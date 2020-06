Hace algunos días el Ministerio de Transporte anunció que este miércoles 1 de julio se concreta la rebaja del 50% para los adultos mayores en los servicios de transporte público, como son buses urbanos y rurales, trenes, Metro, los troles en Valparaíso y las lanchas subsidiadas en el sur del país, sin importar el lugar de residencia del usuario.

Sin embargo, los transportistas y empresarios del sector alzaron la voz y reclaman que no tendrían una compensación “digna y adecuada”, dicen, por este beneficio que entrega el Estado. Desde Federación Rural de Transportes, Ferutrans, aseguran que “se nos pretende imponer por decreto la rebaja de pasajes sin una justa compensación, lo cual fue advertido hace meses. El Ministerio ha pretendido un monto a pagar a los dueños de buses, el cual no es compensatorio de las mermas que sufrirá por la aplicación de este mecanismo, tanto para los ingresos de los trabajadores como para el empresariado”.

Es por ello que el gremio iniciará este mismo miércoles un paro en las Regiones de Valparaíso, Maule y la de O’Higgins. Así lo informaron a través de sus redes sociales: “Se informa a nuestros usuarios que el día viernes 26 de junio en conjunto con la V, VI Y VII región, se tomó la decisión de paralizar nuestros servicios por no llegar a acuerdo con la rebaja a la tarifa adulto mayor. Es importante mencionar y recalcar que estamos de acuerdo con esta medida, pero no obstante es el Estado quien debe compensar a los pequeños transportistas por la pérdida que ello significa y no ser nosotros los que nuevamente debamos asumir la responsabilidad del estado chileno”. Por esta misma vía, anunciaron que se unirían a esta medida la locomoción colectiva urbana de Rancagua. (Noticia en Desarrollo)