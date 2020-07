Como era de esperarse las agudas precipitaciones, que comenzaron la semana pasada en toda la zona centro sur del país, causaron una gran cantidad de inundaciones y caminos anegados, sumados a las caídas de árboles, alcantarillados colapsados, canales desbordados, cortes de luz y derrumbes en cerros fueron las emergencias ocurridas en la región. En Coltauco cientos de llamados por incidentes similares se recibieron en la central del Comité de Emergencia Comunal desde las primeras horas, y durante toda la jornada del 29 de junio.

“El Comité de Emergencia Comunal comenzó a responder llamados desde muy temprano en la madrugada, situación que se repitió hasta cerca la medianoche, desde ese mismo instante salimos a la calles con nuestro grupo de operaciones municipales y coordinadamente a bomberos de Coltauco comenzamos a trabajar para llegar y responder todas las emergencias que se producían en la comuna”, señaló Rubén Jorquera Vidal, alcalde de Coltauco, quien a su vez agregó lo siguiente “quiero expresar mi gratitud al equipo de operaciones del municipio y la labor que ha prestado desinteresadamente nuestro concejal Cristopher Vidal, quien ha acompañado a nuestros funcionarios en todos los sectores y con sus recursos ha estado desde el primer minuto ayudando en lo que se requiera”, comentó el edil.

Es tarea y responsabilidad de todos

Para la primera autoridad comunal, Rubén Jorquera, estos incidentes podrían evitarse si algunos vecinos y particulares tomaran conciencia de sus responsabilidades. “A la gran cantidad de agua, se suman situaciones que lamentablemente están fuera del alcance municipal, empresarios agrícolas que no toman las medidas necesarias para no afectar a sus vecinos, familias que no limpian sus acequias o desagües, particulares que no actúan comunitariamente, todo esto, provocando inundaciones en patios, incluso al interior de viviendas cercanas, debemos tomar conciencia del daño que podemos provocar, y para los que no entiendan lamentablemente el municipio aplicará severas sanciones.

A pesar de la gran cantidad de emergencias atendidas, Coltauco no registró damnificados en esta primera gran lluvia del invierno 2020.