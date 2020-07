Fernando Ávila F.

No fue un día como todos para las dependencias del Centro de Salud Familiar, Rienzi Valencia Gonzalez de la comuna de Rengo, esto debido a que sus funcionarios la mañana de este miércoles se percataron que desconocidos durante la madrugada habían ingresado a las dependencias desde donde robaron una serie de equipos.

Tras conocer del ilícito, al lugar llega Carabineros de la Cuarta Comisaría de Rengo, momento en que la dirección del recinto informa de lo sucedido. Al hacer la revisión del lugar se verifica que él o los antisociales forzaron una de las ventanas del recinto asistencial, para luego ingresar a las oficinas desde donde se logran llevar algunos equipos de computación.

Al lugar y por instrucción del Fiscal de turno se dispuso que llegara personal de la Policía de Investigaciones para iniciar la investigación del caso, mientras que los equipos sustraídos fueron avaluados en cerca de 2 millones de pesos.

Según lo expresado por el Capitán, Dante Cifuentes, perteneciente a la Cuarta Comisaría de Rengo, el lugar no cuenta con circuito de cerrado de televisión, por lo que no existe registro audiovisual de los hechos. Agregó que personal policial al llegar y luego de conversar con la subdirectora del recinto, les informa que lo sustraído fueron equipos computacionales y algunas especies menores, disponiéndose que personal de la Policía de Investigaciones investigue el ilícito, confirmando que el avaluó de lo sustraído bordea los 2 millones de pesos.

Pese al robo las dependencias del Centro de Salud siguieron con su trabajado habitual la mañana de este miércoles.