefónico y al trabajo permanente que se realiza por redes sociales donde se va actualizando información. En Facebook e Instagram nos pueden encontrar en Dono Sangre Rancagua”, destacó.

La Encargada de la UMT del Hospital de Santa Cruz, María José Santana, precisó que los donantes de sangre no tienen riesgo de contagiarse por el sólo hecho de donar. Se han implementado medidas de control que permiten evitar el contagio al interior de los sitios fijos, y para brindar una mayor seguridad se trasladaron equipos clínicos y equipamiento a la sede de la Cruz Roja. Los pacientes no tienen riesgo de contagiarse por Covid-19 al recibir transfusiones. El mayor riesgo es que no haya componentes sanguíneos para los tratamientos de los pacientes que lo requieran.

Entre los años 2016 y 2018 hubo un crecimiento de un 11% de las donaciones, procedimientos que se desarrollan bajo la supervisión del Ministerio de Salud en 51 lugares fijos, dependientes de los 29 Servicios de Salud. Una vez que las donaciones llegan a los Bancos de Sangre y Unidades de Medicina Transfusional de los hospitales, estas son derivadas a los Centros de Sangre, y en nuestro país existen cuatro (Valparaíso, Metropolitano de Santiago, Concepción y Austral en Puerto Montt), que tienen como misión producir y abastecer con componentes sanguíneos seguros, de calidad y de llegar oportunamente a los pacientes.

La Tecnóloga Médica del hospital de Rengo, Carolina Ahumada, fue enfática al manifestar que existe un fuerte trabajo de difusión con los diferentes actores sociales de la comuna con la finalidad de generar movimiento en la donación, “esto ha significado sacar la Unidad de Medicina Transfusional y llevarla a otros lugares para que la gente se pueda acercar y no sentir miedo en este escenario de pandemia. Es así que hemos estado en el patio, en el casino y otros puntos para estar más cerca de la ciudadanía”, subrayó.

Reservas que salvan vidas

Se han realizado diferentes campañas a nivel nacional y regional para incentivar la donación, pero aún las personas no ven la importancia real de lo que significa esta acción. Un hospital que cuente con una reserva suficiente de sangre es clave para cubrir la demanda de los pacientes que requieren transfusiones no programadas como son los casos de hemorragias masivas, pacientes politraumatizados, y viéndolo desde la otra vereda en el caso de las cirugías programadas, sin requerimiento de sangre, pueden terminar en un evento quirúrgicamente adverso. Existen también usuarios que utilizan sangre constantemente como lo son pacientes oncológicos adultos y pediátricos, prematuros, y pacientes con patologías medulares principalmente.

El Jefe de la Unidad de Medicina Transfusional del Hospital de San Fernando, Sebastián Labraña, explicó que en el contexto de la pandemia ha habido un descenso considerable en la donación de sangre que llega a un 50%, “en Chile siempre ha existido un déficit de dadores y este escenario lo ha agravado”, sentenció.

Donación en cuarentena

Rancagua y Machalí entraron en cuarentena, y quienes deseen realizar donación de sangre lo primero que deben hacer es agendar una hora con la Unidad de Medicina Transfusional. Posteriormente, se enviará un correo electrónico donde irá adjunto un documento que indicará la fecha y hora, además de indicaciones de prevención. Una vez completado este paso hay que ingresar a comisariacirtual.cl y solicitar un permiso temporal individual tipo 01, que hace referencia a la asistencia a un establecimiento de salud.

Medidas que no están demás reiterar