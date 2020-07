Ricardo Obando.

Lluviosa mañana de miércoles 1 de julio, y en gran parte de la región de O’Higgins el transporte rural mayor se sumó a la paralización convocada para esta jornada.

La desavenencias que generó el anuncio del gobierno de rebajar el pasaje para los adultos mayores, pero sin compensaciones para el transporte en regiones -alegan-, derivó en la convocatoria que en su primer día tuvo una amplia adhesión cercana al 98 por ciento en nuestra zona, similar panorama tanto en el Maule como en Valparaíso.

En un recorrido por la región, la mayor parte de los servicios no salieron hacia sus destinos, siendo suplida la demanda por los colectivos amarillos.

En ese sentido, en Rancagua el terminal Rodoviario tuvo escasa afluencia de usuarios, ya que no hubo tránsito de máquinas al resto de la provincia, excepto algunas con destino a Machalí.

En tanto, en San Fernando, solo una empresa circuló con pocos vehículos hasta las 09 horas, mientras que el resto de las recorridos hacia Chimbarongo, Santa Cruz y San Vicente, no salió a las rutas. Mientras que en Santa Cruz, presentó escasos servicios hacia Pichilemu, pero con muy poca presencia de pasajeros.

QUIEREN LO JUSTO

Al respecto, desde la Federación Rural de Transporte de Pasajeros de la región, su presidente Luis Ramírez Chandía, manifestó a El Rancagüino que en la primera jornada, “tenemos un 98 por ciento de adhesión al paro”, esto porque solo dos operadores salieron a las vías de la zona (en Machalí y Chimbarongo), número escaso argumentó considerando que existen más de mil máquinas que prestan servicios a diario.

Además, el dirigente gremial indicó que “este paro se conversó con la quinta y séptima región y estamos todos paralizados”.

En lo que a demandas se refiera (causa de la movilización), expresó que respecto a la rebaja de la tarifa al adulto mayor, “estamos totalmente de acuerdo, pero aquí necesitamos una compensación que sea equitativa para todos, porque las pérdidas que tendremos como gremio van a ser millonarias”. Esto porque, la bonificación que recibirán por máquina es solo de 1.900 pesos diarios.

Es más, Luis Ramírez explicó que dicho monto, se basa en estudios de demanda efectuados en 2008. “Son estudios antiguos y obsoletos. Con esta ley, habrás más viajes de adultos mayores y esa ley dice que tenemos que llegar a acuerdo económico al cual aún no se llega”, dijo.

El dirigente sostuvo que “el paro es indefinido mientras la autoridad no llegue aquí y lo solucione. Al menos, en la séptima región la autoridad (Intendencia) “se metió al tema y está gestionando ante el gobierno regional para poner recursos este año, ya que los del próximo aún no se han aprobado”.

Finalmente, Ramírez puntualizó que “siempre son los micreros los malos, pero realmente son los gobiernos los malos, que no hacen la pega. La ministra lo reconoció, que se demoró y no fue a hablar con nosotros (con el gremio). Nosotros queremos que nos paguen lo justo, no queremos un peso más, pero tampoco queremos un peso menos”.