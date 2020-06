Sabemos que las cuarentenas tienen sus grandes desventajas, sobre todo, cuando hablamos de las deficiencias sociales que se encuentran presentes en nuestro país. Pero esta medida más drástica de aislamiento es la única medida que se ha visto efectiva para detener el avance de los contagios del Covid 19 en la región y el mundo.

La semana pasada se sumó a las cuarentenas obligatorias de Rancagua y Machalí, la comuna de Graneros. Esto por el alto índice de contagios que reportaba en los últimos días, pero la verdad que según las estadísticas del 23 de junio recién pasados la comuna que más rápido en el avance del coronavirus no fue Graneros sino que Rengo.

La comuna en la primera semana de junio presentaba en el puesto regional número 7 con 32 contagios, y el martes pasado llegó al puesto 3 con 243, casi 50 contagios más que Graneros la que actualmente se encuentra en el puesto 4.

Entonces, las autoridades no vieron el alza tan rápido de contagios, no vieron las cifras de aumento o simplemente decretaron cuarentena por presión de las autoridades locales, sin otros análisis, cayendo en el refrán «guagua que no llora no mama». La verdad que actualmente existe un problema grave con las cifras regionales que al no estar actualizadas no se puede ver la real magnitud del avance de la enfermedad en nuestra región, lo que hace que finalmente estemos en el top de contagio del país. Y los numero son claros ayer Rengo tenia 286 contagios, mientras que graneros 223.

Hoy nos preocupa este tema, el cual las autoridades deben esclarecer en las conferencias diarias y estamos realmente preocupados por el avance en comunas como San Vicente y san Fernando, que aunque no muestran un aumento en la tabla como Rengo, se han mantenido constantemente en los top 5 de nuestra región.

Alejandra Sepúlveda

Jefe de informaciones