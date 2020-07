Han sido días complejos, nadie se esperaba la extensión y los problemas que traería la pandemia. La actual situación no estaba en los planes de nadie. Una emergencia por definición es impredecible, se responde al minuto. Pero no por ello no se puede planificar una respuesta. Así lo saben los Bomberos, Carabineros, los médicos de los Servicios de Urgencia y otros tantos organismos acostumbrados a dar una rápida respuesta ante la comunidad, existen protocolos de trabajo, así como una escalada y planificada adición de medios si así la emergencia lo amerita.

En el ámbito de la comunicación sucede lo mismo, es imposible conocer con anticipación que sucederá mañana, pero se pueden tener de antemano planificados protocolos de respuesta ante situaciones críticas. Más aún cuando la emergencia ya lleva varios meses.

A nivel local todo partió un poco improvisado, con vocerías diarias que en algún momento fueron solo virtuales y sin preguntas, que después se abrieron a solo 3 preguntas enviadas por whatsapp y posteriormente –tras varios reclamos detrás de escena- se llega a la situación actual con vocerías que no se sabe bien a qué hora serán ( ya que se realiza después de la vocería ministerial), donde si bien los pocos medios que regularmente asistimos podemos realizar preguntas, estas no siempre son respondidas, con voceros no siempre preparados o con conocimiento de todos los temas consultados, se extraña la presencia de especialistas tal como lo ha instaurado el ministro Paris en Santiago.

Es que para ser vocero no es suficiente solo leer cifras, las que más encima no siempre están ausente de controversias. Recordemos en este sentido lo mucho que costó que se reconociera el grave problema que había con los exámenes pcr, atraso que no permitió por mucho tiempo ver la realidad de la pandemia en la zona y que seguramente es uno de los factores que ha hecho que la situación se agravara.

Si no estarán los voceros adecuados ¿será necesario realizar vocerías todos los días?, tal vez sería mejor entregar por escrito a diario las cifras más consolidadas y dos o tres veces a la semana tener vocerías más sólidas, con un mayor contenido, donde se pueda realizar análisis y no desgastar la credibilidad que las autoridades necesitan para poder dirigir la emergencia en preguntas para las cuales no se tienen respuestas. Las preguntas se seguirán haciendo, pero con voceros más preparados o menos presionados por el día a día es de esperar que las respuestas sean más certeras. Eso sí con la necesaria flexibilidad para realizar vocerías extraordinarias si la coyuntura así lo requiere.

La comunicación no se improvisa, se planifica. Entendemos que la incómoda posición que tienen muchos de quienes se han visto obligados a asumir de improvisados voceros, al mismo tiempo que nos preguntamos porque el seremi de Gobierno, en teoría el vocero regional, no juega un rol más preponderante en esta materia.

Antes de terminar un par de recomendaciones para nuestras autoridades, incluyendo a algunos parlamentarios, sacadas de libros de texto sobre gestión de episodios comunicacionales críticos. En primer lugar tener claridad en el mensaje, tiene que ser simple y directo sin muchas condicionantes, tener precisión sobre los canales de comunicación disponibles con la comunidad, que medios tienen la capacidad de salir en vivo y/o informar en tiempo real y la forma de proveerlos de información, así como su alcance, cobertura y real alcance. Poco tal vez sirve entregar una información por un canal nacional que solo le dará escasos segundos a la misma, en estos casos fundamental resultan los medios locales, en este sentido consideramos a los mal llamados medios nacionales solo como medios locales de Santiago.

También se debe tener claridad de redes sociales propias y gestionarlas como una manera no solo de entregar información sino también recibirla, además de una planificación precisa de los profesionales que estarán a cargo de entregar un flujo constante de información, al mismo tiempo que se planifica un sistema de turnos para que todos puedan tener un mínimo descanso y no existan momentos sin comunicación efectiva.

Por nuestra parte nuestra audiencia total, pese a tener suspendido el papel durante la cuarentena pero con una edición diaria en formato digital, casi se ha triplicado desde el inicio de la pandemia. Esto sumando los seguidores en cada una de las redes sociales y las 2 millones de visitas mensuales que nuestro sitio web (incluyendo el diario digital) hoy presenta, mostrando la real necesidad de la comunidad de información certera en estos tiempos de pandemia.

Luis Fernando González

Sub Director