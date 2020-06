El diputado por el distrito 15 de la región de O’Higgins y jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, junto al alcalde de Rengo, Carlos Soto, solicitaron nuevamente al Gobierno y la autoridad sanitaria decretar cuarentena obligatoria para la comuna, que a la fecha registra 389 personas que han sido confirmadas con Covid-19 y 164 casos activos según el último informe epidemiológico”.

Asimismo, el alcalde y el diputado Soto, solicitaron implementar una residencia sanitaria para las personas que no pueden cumplir la cuarentena en sus domicilios, asegurando que “es de suma importancia tener una residencia en la comuna para resguardar la salud de los familiares de casos confirmados por Covid y acelerar el proceso sin tener que trasladarlo a otras ciudades”.

AL respecto el diputado Soto, explicó que “ Rengo es la tercera ciudad con más casos de contagio en la región, aun así, no hemos visto que se haga absolutamente nada al respecto. El Gobierno no ha sido capaz ni siquiera de implementar una residencia sanitaria para quienes no pueden cumplir cuarentena en sus casas. Los llaman a respetar las medidas de distanciamiento, pero no se implementan zonas de resguardo para los contagiados”.

Por su parte, el alcalde de Rengo, Carlos Soto señaló que “el 80% de los casos está concentrado de Rengo al Norte hasta San Francisco de Mostazal y no se saca nada con estar haciendo cuarentenas en Rancagua, Machalí y Graneros, que vengan a migajas, porque lo único que han provocado es que diariamente lleguen 200 a 250 personas comerciantes ambulantes de la comuna de Rancagua que vienen a trabajar aquí, aumentando la movilidad y los contagios en la comuna”.

“En la región hay 6.081 casos totales de contagio y casi 400 personas pertenecen a nuestra comuna, por eso exigimos esta cuarentena territorial y la implementación de una residencia sanitaria. Ya no hay tiempo para más equivocaciones y menos para seguir en el fracaso que se ha visto en nuestra región” finalizó el edil.