Texto: Alejandra Sepúlveda

Ayer en la mañana, una joven técnico veterinario llegó a su trabajo para cumplir sus labores que realiza hace 6 meses en el departamento de Saneamiento Ambiental, ubicado en Viña del mar 040.

«Mi jefe pregunto – ayer- al grupo donde trabajamos que si el Rodoviario estaba abierto para comprar galletas, a lo que respondí que si había un negocio. Un rato después me dijo que le fuera a comprar unos paquetes para una reunión que tenía más tarde. Fui y cuando volví a dejarle las galletas y el vuelto a su oficina comenzó a preguntarme cosas como que ropa interior usaba, si me acostaba con pijama , señalando que el no lo hacía«.

Según el relato de la joven de 22 años las preguntas la comenzaron a incomodar por lo que salio rápidamente de la oficina , con la excusa que la necesitaban «las doctoras que se encontraban en la dependencia».

Al día siguiente – hoy miércoles en la mañana- según la afectada la situación empeoró «tuve que ir nuevamente a su oficina para ir a buscar las mascarillas, ya que mi jefe – el acusado- me encomendó que debía entregar todos los días las mascarillas a todos con quienes trabajamos», según detalló la técnico veterinaria el hombre volvió con sus diálogos incómodos mientras ella sacaba las mascarillas, pidiéndole que se acercará, «en ese momento empezó a tocar mis partes intimas».

Debido a a esto la joven, salió de la oficina y fue directamente a poner la denuncia en la PDI, con una grabación que había hecho del momento que recién había pasado.

Consultada si sabía o había escuchado que hechos como estos habían ocurrido antes en el lugar, ella señaló que si había escuchado algo similar pero que la afectada no había denunciado al sujeto «ella lo encaró en el mismo momento y luego fue despedida».

Debido a la denuncia el Jefe del departamento pertenecientes a la Municipalidad de Rancagua fue detenido en la tarde de hoy por la Policía de Investigaciones, mientras que la municipalidad entregó un comunicado de prensa señalando que:

«El municipio de Rancagua informa a la comunidad que hoy miércoles 1 de julio se tomó

conocimiento de una denuncia realizada por una funcionaria municipal, quién habría sido

víctima de abuso sexual por parte de su jefe directo.

La acusación se practicó ante la Policía de Investigaciones, que procedió a la detención del

funcionario denunciado.

En paralelo, el municipio separó de sus funciones al denunciado e inició un sumario para así

esclarecer sus responsabilidades.

En cuanto a la denunciante, ya hemos ofrecido todas las medidas para que pueda superar esta

difícil situación, con apoyo profesional idóneo.

Finalmente, como Ilustre Municipalidad de Rancagua, lamentamos profundamente lo ocurrido y

prestaremos todo el apoyo y cooperación que sean necesarios, para que la investigación del

Ministerio Público pueda aclarar todos los hechos.»

El denunciado pasará este jueves a control de detención.