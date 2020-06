“Tratamos de dar todo nuestro esfuerzo y atender a todos los pacientes como si fueran nuestros familiares”, dice con gran sentimiento una de las enfermeras a cargo de atender a los pacientes con Covid 19 que están internados en el recinto asistencial.

Visitamos el interior del Hospital para conocer las diversas historias de los doctores, enfermeras y auxiliares que están poniendo sus manos sobre la enfermedad cada día, vimos su esfuerzo por sacar adelante a los pacientes y conocimos el miedo que sienten de llevar la enfermedad a sus familiares.

Alejandra Sepúlveda – Cámara: Mauricio Valderrama

El jueves pasado la lluvia dio un respiro, no estaba tan helado, pero mis manos estaban congeladas, mientras manejaba desde Rancagua a Santa Cruz, pareciera que mi cuerpo no se podía entibiar pese a la calefacción que llevábamos en el auto, pareciera que mis dedos ya sabían que estábamos a unos pocos minutos de entrar, y ver en vivo y directo como el personal de salud del Hospital de santa Cruz pelea día a día por sacar adelante a los pacientes que atienden por el coronavirus.

La cita estaba agendada varios días antes pero el miedo no me lo pude sacar hasta que llegamos a hablar con la enfermera supervisora de Unidad de Pacientes Críticos, Carol Mendoza, quien lleva varios años trabajando en el servicio, que muestra una tranquilidad y conocimiento del lugar que nos tranquilizó. Fue ella la persona que se encargó de mantener las medidas de seguridad mientras realizábamos esta nota. “pónganse los guantes debajo y luego las pecheras, así se cubre todo y evita que entre el virus”, nos explicaba mientras tratamos de equiparnos lo mejor posible para entrar en el ala covid19, un sector que fue aislado y refaccionado con aislamiento y extractores independientes para contener el virus dentro del recinto asistencial. Las salas donde se encuentran hoy los pacientes eran salas medicas quirúrgicas de adultos a las que se les arreglaron las redes de oxígeno, generaron separaciones y prepararon con los insumos esenciales para atender a los estos pacientes con altos grados de complejidad.

La profesional de la salud en cargada de coordinar el trabajo en este sector del hospital, tuvo que arredrar a una casa para vivir alejada de sus dos hijas y su madre y evitar el contagio en su familia, está a cargo de la coordinación del ala covid19. Nos cuenta que ya lleva más de un mes con pacientes internados por la gravedad que presentaron provocadas por el coronavirus.

“Desde el mes de enero comenzamos a ver la forma de segregar los pacientes para atender a los pacientes con Covid 19 aisladamente. Nosotros comenzamos a recibir los primeros pacientes provenientes de Santiago por red Minsal para la descongestión de camas, y ya hace tres semanas comenzaron a ingresar los pacientes propiamente tal de nuestra zona, especialmente de las comunas de Chépica, Peralillo y Pichilemu”, explicó Mendoza mientras estábamos al interior de los pasillos donde solo las puertas de las salas nos separaban de los pacientes entubados debido a la gravedad de la enfermedad. En total en ese momento 6 internados en la UCI.

Mientras la funcionaria nos explicaba los diversos cambios en el recinto asistencial, que actualmente cuenta con dos salas UCI, una covid y no covid, que se han implementado en este año, nos sorprendió un fuerte ruido, una sirena en el alto parlante que continuaba con un mensaje de recordatorio a mantener las medidas de seguridad sanitarias en todo el hospital.

Continuamos con el recorrido, la enfermera, mencionaba que para dar respuesta a una buena atención a los pacientes, “que son altamente críticos producto de las características que ha presentado esta enfermedad”, debieron aumentar el personal.

LOS CAMBIOS EN EL RECINTO ASISTENCIAL Y UNA RUTINA DE SACRIFICIO

Hasta principio del año el Hospital Santa Cruz era un recinto de mediana complejidad, donde solo tenían UTI, así lo manifiesta el Director del recinto Héctor Maldonado Leiva, “disponemos de 89 camas, las cuales están disponibles para las 12 comunas que atendemos. Tenemos cuatro hospitales de base familiar comunitaria, que son Pichilemu, Lolol, Marchigue y Litueche”.

Pese a que estas comunas no son la que cuenta con una gran cifra de contagiados por Covid 19 en la región de O´Higgins, el recinto también ha recibido a pacientes provenientes de otras zonas del país, apoyando a red integrada de salud. Pero en el último mes los pacientes de la región que requieren ser atendidos en el hospital han aumentado, en el día de ayer domingo 28 de junio se registraban 5 mil 606 casos totales, de estos 633 eran de Cardenal Caro y Colchagua.

Continuando con nuestra conversación con el director del recinto destacó el aumento de la complejización de camas “nuestro hospital antes de la pandemia solo tenía una UTI, no tenía UCI y por lo tanto la reconversión que tuvimos que hacer de cama fue importante, solo tuvimos 6 camas UTI y no ventilábamos pacientes pero esta pandemia tuvimos la obligación de aumentar nuestras a 11 camas UCI, y 16 camas UTI”.

Para la instalación de esto espacio de hospitalización se debieron redistribuir las dependencias del hospital, “se aprovecharon áreas distintas que tenían menores requerimientos como pediatría o maternidad, ahí se ubicaron pacientes para ser atendidos como UTI o UCI y resto de los servicios que entregamos no Covid 19 se ha sostenido o con dos grandes estrategias; uno el mantener camas en hospitales base y la otra es la hospitalización domiciliaria, donde 3 equipos mantienen 36 cupos para pacientes” señaló Maldonado.

Pese a que el recinto no cuenta con metros cuadrados para aumentar su capacidad de hospitalizados, el hospital ha logrado hacerlo, lo anterior con recursos propios, del Ministerio de Salud del país, apoyo del Gobierno Regional y su consejo regional que aprobó en marzo del presente año 3 mil 700 millones para el equipamiento sanitario. Recursos que han servido para la reconversión de camas equipo tecnológico y aumento de recursos humanos. “actualmente 69 funcionarios en esta área de trabajo” agregó el director.

Pese a que esta semana la región se ha mostrado en el top 3 de aumento de contagios del país, en el territorio que tienen a cargo Héctor Maldonado, el número no ha crecido mucho, lo que se explicaría según el administrativo por “la dispersión geográfica y menos focos de población, pero también por el trabajo con la atención primeria y gobierno locales, donde hemos tratado de hacer una verdadera trazabilidad más cercana con los pacientes y con ello se ve el resultado”.

Para el directivo lo importante hoy en día es hacer que la población entienda que debe seguir las medidas sanitarias, especialmente el uso de mascarillas y lavado frecuente de manos, así evitar el contagio del virus. “se deben respetar las cuarentenas no burlarlas, porque al creer que se está burlando el sistema lo único que se logra es aumentar el riesgo de contagio. Debemos tener en cuenta que se ha podido duplicar o cuatriplicar las camas pero esto tiene un límite el cual puede ser de equipamiento o recursos humanos, en este último punto lo más importante es recalcar que no hay recambio de gente que este capacitada para atender a pacientes críticos como los contagiados por Covid 19”, sentenció Maldonado.

EL AISLAMIENTO FAMILIAR Y AGUANTAR LA MASCARILLA LAS 24 HORAS

Volviendo a nuestro recorrido a la zona de hospitalización Covid 19 del Hospital Santa Cruz, observamos desde la ventana el trabajo que realiza el personal de salud, siempre atento a cualquier cambio de situación de los pacientes, entre ellos, se encuentra la enfermera clínica Araceli Sagredo, quien lleva trabajando 5 años en el recinto, pero que dice que estas semanas han sido las más complicadas y cansadoras de todas. “Comenzamos en marzo a capacitarnos, donde comenzamos a formarnos los más antiguos y capacitar a los nuevos funcionarios como auxiliares de servicios , técnicos paramédicos y médicos que también se fueron incorporando en este nuevo grupo de trabajo”. Nos explica la enfermera que cumple turnos de 12 horas y que debe viajar todos los días de Curico a santa Cruz para cumplir con su trabajo.

Araceli llega todos los días a las 8:00 horas, aunque explica que debe hacerlo antes para poder implementar todos los protocolos de salud y equipamiento de seguridad sanitaria antes de ingresar a su turno. Es decir la joven enfermera levantarse cerca de la 5 am para estar junto a los pacientes a tiempo diariamente. “Tenemos solo una hora para almorzar, y nos turnamos entre todos, dependiendo que tan ajetreado está el turno, cuando los pacientes están muy complicados o graves los periodos de almuerzo se acortan, incluso no almorzamos en algunas ocasiones, incluso no podemos ni ir al baño, pasamos todo el turno casi encerrado en el servicio”, describe resignada la funcionaria. Agregando “A mí me ha tocado trabajar hasta 24 horas y ha sido muy extenuante, somos dos enfermeras en el servicio, 3 técnicos paramédicos, un médico y un auxiliar de servicio en la unidad, quienes actualmente tenemos 6 pacientes en ventilación mecánica”.

Araceli vive con sus padres, de aislamiento social ya sabe mucho de hecho nos cuenta que para proteger a su familia ha tenido que alejarse de ellos “todo el tiempo me aisló en mi habitación, uso mascarilla todo el día, uso alcohol gel y lavado frecuente de las manos. Sobre todo mantengo un distanciamiento social con ellos, uso áreas diferentes, todo lo hago aparte en el tema de la alimentación y lavado de ropa es un proceso a parte, incluso los zapatos debo dejarlos de forma diferente”, cansada ya de estar alejada de su familia sin poder abrazarlos y besarlos, dice que lo más difícil es estar pendientes al 100% de los pacientes. “Esto lo hago desde que llegaron los primero pacientes desde Santiago, derivaciones del hospital San José y Felix Bulnes. Tratamos de dar todo nuestro esfuerzo, y tratamos de atender a todos los pacientes como si fueran nuestros familiares. Dejamos todo para entregar lo mejor de nosotros”.

“Es todo muy difícil porque estamos con mucho estrés y presión” ….

Una vez terminadas nuestra visita y vimos las técnicas utilizadas para la atención de pacientes a la altura de las últimas tendencias estudiadas en otros países, nos despedimos de los funcionarios que se dieron un momento para contar sus historias y vivencias, estábamos un poco contentos en saber que en el lugar ya se han dado de alta por lo menos a 3 pacientes del lugar… pero lamentablemente el nuevo de contagios sigue aumentando en la región y con ello las hospitalizaciones que no le dan tregua a estos escuderos de la salud.

Ahora llegando a casa no pude saludar a mis hijos como todos los días, tuve que entrar por atrás e ir a bañar de inmediato, lave mi ropa inmediatamente en forma separa, desinfecte el auto y los equipos de grabación, pero el virus seguía en mi mente, tanto así que al igual que los funcionarios de la salud usaré, por lo menos en 15 días, mascarilla las 24 horas.

“En general es un trabajo bastante fuerte”

La doctora a cargo de la UCI del Hospital Santa Cruz tiene 2 hijos uno de 5 meses, pese a esto hace turnos de 24 horas y esta 100% apoyando a sus pacientes.

La médico Joilette Guzmán, está cargo de la UCI de pacientes Covid 19 del Hospital Santa Cruz lleva 4 años trabajando en el recinto, hoy con un hijo de apenas 5 meses de edad esta al pie del cañón junto a sus pacientes hospitalizados tanto en la zona UTI como UCI.

Cada día turno de 24 horas deja a su pequeño bebe e hijo de 6 años con su marido y madre, ella dice que todo es equilibrio y que se esfuerza para estar trabajando por ética, “he aprendido a como equilibrar el trabajo y la familia. En un principio con bastante miedo, sin embargo con el tiempo aprendí que llegando a la casa debo quitarme todo mi vestuario y después voy con ellos, el uso de mascarilla en la casa ha sido muy exitoso para evitar contagios. Mi mama es adulto mayor con factores de riesgo y quiero proteger a mis hijos”.

La medico cuenta que el trabajo ha sido “muy laborioso… con pacientes muy críticos que a veces repuntan bien, otros días están mal, y en general es un trabajo bastante fuerte”. En este mes han tenido algunas buenas noticias, una de ellas es cuando el primer paciente salió de alta, “Cuando tuvimos nuestro primer paciente que tuve que realizar extubación fue maravilloso”, nos contó con alegría